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生活
2023-10-18 13:00:00

聖誕2023｜100隻2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型 聖誕節於海港城發售 收益撥捐「香港血癌基金」

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聖誕2023｜100隻2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型 聖誕節於海港城發售 收益撥捐「香港血癌基金」

聖誕2023｜100隻2000%迪士尼角色BE@RBRICK模型 聖誕節於海港城發售 收益撥捐「香港血癌基金」

海港城繼暑假舉辦迪士尼100周年活動後，將於聖誕節推出第二波合作，並加入由日本著名玩具品牌MEDICOM TOY 的BE@RBRICK，帶來備受期待的聖誕活動「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」。100隻全球獨一無二的2000%迪士尼角色的BE@RBRICK模型(約140厘米高)將會在商場亮相，為史上最「大」規模展覽。部分模型將會在海港城限定公開發售。活動所得收益扣除部分成本後，海港城將撥捐「香港血癌基金」，秉承商場多年的聖誕傳統。
 

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在今次活動的BE@RBRICK模型當中，有超過50款為全新設計，包括率先曝光的BE@RBRICK Gingerbread Mickey及BE@RBRICK Olaf。海港城更會為這兩款設計推出一系列周邊商品給BE@RBRICK及迪士尼粉絲選購，包括有經典款100% 模型(約7厘米高)、400%模型 (約28厘米高)、1000%模型(約70厘米高)及其他精彩商品。值得留意的是，BE@RBRICK Olaf是BE@RBRICK的第一隻雪寶模型，專為慶祝迪士尼傳奇動畫《冰雪奇緣》上映10周年而推出。相信今次聯乘將掀起熱潮，海港城將於10月下旬公布更多「Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP」資訊，各位鐵粉不要錯過！

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