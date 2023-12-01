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生活
2023-12-01 18:40:00

聖誕2023｜香水控必愛的限定聖誕香水/蠟燭 Jo Malone London薑餅香、Diptyque火焰主題 (持續更新)

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聖誕2023｜香水控必愛的限定聖誕香水/蠟燭 Jo Malone London薑餅香、Diptyque火焰主題 (持續更新)

聖誕2023｜香水控必愛的限定聖誕香水/蠟燭 Jo Malone London薑餅香、Diptyque火焰主題 (持續更新)

聖誕節就到，相信大家都開始為另一半準備聖誕禮物，今次為大家介紹多個香水品牌的聖誕限量香水及香氛蠟燭，包括充滿薑餅甜香的Jo Malone London、以火焰為主題的Diptyque，以及玩具箱包裝設計的Penhaligon’s等，女生們一定喜歡，絕對是得體又實用的禮物！

聖誕香水2023Jo Malone London薑餅童話世界

提起聖誕節，不難聯想起溫暖香甜的薑餅。Jo Malone London今年推出限定薑餅童話聖誕系列，以奇幻繽紛的薑餅童話奇想世界為靈感，推出一系列限定、童趣玩味的聖誕香氛，例如薑餅、綠杏仁與紅醋栗、松木與桉樹。系列包括經典古龍水、縱寵身心系列與奢華居室香氛，盛載於可愛的聖誕限量版薑餅禮盒中，繫上紅黑白條紋緞帶，締造冬日溫暖的佳節芬芳回憶。

聖誕香水2023｜Jo Malone London薑餅童話世界

聖誕香水2023｜Jo Malone London薑餅童話世界

聖誕香水2023｜聖誕限定薑餅香氣

聖誕限定的薑餅香氣，披上可愛玩味的薑餅盛裝，繫上黑白緞帶，充滿童趣。香調如一盤新鮮出爐、暖烘烘的薑餅，香脆鬆軟，空氣中瀰漫著微辛香料氣息——薑、肉荳蔻、肉桂，緩緩融化成濃郁焦糖香調， 烘烤榛子的果仁香氣襯托零陵香與香草的幼滑香甜，充滿節日氣氛的美食調香氣，讓人不禁垂涎，是專屬聖誕節的標誌誘人氣息。

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限定古龍水 $670/30ml、$1,405/100ml、居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限定古龍水 $670/30ml、$1,405/100ml、居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

聖誕香水2023｜聖誕限定綠杏仁與紅醋栗古龍水

充滿節日氣氛的酒紅與深綠，經典配色點綴著聖誕歡聚的餐桌裝飾。載譽歸來的綠杏仁與紅醋栗，繫上黑白緞帶蝴蝶結，盛載於限定精緻瓶身中。綠杏仁的青澀杏香，交織紅醋栗清新的酸甜多汁，透出零陵香的幼滑香甜底蘊，木質果香調宛如冷冬中的溫暖擁抱，縈繞聖誕佳節的幸福氛圍。

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限定綠杏仁與紅醋栗古龍水 $950/50ml

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限定綠杏仁與紅醋栗古龍水 $950/50ml

聖誕香水2023Jo Malone London聖誕限量松木與桉樹香氣

窗外白雪紛飛，小木屋內瀰漫著溫暖的清新木香，是專屬於聖誕清晨的美好氣息。充滿朝氣的松木及清爽的桉樹，伴以蒼翠的絲柏，最後以肉桂與小荳蔻的辛香調點綴，盛載於全新聖誕限量版包裝中。點亮居室香氛，讓滿室洋溢冬日安寧靜謐的暖意。

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聖誕香水2023｜Jo Malone London居室香氛工藝蠟燭 $595/200g、藤枝擴香組 $815/165ml

聖誕香水2023｜Jo Malone London居室香氛工藝蠟燭 $595/200g、藤枝擴香組 $815/165ml

聖誕香水2023Jo Malone London聖誕限量苦橙香氣

充滿層次感、苦澀與香甜完美交織的柑橘木本香，恍一杯溫暖窩心的雞尾酒。第一口品嚐到的是初調的明亮多汁的甜橙與熟透柑橘的甜美，第二口浮現濃郁苦橙的微澀主調，最後以醇厚的西梅乾果香、沉裊檀香及琥珀基調，瀰漫聖誕獨特的香甜醉人柑橘香氣， 洋溢滿滿佳節喜悅。

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限量版苦橙古龍水$670/30ml、$1,405/100ml、居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

