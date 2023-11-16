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生活
2023-11-16 18:49:49

聖誕2023｜美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列 早鳥優惠83折 最平$205.9起！必搶獨家限定節日禮物

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聖誕2023｜美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列 早鳥優惠83折 最平$205.9起！必搶獨家限定節日禮物

聖誕2023｜美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列 早鳥優惠83折 最平$205.9起！必搶獨家限定節日禮物

聖誕節普天同慶，當然要準備聖誕蛋糕和親朋好友相聚慶祝！美心西餅誠意推出「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」，必食3款全新蛋糕，蛋糕預早訂購即享優惠高達83折！另外亦有美心西餅聯乘迪士尼D100的獨家節日限定禮物，送禮自用皆宜，下文即睇詳情！

3款全新美心西餅x 迪士尼聖誕蛋糕 早鳥優惠83折

適逢迪士尼成立100周年大日子，美心西餅與迪士尼合作聯乘，推出3款「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」，分別為「米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕」(8吋)、「PIXAR Family鮮忌廉雜果蛋糕」(6吋)及「迪士尼動物派對聖誕樹頭朱古力蛋糕」(7吋)，其中兩款蛋糕更驚喜加入玩味元素，食完蛋糕更可以收藏特別版「米奇米妮發光球」以及「PIXAR Family鎖匙扣」，充滿收藏價值！凡於11月23日至12 月17日期間於香港美心西餅、Maxim’s Cake Lab、美心烘焙所或美心西餅網站，預訂原價$228或以上的指定聖誕節款式蛋糕，即享早鳥優惠83折；由11月24日起於門店購買任何聖誕蛋糕，更可加購美心西餅聯乘迪士尼D100的獨家節日限定禮物「迪士尼冬日小袋連護手霜套裝」或「迪士尼輕便手機袋連護手霜套裝」，迪士尼粉絲必搶！
 

「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」3款全新聯乘蛋糕推介

「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」3款全新聯乘蛋糕玩盡3種迪士尼招牌歡樂派對主題，粉絲打卡必嚐！最推介米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕（原價$298／個，早鳥83折優惠：$247.4／個），米奇、米妮和好友在閃閃發光的雪花水晶球玩具內開心派對，視覺效果目不暇給，品嚐蛋糕後更可收藏水晶球裝飾，為派對增添歡樂的聖誕氣氛，蛋糕夾層以黑加侖子味啫喱配搭白朱古力杏仁脆脆，味道層次豐富！如果喜歡PIXAR動畫，必試PIXAR Family鮮忌廉雜果蛋糕（原價$248／個，早鳥83折優惠：$205.9／個），蛋糕集齊迪士尼D100 PIXAR Family最受歡迎的卡通人物為主題裝飾，更可用作日常鎖匙扣或袋扣，為蛋糕增添樂趣和視覺吸引力外，充份滿足了粉絲的收藏心，而雜果鮮忌廉蛋糕味道清甜可口，一家人share最開心！最後迪士尼動物派對聖誕樹頭朱古力蛋糕（原價$248／個，早鳥83折優惠：$205.9／個）同樣吸引，經典樹頭造型的綿密朱古力蛋糕口感豐富，配上可愛度滿分的小鹿斑比、獅子王與富貴貓，人氣小動物在灑滿糖粉的飄雪氛圍中呈現一個寧靜寫意的聖誕氛圍，打卡必選！

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*是次優惠適用於美心西餅門市或網上預訂，網上預訂優惠碼︰XMAS23

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