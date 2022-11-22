聖誕2022｜SK-II霓虹燈色調特別版神仙水 海港城期間限定店送節日小肩包

來到年末節日時刻，SK-II推出HyperFestive節日限定版神仙水，瓶身設計大膽採用紅色和綠色的霓虹燈色調，以及創新的亮麗黑，展示女生獨創性和散發光芒的力量。品牌更在海港城開設期間限定店，同樣以紅色和綠色的霓虹燈色調作爲主題，讓大家打卡，現場更會送出HyperFestive節日限定小肩包。

今年節日限定版神仙水的瓶身不單吸睛，同時散發濃厚節日氣氛，3款不同色調，包括代表活力和熱情的活力紅、代表生機和希望的亮光綠及代表型格和創新的亮麗黑，讓一眾女生以完美肌膚迎接佳節。SK-II PITERA護膚精華是品牌最標誌性和屢獲殊榮的暢銷產品，它含有超過90% PITERA——一種天然由來的「神奇」護膚成分，萃取自SK-II獨有的專門酵母發酵過程，近40年以來維持不變，並被稱爲神仙水，令女士得到晶瑩剔透肌。

節日限定版神仙水 （亮麗黑）

SK-II 節日限定禮遇 SK-II HyperFestive 節日限定版禮盒套裝，讓肌膚得到最妥善的照顧，包括2022節日限定版護膚精華及SK-II日間奇蹟精華，於即日起在各門市發售。值得留意的是SK-II節日限定版神仙水(亮麗黑)是限量發售，首兩星期率先開放給SK-II現有會員的會員獨家禮遇，而非會員則可在12月起在門市有售。數量有限，如果不想錯失機會，就記得要盡快入手了。

節日期間限定店登陸海港城 為感受節日耀眼光芒氣氛，SK-II由即日起至11月27日，於尖沙咀海港城開設期間限定店。店内以紅色和綠色的霓虹燈色調作爲主題，並設有多項驚喜活動，例如HyperFestive 攝影專區及免費皮膚分析服務。凡於限定店内購買HyperFestive節日限定版神仙水，更可獲節日禮品包裝服務，無論是送給摯愛或是作為年末慰勞自己，也是別具意義。此外，在限定店内購買任何產品(節日限定版護膚精華除外)更可額外獲贈HyperFestive 節日限定小肩包。