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生活
2024-11-15 19:00:00

聖誕2024︱旅發局「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九 20米巨型聖誕樹/4場海上煙火/逾萬呎聖誕小鎮

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聖誕2024︱旅發局「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九 20米巨型聖誕樹/4場海上煙火/逾萬呎聖誕小鎮

聖誕2024︱旅發局「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九 20米巨型聖誕樹/4場海上煙火/逾萬呎聖誕小鎮

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旅發局主辦年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」重臨西九文化區藝術公園海濱，將於1122日起正式登場。今年聖誕小鎮再升級，以「禮物」為主題，逾萬呎的聖誕小鎮放置多個打卡裝置，同時20米巨型聖誕樹載譽歸來，化身畫布，首設投影技術展示冬日節慶場景。另外不可錯過4場的冬日維港海上煙火，想知匯演地點及時間詳請，即睇內文！

1122日首場冬日維港水上煙火

今年「香港繽紛冬日巡禮」將推出共四場「冬日維港水上煙火」，每場表演時間10分鐘。首場將於11 22 日晚上7 時半上演，及後在聖誕期間12 24 日（平安夜）、25 日（聖誕節）及26 日（Boxing Day）一連三晚，晚上8 時伴隨聖誕樂章，舉行火花表演。

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逾萬呎加大版聖誕小鎮+20米巨型聖誕樹

香港繽紛冬日巡禮於1122日至明年11日舉行，加大版海濱聖誕小鎮將於西九文化區藝術公園海濱草坪西面隆重登場！今年小鎮擴張至逾萬呎，以「禮物」為主題，近百個聖誕禮物將散落於小鎮不同角落，更有多個打卡裝置，包括長達8米載滿禮物的小火車以及以聖誕裝扮現身的可愛熊貓，滿滿節日氣氛。

聖誕小鎮中央的巨型20米聖誕樹今年亦再次登場，以象徵聖誕的傳統紅金色閃爍燈飾作主調外，樹頂更有巨型閃耀八角星，入夜後綻放璀璨光芒，與維多利亞港美景相輝映。今年聖誕樹今更化身巨型畫布，加入投影技術，向市民旅客送上一幕幕歡樂冬日節慶場景。

旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮

開放日期：2024年11月22日至2025年1月1日

開放時間：

20241122

  • 晚上8:30 11:00

20241123日至1220

  • 下午5:00 至晚上11:00（星期一至五）
  • 上午11:00 至晚上11:00（星期六及日）

20241221日至202511

  • 上午11:00 至晚上11:00

*122425日延長開放時間至翌日凌晨1:00

*1231日的延長開放時間待定，聖誕小鎮當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。

最後入場時間：場地關閉前30分鐘

聖誕小鎮亮燈時間：每日下午5:00

巨型聖誕樹投影時間：每日下午6:00開始，每小時的整點及30分播放一次（每次約2分鐘）

西九聖誕市集

爲配合香港繽紛冬日巡禮，西九文化區主辦的「西九聖誕市集」將於1122日至128日（逢星期五至星期日）以及12 12 日至29 日期間舉行。市集將於1122日藝術公園海濱中草坪率先開幕，帶來6個特色攤位，其後逾30個攤位將於1212日起在西九藝術公園海濱草坪東面及M+對出海濱平臺登場，呈獻國際節日美食及精選聖誕禮物。

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