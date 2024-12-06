還有兩星期就到聖誕節，面對年尾大大小小的聚會，相信大家都準備物色交換禮物！今次為大家推介多款實用又唔貴的聖誕禮物，包括手部護理、身體護理、暖手器及藍牙喇叭等等，相信朋友們收到都會收貨！
交換禮物推介｜RAZE 手部護理套裝 $198
自從疫情之後，潔手早已成為大家的日常。RAZE這款手部護理套裝包括護膚潔手液(400ml)及護手霜(45g)，產品採用100%純素配方，所有原材料均不含動物成分、副產品零殘忍，配方溫和不含刺激性化學成分，呵護大家雙手。
交換禮物推介｜RAZE 身體磨砂 $348/300克
全新的身體磨砂以具保濕功效的蔗糖作為天然去角質劑，溫和去除死皮細胞，同時從環境中吸引水分進入肌膚，幫助保持肌膚水潤。乳木果油和甜杏仁油蘊含豐富脂肪酸、維他命D和E，提供深層保濕，讓肌膚煥發活力，保持柔軟光滑。純素高效配方，不含對羥基苯甲酸酯類及化學定香劑等刺激化學成分，以降低皮膚過敏風險，並提供24小時長效保濕效果，適合所有肌膚(包括敏感肌膚)使用。備有Fresh Lift、Unwind Hour、Cloud Nine3款不同香氣選擇。
交換禮物推介｜JELLY CAT 公仔
近年大熱的JELLY CAT快閃店最近登陸銅鑼灣連卡佛，帶來超過300款趣味設計毛公仔，包括經典的小兔、雀鳥和雪人等，另外還有多款食物造型主題毛公仔，將一併於玩味十足的特別限定店登場。除了蛋糕、冬甩、椒鹽蝴蝶餅造型毛公仔外，顧客還可以搶先購買於連卡佛獨家發售的粉紅色外賣咖啡毛公仔。
交換禮物推介｜Thecoopidea Records復古無線藍牙喇叭 $199
復古設計的無線藍牙喇叭，備有3色選擇，支援AUX/USB/TF卡播放模式，藍牙5.3，輕巧易攜，能播放8至9小時，低噪音Hi-Fi音質，聲音優越，無論放在公司或家中都十分合適。(LOG-ON獨家發售)
交換禮物推介｜LIFE ON貓掌型充電暖手器 $229
可愛的LIFE ON貓掌型USB充電暖手器，能在寒冬送暖。只有口袋大小的可愛貓掌造型，設計輕巧，電池容量高達5000mAh，3段溫度調節，一眾貓奴一定愛不釋手。(LOG-ON發售)
交換禮物推介｜Yves Rocher 紅石榴之戀沐浴柔膚禮盒 $155
Yves Rocher趁著聖誕佳節帶來3款節日限定香氣系列，包括雲呢拿甜夢、紅石榴之戀、栗香乳木果，讓大家於融合經典的怡人花香中沐浴，提升放鬆治癒感。其中紅石榴的清爽漿果香蔓延出誘人的果園風味，配上清新木蘭花香和奶油甜氣的香草，帶來集可愛與奢華於一身的浪漫香氣。
產品內容：
．沐浴露 50ml
．潤膚露 50ml
．身體磨砂膏 30ml
交換禮物推介｜The Body Shop 沐浴露和潤手霜套裝 $119 (價值 $148)
The Body Shop作為環保先驅品牌，致力推廣愛護地球、與自然環境共生的理念，品牌堅持採購來自世界各地不同的社群公平貿易的天然原材料，以100%原材料製成品牌產品和包裝。這個套裝有齊沐浴露250ml (辣木/英倫玫瑰/蜜柑)及修護潤手霜/潤手霜 30ml (辣木/英倫玫瑰/蜜柑)，非常實用，無論男女都用得著。