聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園將於下月9日至2024年1月1日，舉行「海洋公園聖聖誕全城HOHOHO 2023」，更邀來法國經典《小王子》登陸海洋公園，舉行80周年慶典，讓遊人走進「小王子星河探索」的宇宙，穿越3.5米高的巨型萬花筒隧道，以及多個意境脫俗的景點，踏上一個光影交織、令人目眩的星際旅程！

3.5 米高絢麗萬花筒隧道打卡 甫踏進海洋公園，你便會坐上飛機，飛往小王子的B612星球，展開「小王子星河探索」旅程。在3.5米高的絢麗萬花筒隧道，欣賞奪目色彩在眼前舞動幻變的震撼五官景致，以及書中經典場景逐一呈現的驚喜畫面。最後，小王子會成為你的嚮導，引領大家進入神秘國度光影交錯的「小王子星光藝廊」，抬頭會看見掛滿燈飾的天幕，找到小王子和狐狸的身影，還有他珍視的玫瑰花，被歡樂無限的聖誕氣氛包圍。高峰樂園更有5米高的巨型紀念像聳立在長空下，讓大家跟「小王子星願留影」。加上園內隨處可見閃閃發亮的裝飾，讓訪客全然投入節日氛圍。

《小王子》主題美食及精品 除了《小王子》80周年慶典，海洋公園更精心打造了一系列浪漫温馨的體驗，讓大小朋友都能締造難忘節日回憶。包括金光閃閃的聖誕樹和掛滿美麗裝飾的「閃爍聖誕園」、到聖誕老人向大小朋友送上節日祝福的「閃亮聖誕派對」，以及多個本地團體於「聖誕SING樂匯」的開心表演，在訪客心中留下歡樂印記。活動更提供一系列節日限定的《小王子》主題美食，滿足你的味蕾，還有與海洋公園聯乘的《小王子》精品。