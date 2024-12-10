年度節日重頭活動，尖東聖誕燈飾現已亮燈！東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」活動踏入第42年，今年尖沙咀東部及海濱長廊多棟大廈的外牆燈飾同時亮起，為即將來臨的聖誕及新年增添節日的喜慶氛圍。除了有冬日佳節必睇的燈飾，更有不少商戶同步推出折扣優惠！想飽覽尖沙咀聖誕燈飾，更可參加開篷巴士夜遊，感受節日氛圍，即睇詳請。

尖東必影燈飾打卡位

尖沙咀中心及帝國中心將會展出全新「Pandastic Christmas」數碼光影藝術作品，萌趣熊貓可愛現身於光影幕牆之中，駕駛著閃亮火箭探索聖誕禮物工廠，向大家送上窩心聖誕祝福。而麽地里亦會延續動畫作品，萌趣熊貓跟迷人雪花在傳統燈飾下閃耀；千禧新世界香港酒店採用環保燈泡堆砌出金光閃閃的「垂珠」，為聖誕佳節平添璀璨氣氛。南洋中心外牆打造開心歡欣的聖誕景象，牆上掛上「Merry X’mas」字眼；永安廣場則以色彩繽紛又可愛的聖誕老人為主題，聖誕老人駕著車駛過本港地標。富豪九龍酒店以冬日雪影聖誕為主題，跟大家共度白色聖誕；海景嘉福洲際酒店以火樹銀花為主題，採用紅色和銀色的節日裝飾搭配閃爍燈光，送上節日祝福；帝苑酒店今年掛上三十八顆巨型雪花，附有閃爍動態效果，營造浪漫冬日氣氛；九龍香格里拉內有精心佈置的聖誕裝飾，包括6米高的閃亮聖誕樹，亦有聖誕裝萌趣熊貓跟大家會面；而香港警務處的可愛吉祥物「提子」，更穿起聖誕裝束，首次麼地道三條天橋登場，過一個別具特色的「紫色聖誕」。