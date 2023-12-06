聖誕2023｜海洋公園「小王子80周年星空遊歷」 3.5米高萬花筒隧道/聖誕浪漫飄雪

海洋公園聖誕節2023｜中銀 Chill Card 呈獻：海洋公園聖誕全城 HOHOHO 2023， 以及法國經典名著《小王子》80 周年全港最大型慶典，將於12月9日在海洋公園同步登場。讓遊人走進「小王子星河探索」的宇宙，穿越3.5米高的巨型萬花筒隧道，以及多個意境脫俗的景點，踏上一個光影交織、令人目眩的星際旅程！

《小王子》 3.5 米高萬花筒隧道／ 銀河星球空間

甫踏進海洋公園，你即會被引領踏上一場驚喜萬分的星際旅程，緊隨小王子的足跡，盡情探索。一系列賞心悅目的藝術裝置，把經典的《小王子》故事，栩栩如生呈現你眼前。抵達海濱樂園廣場的「小王子星河探索」空間，先與小王子重返他的 B612 星球，在繁星閃爍和雲彩飄揚的銀河，將有一股神秘魅力，把你牽引至書中各個特色場景，與勇敢的小王子一起穿梭星際。

遊走銀河到下一站，你將可一覽小王子探索途上所造訪過的各個星球，龐大的地球在中心位置華麗地旋轉。在這個空間，訪客可思考宇宙間萬物相互緊扣的關係，以及 《小王子》故事當中發人深省的內容情節。

旅程繼續，等待著你的是個 3.5 米高的巨型萬花筒隧道，由艷麗色彩和漩渦圖案編織而成的藝術投影，在你眼前幻變舞動，帶你飛越現實至夢幻之境。這段旅程的尾聲，有 數之不盡的巨型玫瑰在花園內靜候大家，讓你體驗《小王子》世界裏，玫瑰象徵著的永恆的愛，因為小王子與神秘的玫瑰相遇後，他的命運從此變得不一樣。