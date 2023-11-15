聖誕2023｜Sam Edelman秋冬高踭鞋 點綴聖誕派對造型

臨近年尾，又有大大小小的聖誕派對及annual dinner，一對時尚的高踭鞋絕對可以點綴造型，拉長整體線條。美國鞋履品牌Sam Edelman今季新出多款高跟鞋以至及膝靴，注入張揚華麗的元素，在舒適中展現個性。

Sam Edelman由美國鞋履設計師Sam Edelman及妻子兼品牌時尚總監Libby Edelman於04年在紐約共同創立，以時尚優雅見稱，在一眾荷里活女星街拍穿搭之中屢見其身影。為迎接年末的festival season，Sam Edelman的設計巧妙加入搶眼元素，例如華麗大型蝴蝶結、充滿造型感的金屬潮流，以及隨腳步舞動的輕盈羽毛設計，在各個派對與聚會間脫穎而出。