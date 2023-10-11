聖誕2023｜聖誕倒數月曆2023合集 率先睇各大美妝品牌月曆內藏禮物 最平$590可入手！

聖誕倒數月曆2023｜中秋節剛剛過去，但各大品牌如Jo Malone London、Diptyque、CHARLOTTE TILBURY、Rituals及SABON等各大品牌，已開始釋出聖誕倒數月曆2023的消息，當中已有不少更已經開賣！倒數月曆每格都有不同王牌產品，甚至是該年節日的限量產品，每日打開一格都有一份驚喜小禮物，令整個12月都十分令人期待！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位識做的男朋友/老公，是時候慰勞一下辛勞了整年的女朋友/老婆。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Diptyque 限量版聖誕倒數日曆 $3,750 Diptyque聖誕倒數日曆的設計以其經典躍動字母為特色，今年特別載有3款限量版小型香氛蠟燭，包括Sapin(冷杉)、Délice(乾果)以及Coton(綿雪)。倒數日曆亦包括一系列家居香氛、個人香氛及身體護理產品，由漿果和炭木香氛至無花果和玫瑰香氛，為每日帶來嶄新的芳香時刻。 除此之外，亦載有一系列華麗產品，包括木梨香氛蠟燭、檀香香氛蠟燭、香丸香氛蠟燭、羅勒除味蠟燭、ORPHÉON補充裝香膏、Eau Rose(玫瑰之水)淡香精、Do Son(杜桑)淡香水 、Eau Capitale(花都之水)淡香精、Fleur de Peau(肌膚之華)淡香精、Eau des Sens(感官之水)、杜桑沐浴油、Philosykos希臘無花果香氛皂、薰衣草護膚潔手液、絲絨護手乳液和一套裝飾套裝。Diptyque聖誕倒數日曆將於10月11日正式向全球發售。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Jo Malone London 聖誕倒數日曆 $4,380 Jo Malone London今年聖誕推出限定的薑餅童話聖誕系列，以薑、焦糖、暖烘榛果、肉荳蔻及肉桂等經典材料，打造充滿香甜誘人又溫暖的聖誕氣息。倒數日曆內有24款芬芳四溢的小巧驚喜，包括一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，更有經典古龍水30ml作璀璨驚喜，以奢華方式倒數聖誕來臨。日曆禮盒包裝披上玩味的薑餅，加上紅白繽紛設計，呼應薑餅主題。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ CHARLOTTE TILBURY 魔法幸運星光寶盒 $1,700 12格珠寶抽屜內藏CHARLOTTE TILBURY多款屢獲殊榮的美妝及護膚品，包括MAGIC CREAM魔法面霜15ML、旅行裝HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH粉底掃、BEAUTY BLUSH WAND胭脂筆及AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY定妝噴霧。寶盒更可用作珠寶首飾盒，別具收藏價值。 禮品包括： ．CHARLOTTE’S MAGIC LIP OIL CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量護唇油 ．HOT LIPS 2 第二代星色唇膏 #GLOWING JEN ．AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 定妝噴霧 34ML ．CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜 15ML ．CHARLOTTE’S MAGIC SERUM CRYSTAL ELIXIR 魔法水晶能量精華 8ML ．旅行裝HOLLYWOOD COMPLEXION BRUSH粉底掃 ．旅行裝PILLOW TALK MATTE BEAUTY BLUSH WAND 胭脂筆 #PILLOW TALK ．旅行裝BEAUTY LIGHT WAND 光影筆 #SPOTLIGHT ．旅行裝COLLAGEN LIP BATH 護唇唇彩 #WALK OF NO SHAME ．旅行裝ROCK ‘N’ KOHL 眼線筆 #BARBARELLA BROWN ．旅行裝PILLOW TALK PUSH UP LASHES! 睫毛膏 #SUPER BLACK ．旅行裝LIP CHEAT 唇線筆 #HOT GOSSIP

