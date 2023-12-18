聖誕2023｜city'super 節日送禮佳品 必買SOU・SOU 茶藝禮物籃＋意大利聖誕蛋糕

聖誕節普天同慶，當然要和摯愛親朋分享一年一度的佳節喜悅，大型時尚生活用品專門店 city'super 於今個聖誕隆重呈獻一系列精緻聖誕主題禮籃及佳節送禮之選，包羅來自全球的優質禮遇，如時令水果、頂級美酒、節慶糕點等，更與日本人氣文青品牌 SOU・SOU再度聯手，推出期間限定時尚禮物籃，顏值高又夠實用，絕對是送禮佳品！

city'super 聖誕主題禮籃 心水推介意匠工藝禮物籃 X2305（港幣 3,998 元），包含集十多個意大利美食品牌，包括 Pedemontis Bajet Barbera d' Alba 2020 年紅酒和 G.D. VajraMoscato d'Asti 2022 年微甜白酒、Sorelle Barnaba 千年、橄欖樹不朽特級初榨橄欖油、 Boscovivo 白松露菌忌廉醬搭配 Gentile 長通粉、Deseo 特級初榨橄欖油黑松露脆餅和 La Molina 榛子脆黑朱古力及開心果脆牛奶朱古力等，將意大利風味一拼帶到府上。

另外時令水果亦是不少人的送禮首選，日本極尚果甜禮物果籃 X2316 （港幣 2,398 元），嚴選多款從日本新鮮採購的時令水果，如備受愛戴的日本紅肉蜜瓜、精緻的日本香印提子、味甜多汁的日本山形縣朝日町富士蘋果、以及入口香甜幼滑的日本淡雪士多啤梨等，更附送city'super 品牌大使──Chef Polar 農夫版毛公仔，Chef Polar 毛公仔代表city'super 向各地農匠致謝的心意，意義深遠。各款city'super 聖誕禮物籃由即日起至 2023 年 12 月 20 日於 city’super 聖誕禮物籃網上訂購專頁 及位於尖沙咀海港城丶中環國際金融中心商場丶銅鑼灣時代廣場、沙田新城巿廣場及 AIRSIDE （將於 2023 年 11 月 16 日開幕）的門市亮相。