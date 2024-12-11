聖誕2024｜港鐵聯乘香港馬戲團 5大商場化身馬戲世界 近距離免費睇全新馬戲劇目

由即日起至明年1月1日，香港馬戲團於港鐵旗下5個商場巡迴表演全新馬戲劇目《水晶之夢》，讓觀眾近距離免費欣賞不同高難度的馬雜耍表演，與家人朋友度過難忘的節日。商場於多個周末及公眾假期舉辦一系列活動及設置各式打卡位，各位觀賞馬戲前後不妨與至愛一起參與，拍照留下美好時刻。

今年聖誕，香港馬戲團於港鐵旗下5大商場，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方巡迴表演全新原創劇目《水晶之夢》，為觀眾帶來高難度精彩馬戲。今次表演為香港馬戲團歷來最大型演出，多達30人的團隊將於12月21、22、25及26日聖誕檔期，分成3隊同日舉行。10項高難度馬戲表演會以水晶球貫穿各隊演出，觀眾能近距離免費欣賞刺激緊張的表演。Ａ隊將在德福廣場及 The LOHAS 康城帶來水晶球、呼拉圈、直立波板糖及滾軸溜冰的表演；B 隊則在圍方及 PopCorn 表演水晶球、呼拉圈、鋼管舞及立方體；C 隊將在青衣城表演水晶球、倒立、雜耍扯鈴、絲帶舞及空中舞。如果想欣賞不同隊伍的精彩演出，或能去齊5大商場，度過開心驚喜的假期。

一系列精彩聖誕活動

除了驚險不斷的馬戲雜耍表演外，即日起至聖誕期間的多個周末及公眾假期，港鐵不同商場舉辦辨「聖誕氣球扭扭樂」、「聖誕歌聲馬拉松」、「聖誕老人大巡遊」及 「聖誕高蹺巡遊」等，家長可與小朋友一起觀賞小丑鬼馬有趣的表演及請小丑扭氣球。眾多社區團體將用美妙動人的歌聲，讓到訪者感受愉快溫馨的節日氣氛。聖誕節必不可少的聖誕老人將於指定日子現身商場，訪客可與聖誕老人拍照，留下回憶。

港鐵旗下5大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方已經加入濃濃聖誕及馬戲元素裝飾，讓訪客猶如置身馬戲世界之中。