聖誕倒數月曆 2023 ｜ SABON 限量版倒數日曆 $1,280 (11 月 1 日開賣 ) SABON年度倒數日曆的包裝以奇幻聖誕夜深為主題，展現森林百花卻爭艷盛放的浪漫景象。倒數日曆云集24件聖誕限量精選產品，包括身體磨砂、沐浴油、潤手霜及身體潤膚乳液等，件件都是品牌的王牌暢銷單品。每日揭開一個神秘倒數小盒子，迎接聖誕佳節。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ Rituals 臻貴聖誕倒數月曆 $1,100( 價值 $2,115) Rituals Cosmetics推出至今最實惠的聖誕倒數月曆，內有24個驚喜，包含多款Private Collection的暢銷產品、LED聖誕燈飾、多款個人護理產品，讓大家在佳節前後都可以好好享受。月曆更有4個為將臨期(Advent)主日而設的香氛蠟燭，「Advent」是指「即將來臨」的意思，慶祝耶穌誕生前的準備期與等待期，為身心都帶來平靜。月曆的紙盒更可製作成童話般的3D傳統村莊，配搭LED燈飾，令整間屋都充滿著濃厚又夢幻的聖誕氛圍！ 臻貴聖誕倒數月曆內含： ．Elixir 系列角蛋白修復髮膜20ml ．The Legend of the Dragon 家居香氛噴霧50ml ．聖誕流蘇裝飾 ．Private系列迷你香氛蠟燭 – Orris Mimosa 25g ．沙漏 ．The Ritual of Mehr 淋浴油75ml ．The Ritual of Namaste 淨化木炭面膜 10g ．The Ritual of Karma 頭髮及身體噴霧20ml ．Sport 二合一洗髮淋浴啫喱70ml ．The Ritual of Namaste 溫和潔面泡沫30ml ．Private系列迷你香氛蠟燭– Savage Garden 25g ．The Ritual od Ayurveda 淋浴啫喱泡沫50ml ．The Ritual of Jing 安睡護手膜70ml ．The Ritual of Namaste 抗衰老日霜10ml ．磨砂手套 ．The Ritual of Karma 身體磨砂霜50ml ．Boutique Line Mehr- 皂梘25gr ．Private系列迷你香氛蠟燭– Smooth Violet 25g ．Sweet Jasmine 洗手液 110ml ．Sweet Jasmine 廚房護手膏85ml ．The Legend of the Dragon 淋浴啫喱泡沫50ml ．The Ritual of Sakura 身體潤膚霜100ml ．The Ritual of Sakura 衣物香氛柔順劑75ml ．The Ritual of Ayurveda 迷你香氛棒70ml ．Private系列迷你香氛蠟燭- Wild fig 25g

L‘Occitane以3款聖誕倒數日曆為節日揭開序幕，聖誕倒數驚喜日曆2023及臻緻聖誕倒數驚喜日曆2023貫撤品牌綠色聖誕的包裝理念，採用100%可回收再造、並獲FSC認證來自可持續發展林業的咭紙，謝絕非必要的塑膠浪費。而另一款聖誕倒數環保日曆2023更是以再生棉製成，並可在節日後成為家中常備的儲物掛袋。

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 聖誕倒數驚喜日曆 2023 $590 在這棵普羅旺斯標誌性的聖誕樹下，24個格子內蘊藏著一系列的精緻個人護理產品，從皇牌乳木果潤手霜10ML、杏仁緊膚乳20ML，到尊貴的蠟菊極致修護精華霜4ML、蠟菊煥活雙效精華5ML等，充滿節日溫馨氛圍之餘，同時享受到細緻的全身呵護。聖誕倒數日曆於法國製造，並採用FSC認證可回收再造及可持續採購的硬咭紙製成。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 聖誕倒數驚喜日曆 2023 $590

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 臻緻聖誕倒數驚喜日曆 2023 $990 繽紛夢幻的禮盒，收藏了24件L’OCCITANE的精選產品，匯集多款高效護膚品，包括尊貴的蠟菊極致修護精華霜4ML、蠟菊煥活雙效精華5ML等，亦當然少不了皇牌的身體護理及香氛產品，如乳木果沐浴油35ML、馬鞭草淡香氛7.5ML及草本療法修護洗髮水35ML等。聖誕節後，禮盒還可以搖身一變，成為實用的儲物盒。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 臻緻聖誕倒數驚喜日曆 2023 $990

聖誕倒數月曆 2023 ｜ L ‘ Occitane 聖誕倒數環保日曆 2023 $890 這款環保日曆由 65% 再生棉製成，全年都可以循環再用。可以存放小物品，甚至在下一個聖誕節也可以作為聖誕裝飾，為家居增添節日氣氛。內藏24件產品，高效的護膚、身體及頭髮護理產品一應俱全，包括杏仁沐浴油35ML、櫻花閃亮潤膚露35ML、蠟菊極致泡沫潔面霜14ML等。你還可以把每日禮物放進小口袋裡，又或者加進小字條等窩心驚喜。

聖誕倒數月曆2023｜L‘Occitane 聖誕倒數環保日曆 2023 $890

聖誕倒數月曆 2023 ｜ GLYCEL 瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 $880 總值 $3,374(1 套 14 件 ) GLYCEL每年聖誕都會推出多款實用又不失奢華的寵肌禮盒套裝，今年的「瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒」，共有14款皇牌產品，包括「紅水」泉淨活膚肌底精華、燕窩緊緻修護乳霜及高效活膚潔面乳等，總值$3,374，更可發揮創意，以星鑽禮盒砌出聖誕樹，贏取總值高達$23,178禮品。 參加GLYCEL聖誕星鑽禮盒遊戲 GLYCEL瑞士聖誕凝幻星鑽禮盒 ．泉淨活膚肌底精華 (瑞士美肌紅水）60ml ．燕窩緊緻修護乳霜 15g ．高效活膚潔面乳 80ml ．燕窩完效極緻乳霜 15g ．凝時空深海礦物激活原液 10ml ．燕窩完效極緻眼霜 5g ．凝時空冰川幹細胞修護原液 10ml ．高效膠原水凝眼膜 2pcs ．高效鎖水活膚修護乳 15ml ．【新昇級】燕窩緊緻昇效面膜 1pc ．水盈潤肌防曬日霜SPF30 15ml ．全效升級版魚子極緻修護面膜 1pc ．$200 電子現金券