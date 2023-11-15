熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-15 17:30:00

聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

分享：
聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園將於下月9日至202411日，舉行「海洋公園聖聖誕全城HOHOHO 2023」，更邀來法國經典《小王子》登陸海洋公園，舉行80周年慶典，讓遊人走進「小王子星河探索」的宇宙，穿越3.5米高的巨型萬花筒隧道，以及多個意境脫俗的景點，踏上一個光影交織、令人目眩的星際旅程！

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

3.5米高絢麗萬花筒隧道打卡

甫踏進海洋公園，你便會坐上飛機，飛往小王子的B612星球，展開「小王子星河探索」旅程。在3.5米高的絢麗萬花筒隧道，欣賞奪目色彩在眼前舞動幻變的震撼五官景致，以及書中經典場景逐一呈現的驚喜畫面。最後，小王子會成為你的嚮導，引領大家進入神秘國度光影交錯的「小王子星光藝廊」，抬頭會看見掛滿燈飾的天幕，找到小王子和狐狸的身影，還有他珍視的玫瑰花，被歡樂無限的聖誕氣氛包圍。高峰樂園更有5米高的巨型紀念像聳立在長空下，讓大家跟「小王子星願留影」。加上園內隨處可見閃閃發亮的裝飾，讓訪客全然投入節日氛圍。

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

《小王子》主題美食及精品

除了《小王子》80周年慶典，海洋公園更精心打造了一系列浪漫温馨的體驗，讓大小朋友都能締造難忘節日回憶。包括金光閃閃的聖誕樹和掛滿美麗裝飾的「閃爍聖誕園」、到聖誕老人向大小朋友送上節日祝福的「閃亮聖誕派對」，以及多個本地團體於「聖誕SING樂匯」的開心表演，在訪客心中留下歡樂印記。活動更提供一系列節日限定的《小王子》主題美食，滿足你的味蕾，還有與海洋公園聯乘的《小王子》精品。

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/燈飾天幕

中銀信用卡85折優惠

目前海洋公園全日暢玩優惠門票(成人港幣$388，小童港幣$233)，即可體驗海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」全部驚喜。中銀信用卡客戶更可專享門票85折優惠及指定期間之園內消費優惠。

全年會籍享「雙園特別優惠」

海洋公園全年會員、水上樂園Go SplashGo Splash Lite全年會員，由即日起至2024331日可憑有效會籍暢玩兩個樂園，一證無限次玩轉海洋公園及水上樂園。水上樂園的暖水浪池、暖氣和暖燈設備，即使在冬日都可體驗暖意滿瀉的窩心玩樂時光。

海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023及「小王子80周年星空遊歷」詳情

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受