聖誕2024︱旅發局「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九 20米巨型聖誕樹/4場海上煙火/逾萬呎聖誕小鎮

旅發局主辦年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九文化區藝術公園海濱，將於11月22日起正式登場。今年聖誕小鎮再升級，以「禮物」為主題，逾萬呎的聖誕小鎮放置多個打卡裝置，同時20米巨型聖誕樹載譽歸來，化身畫布，首設投影技術展示冬日節慶場景。另外不可錯過4場的冬日維港海上煙火，想知匯演地點及時間詳請，即睇內文！

今年「香港繽紛冬日巡禮」將推出共四場「冬日維港水上煙火」，每場表演時間10分鐘。首場將於11 月22 日晚上7 時半上演，及後在聖誕期間12 月24 日（平安夜）、25 日（聖誕節）及26 日（Boxing Day）一連三晚，晚上8 時伴隨聖誕樂章，舉行火花表演。

逾萬呎加大版聖誕小鎮 +20 米巨型聖誕樹

香港繽紛冬日巡禮於11月22日至明年1月1日舉行，加大版海濱聖誕小鎮將於西九文化區藝術公園海濱草坪西面隆重登場！今年小鎮擴張至逾萬呎，以「禮物」為主題，近百個聖誕禮物將散落於小鎮不同角落，更有多個打卡裝置，包括長達8米載滿禮物的小火車以及以聖誕裝扮現身的可愛熊貓，滿滿節日氣氛。

聖誕小鎮中央的巨型20米聖誕樹今年亦再次登場，以象徵聖誕的傳統紅金色閃爍燈飾作主調外，樹頂更有巨型閃耀八角星，入夜後綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景相輝映。今年聖誕樹今更化身巨型畫布，加入投影技術，向市民旅客送上一幕幕歡樂冬日節慶場景。

旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮

開放日期：2024年11月22日至2025年1月1日

開放時間：

2024年11月22日

晚上 8:30 至 11:00

2024年11月23日至12月20日

下午 5:00 至晚上 11:00 （星期一至五）

上午 11:00 至晚上 11:00 （星期六及日）

2024年12月21日至2025年1月1日

上午 11:00 至晚上 11:00

*12月24及25日延長開放時間至翌日凌晨1:00

*12月31日的延長開放時間待定，聖誕小鎮當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。

最後入場時間：場地關閉前30分鐘

聖誕小鎮亮燈時間：每日下午5:00

巨型聖誕樹投影時間：每日下午6:00開始，每小時的整點及30分播放一次（每次約2分鐘）