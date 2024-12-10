年度節日重頭活動，尖東聖誕燈飾現已亮燈！東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動踏入第42年，今年尖沙咀東部及海濱長廊多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，為即將來臨的聖誕及新年增添節日的喜慶氛圍。除了有冬日佳節必睇的燈飾，更有不少商戶同步推出折扣優惠！想飽覽尖沙咀聖誕燈飾，更可參加開篷巴士夜遊，感受節日氛圍，即睇詳請。
尖東必影燈飾打卡位
尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新「Pandastic Christmas」數碼光影藝術作品，萌趣熊貓可愛現身於光影幕牆之中，駕駛著閃亮火箭探索聖誕禮物工廠，向大家送上窩心聖誕祝福。而麽地里亦會延續動畫作品，萌趣熊貓跟迷人雪花在傳統燈飾下閃耀；千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛。南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼；永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人駕著車駛過本港地標。富豪九龍酒店以冬日雪影聖誕為主題，跟大家共度白色聖誕；海景嘉福洲際酒店以火樹銀花為主題，採用紅色和銀色的節日裝飾搭配閃爍燈光，送上節日祝福；帝苑酒店今年掛上三十八顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造浪漫冬日氣氛；九龍香格里拉內有精心佈置的聖誕裝飾，包括6米高的閃亮聖誕樹，亦有聖誕裝萌趣熊貓跟大家會面；而香港警務處的可愛吉祥物「提子」，更穿起聖誕裝束，首次麼地道三條天橋登場，過一個別具特色的「紫色聖誕」。
聖誕嘉年華
東尖沙咀地產發展商聯會今年再次舉辦「尖東聖誕嘉年華」，在12月14、15日將會推出闔家同樂的攤位遊戲，免費參與，歡迎一家大細前來暢玩。嘉年華除了攤位遊戲外，還有面部彩繪、歌手駐唱及駐場DJ打碟。
商戶折扣優惠
閃爍尖東耀香江2024
日期：即日至2025年1月1日
時間晚上5時30分至11時
平安夜、聖誕日、除夕、元旦亮燈時間將稍為延長
香港尖沙咀聖誕開篷巴士夜遊
想乘坐特色開篷巴士欣賞聖誕燈光展，記錄美麗瞬間。現時旅遊平台推出不同時段及出發地點的班次的香港尖沙咀聖誕開篷巴士夜遊，自由選擇夜遊路線。就近選擇於九龍酒店或尖東出發，約定愛人或朋友一起出行，沿途飽覽一年一度的聖誕燈飾。
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