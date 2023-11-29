聖誕2023｜ARMANI Beauty節日限定店 率先發售限定氣墊粉盒及全新香薰蠟燭

臨近年尾，ARMANI Beauty特意設立節日期間限定店——THE ARMANI GIFT HOUSE，現場除了有節日限定氣墊粉盒外，更有兩款全新ARMANI/PRIVÉ的香薰蠟燭，並可以為ARMANI/PRIVÉ高級訂製香水印上不同圖案。場内設計貫徹品牌風格，以紅色為主調，搭配金色裝飾為點綴，節日氣氛濃厚。THE ARMANI GIFT HOUSE由即日起陸海港城，為隆重其事，當天更請來重量級嘉賓——鄭裕玲Do姐、魏浚笙Jeffrey和Tyson Yoshi為限定店揭開序幕，場面熱鬧。

ARMANI Beauty請來鄭裕玲Do姐、魏浚笙Jeffrey和Tyson Yoshi為節日限定店限定店THE ARMANI GIFT HOUSE揭開序幕。

率先發售 12 月新品 12月新品率先在會場發售，包括兩款出自LES EAUX 同系列的全新 ARMANI/PRIVÉ 香薰蠟燭，玉龍茶香THÉ YULONG帶有紅茶的鮮明香調，近似木香，伴以一絲煙燻木材的沉穩氣息點綴，加上綠茶、蜜柑和青檸的清新氣息，煥發清爽提神的生命活力。而另一款頤和清檀香SANTAL DĀN SHĀ，交織溫暖的檀香與清新的佛手柑，繚繞小荳蔻的香料郁香，將3種典雅香調完美結合。蠟燭更以持續發展蠟及10%乳木果油製造。另外，人氣RedCushion推出全新MY ARMANI TO GO「麂皮紅」氣墊粉盒，將時裝秀場高訂質感的獨特刻印花紋搭配磨砂絲絨觸感，充滿時尚格調。

男神伴女皇 互相揀禮物 早前由Do姐帶領眾男神拍攝的旅遊節目帶來很大回響，先有史上第一個敢否定Do姐的Jeffrey，加上反差萌十足的Tyson，大家都十分期待他們再次合體。ARMANI/PRIVÉ高級訂製香水主題區首度於期間限定店登場，系列靈感源自於GIORGIO ARMANI高級訂製服的精髓，並把Mr. ARMANI的個人經歷、回憶及靈感融入當中，調配出4個系列：LES EAUX、LA COLLECTION、LES TERRES PRÉCIEUSES和 LES MILLE ET UNE NUITS。

Do姐即場為Jeffrey和Tyson挑選LES EAUX系列中的兩款清爽香氣，包括THÉ YULONG玉龍茶香和SANTAL DĀN SHĀ頤和清檀香。前者的中式茶香展現出清新提神的活力，而後者則散發著木質清香，令人迷醉。Jeffrey表示：「好喜歡Do姐為我同Tyson挑選嘅禮物，係屋企時點著香薰蠟燭，出門時噴上對應香水，可以一整日沉醉在清爽香氣下，好舒服好relax！Jeffrey和Tyson當然也有回禮給Do姐，兩人挑選限量登場的MY ARMANI TO GO「麂皮紅」氣墊粉盒，新設計以時裝秀場高訂為靈感，粉盒印有獨特刻花紋，搭上磨砂絲絨觸感。Tyson更笑言：「要在限定店買夠錢換取ARMANI節日水晶球送給Do姐，讓她每當見到水晶球都會想起我！」