還有兩星期就到聖誕節，面對年尾大大小小的聚會，相信大家都準備物色交換禮物！今次為大家推介多款實用又唔貴的聖誕禮物，包括手部護理、身體護理、暖手器及藍牙喇叭等等，相信朋友們收到都會收貨！

交換禮物推介｜ RAZE 手部護理套裝 $198

自從疫情之後，潔手早已成為大家的日常。RAZE這款手部護理套裝包括護膚潔手液(400ml)及護手霜(45g)，產品採用100%純素配方，所有原材料均不含動物成分、副產品零殘忍，配方溫和不含刺激性化學成分，呵護大家雙手。