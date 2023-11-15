聖誕2023｜Sam Edelman秋冬高踭鞋 點綴聖誕派對造型

臨近年尾，又有大大小小的聖誕派對及annual dinner，一對時尚的高踭鞋絕對可以點綴造型，拉長整體線條。美國鞋履品牌Sam Edelman今季新出多款高跟鞋以至及膝靴，注入張揚華麗的元素，在舒適中展現個性。
Sam Edelman由美國鞋履設計師Sam Edelman及妻子兼品牌時尚總監Libby Edelman於04年在紐約共同創立，以時尚優雅見稱，在一眾荷里活女星街拍穿搭之中屢見其身影。為迎接年末的festival season，Sam Edelman的設計巧妙加入搶眼元素，例如華麗大型蝴蝶結、充滿造型感的金屬潮流，以及隨腳步舞動的輕盈羽毛設計，在各個派對與聚會間脫穎而出。
HALIE以超華麗大型蝴蝶結作為時尚宣示，讓人眼前一亮。經典尖頭配以3.8寸極高細鞋跟，將腿部線條展現到淋漓盡致。另一款蝴蝶結設計的高跟穆勒鞋，採用高雅啞金色緞布或亮銀色鞋面，帶來高雅印象。時尚尖頭設計配上2.8寸高跟，讓女士更輕鬆駕馭。
時裝週展示今年金屬潮流的大趨勢，金色或銀色的鞋履輕鬆點綴整體造型，百搭又充滿造型感。這款HAZEL尖頭高跟鞋因俐落設計與舒適而深得明星名人愛戴，3.75寸高跟鞋低調地於視覺上延長雙腿。合身技術增設襯墊，在不同場合穿梭都舒適自在。
同樣是奪目的閃亮設計，另一款BRIT貓眼穆勒鞋帶來Glittering元素，簡約典雅的設計配以水晶或珍珠作點綴，低調地穿出時尚感，經典俐落的尖頭配以方扣，更顯精緻魅力。
BIANKA羽毛後踝帶跟鞋輕盈細長羽毛組成的放射狀毛球，隨每步飄逸舞動。纖幼腳跟背帶配上金屬扣，作出高雅點綴，展露性感與佻皮。
MARSELLA短靴的黑色麂皮設計時尚而經典，極簡風尖頭設計帶來簡潔的線條美感。腳踝搭帶綴以金色飾面SE鎖扣成為亮麗焦點，是高踭鞋以外的「派對靴」之選。
Sam Edelman 銅鑼灣時代廣場專門店
店舖地址：銅鑼灣時代廣場4樓409-410舖
營業時間：上午11:00–晚上9:00
店舖電話：3583 5558