聖誕香水2023｜Jo Malone London聖誕限量版苦橙古龍水$670/30ml、$1,405/100ml、居室香氛工藝蠟燭 $595/200g

聖誕香水2023Diptyque火焰主題

Diptyque今年以火焰為節日系列的主視覺圖像，慶祝「火焰」的迷人魔力。透過Diptyque的經典躍動字母及五彩繽紛、琳琅滿目的火焰，創作出賞心悅目的系列。

系列的重頭戲是3款限量版經典蠟燭：冷杉(Sapin)、乾果(Délice)及綿雪(Coton)，飾以黑色與金色相結合的火焰圖案裝飾，別具一格的嗅覺質感，點亮明亮動人的冬日氣息。冷杉香氛蠟燭充滿清新綠植香氣，彷彿家中聖誕樹近在咫尺；乾果香氛蠟燭巧妙地結合乾果與香草香調，營造美味的節日歡慶時刻。綿雪香氛蠟燭透過奢華的香豆氣味，重現棉花般柔美溫暖的冬日氣氛。

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聖誕香水2023｜Diptyque冷杉、乾果、綿雪香氛蠟燭 $670/190g, $370/70g 聖誕香水2023｜Diptyque綿雪香氛蠟燭 $670/190g, $370/70g 聖誕香水2023｜Diptyque乾果香氛蠟燭 $670/190g, $370/70g 聖誕香水2023｜Diptyque冷杉香氛蠟燭 $670/190g, $370/70g

系列也有一系列節日餐桌裝飾新產品，包括大號琥珀香氛蠟燭，銅色琺瑯燭杯點綴金飾面，展現尊享質感。還有Diptyque今年的個人香氛系列新成員L’Eau Papier(紙墨之水)淡香水限量版，限量版裝飾圖案採用精妙金色浮雕設計，宛如紙上墨蹟般若隱若現。裝飾精品方面，限量版Basile金色系列換上節日新裝，以金色線條炫目亮相。

聖誕香水2023｜Diptyque琥珀香氛蠟燭 $1,920/600g 聖誕香水2023｜Diptyque L’Eau Papier紙墨之水淡香水 $1,220 聖誕香水2023｜Diptyque旋轉燭罩及香氛蠟燭禮盒 $1,060-$1,170 聖誕香水2023｜Diptyque Basile金色陶瓷滅燭罩 $620 聖誕香水2023｜Diptyque Basile金色陶瓷燭台 $520

聖誕香水2023Penhaligon’s 童趣玩具城

Penhaligon’s今年以玩具箱為包裝設計，加入充滿童真的設計，同時又不失英倫時尚感。今年的套裝包括王牌香氣LUNA’S SPACE SPINNER、適合女士的香氛組合LITTLE DOLLIES、男士聖誕香氛組合JUMPING JACKS，還有內藏10款袖珍小香氛的聖誕香氛圖書館，讓你一次過體驗10款熹賣產品！而聖誕蠟燭3件組，則讓家居充滿節日氛圍。客人更可以將衷心話語，銘刻在香水瓶身上，令禮物更有紀念價值。

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聖誕香水2023｜Penhaligon’s LUNA’S SPACE SPINNER $2,010 聖誕香水2023｜Penhaligon’s TIDDLY WHIFFS聖誕香氛圖書館 $290 聖誕香水2023｜Penhaligon’s JUMPING JACKS 男士聖誕香氛組合 $460 聖誕香水2023｜Penhaligon’s LITTLE DOLLIES 女士聖誕香氛組合 $460 聖誕香水2023｜Penhaligon’s HOME HOOPLAS 聖誕蠟燭3件組 $780

聖誕香水2023Trudon ASTRAL星辰系列 

Trudon於今年聖誕限量版「ASTRAL 星辰系列」，由4款各具特色的香水組成，每款香氛蠟燭都散發奪目光芒，金色光輝既映射了「太陽王」的太陽之力，也呼應了天文學作為一門科學在人類心中日益躍升的重要地位、童話式的天文星象概念、太陽的奪目耀眼的光芒、配上歷久常新的聖誕經典香氣，打造今個聖誕香氛蠟燭系列。 

 ALTAIR牛郎星蠟燭完美融合沉香的堅定與玫瑰的輕盈；GLORIA橙木辛香加入了溫暖和辛辣香氣；FIR散發著冬日冷杉的木質松香；GABRIEL加百列則有著濃郁煙燻木香。每款彩色玻璃蠟燭杯均是精心手工製作，玻璃杯的內側更鑲嵌金箔，透過玻璃照耀出來。ALTAIR牛郎星蠟燭杯更是獨樹一格：內部是金色，外部則覆蓋著銀箔，由內而外閃閃發亮。 (Scented Niche有售

 

聖誕香水2023｜Trudon ASTRAL星辰系列蠟燭 $980/270g、$2,600/800g(Scented Niche有售) ALTAIR牛郎星蠟燭杯更是獨樹一格：內部是金色，外部則覆蓋著銀箔，由內而外閃閃發亮。
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