聖誕2023｜美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列 早鳥優惠83折 最平$205.9起！必搶獨家限定節日禮物

聖誕節普天同慶，當然要準備聖誕蛋糕和親朋好友相聚慶祝！美心西餅誠意推出「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」，必食3款全新蛋糕，蛋糕預早訂購即享優惠高達83折！另外亦有美心西餅聯乘迪士尼D100的獨家節日限定禮物，送禮自用皆宜，下文即睇詳情！

3款全新美心西餅x 迪士尼聖誕蛋糕 早鳥優惠83折

適逢迪士尼成立100周年大日子，美心西餅與迪士尼合作聯乘，推出3款「美心西餅 x 迪士尼 Let’s Party 聖誕蛋糕系列」，分別為「米奇與好友聖誕雪球朱古力蛋糕」(8吋)、「PIXAR Family鮮忌廉雜果蛋糕」(6吋)及「迪士尼動物派對聖誕樹頭朱古力蛋糕」(7吋)，其中兩款蛋糕更驚喜加入玩味元素，食完蛋糕更可以收藏特別版「米奇米妮發光球」以及「PIXAR Family鎖匙扣」，充滿收藏價值！凡於11月23日至12 月17日期間於香港美心西餅、Maxim’s Cake Lab、美心烘焙所或美心西餅網站，預訂原價$228或以上的指定聖誕節款式蛋糕，即享早鳥優惠83折；由11月24日起於門店購買任何聖誕蛋糕，更可加購美心西餅聯乘迪士尼D100的獨家節日限定禮物「迪士尼冬日小袋連護手霜套裝」或「迪士尼輕便手機袋連護手霜套裝」，迪士尼粉絲必搶！

