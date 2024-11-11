聖誕2024︱盤點2024商場聖誕活動 Pokémon/高達/DINOTAENG/小薯茄/Piske and Usagi/天線寶寶 (持續更新)

聖誕佳節即將到臨，各商場準備一系列活動及裝飾等待各位。即睇商場必去聖誕活動及地點日期！

商場聖誕活動︱皇室堡【 Pokémon 冬日大冒險】 11月22日起，皇室堡為大家帶來【Pokémon冬日大冒險】，與粉絲們共度聖誕佳節。屆時白皚皚的商場中設立3大打卡位，擺滿超過20隻1:1 Pokémon裝置，包括在巨型飄雪水晶球旁的身高逾2米的卡比獸和大家熟識的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等；由接近百張Pokémon集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米高Bling Bling發光聖誕樹及首次以立體造型在香港登場的可達鴨；更有伊布與一眾Pokémon引領的雪橇車，迎接各位Pokémon訓練家，度過不一樣的聖誕節。 在指定時間內，有專人到場教授Pokémon集換式卡牌遊戲對戰秘技，與其他選手一起切磋交流。另外，逾百款Pokémon原創精品將於現場發售，包括率先發售的寵物小精靈聖誕花圈掛飾。 皇室堡【Pokémon冬日大冒險】活動詳情 日期：11月22日至2025年1月1日 地點：皇室堡地下中庭 皇室堡【Pokémon冬日快閃店】詳情 日期：11月22日至2025年1月1日 時間：上午11時至晚上9時 地點：皇室堡地下中庭

商場聖誕活動︱韓國文創品牌 DINOTAENG 首次登港 聯乘東薈城名店倉 11月20日至25年1月2日期間，韓國超人氣文創品牌DINOTAENG首度聯乘東薈城名店倉，打造「Marshville's Winter」聖誕主題活動，與粉絲歡度暖笠笠的聖誕節。 7大冰雪棉花糖村主題區域迎接冬日盛典 寒冷的冬天是棉花村居民最愛的季節，他們要籌備「冬日冰雪棉花糖村」的冬日活動。當中包括：4米高的「BOBO 的甜蜜聖誕樹」、「繽紛雪橇大道」、「滑雪橇比賽」、「堆雪人比賽」、「冰上小木橋」、「極幻巨型冰屋」及「BOBO 頒獎台」。當中巨型冰屋內舉行的「冰釣尋寶」數碼互動遊戲，參加者親身體驗韓國冰釣鱒魚的樂趣，更有機會贏取限定的神秘禮物。棉花糖村冬日活動會在商場不同地方進行，家長不妨與小朋友一起在東薈城名店倉地下拍照留念，將溫馨回憶永存。 玩夾公仔機挑戰夾走可愛DINOTAENG毛公仔 CLUB CG會員憑指定積分即可換領5個夾公仔機代幣，挑戰夾走 DINOTAENG毛公仔，成為冬日之旅完美紀念。 「Marshville's Winter」裝置詳情： 地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋 日期：11月20日至2025年1月2日

商場聖誕活動︱小薯茄【聖誕すげえ ( 薯茄 ) 樂園 @T.O.P 】 小薯茄為了配合其8周年主題「希望」，由11月18日起化身聖誕老人及鹿仔在T.O.P This is Our Place（T.O.P）攜手呈獻【聖誕すげえ(薯茄)樂園@T.O.P】。屆時場內設有五大打卡位及一系列互動遊戲。薯茄首次以聖誕老人形象亮相，並化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔於商場派禮物，到訪者可以寫下願望，投入聖誕襪郵筒，聖誕老人有機會達成你的願望。 《雪櫃冷笑話》是小薯茄的經典環節。今次Snapio專程打造聖誕版雪櫃冷笑話場景，不但有多款不同相框隨意挑選，更能與小薯茄幕前演員合照，留下開心記憶。 在Snapio照相館拍照後覺得不夠喉？7位小薯茄幕前成員的1：1人形立牌在商場大集合，為粉絲安排了「任影狂歡區」。粉絲可以與小薯茄幕前成員瘋狂1對1影相，將快樂傳遞出去。 【聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P 】活動詳情： 日期：11月18日至2025年1月12日 地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place

商場聖誕活動︱荷里活廣場 x Piske and Usagi 「玩轉粉紅遊樂園」 由11月22日至2025年1月5日期間，荷里活廣場聯乘日本人氣角色Kanahei’s Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場 x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」。2大玩樂區以P助與粉紅兔兔為主題，設全港首個4.5米高、7米長的「粉紅歷奇繩網陣」，大人細路可以爬上爬落，穿梭於繩網之中，爬到最高點的粉絲更可以得到粉紅兔兔的聖誕禮物。玩完「粉紅歷奇繩網陣」後，亦可以到玩全港首個以P 助與粉紅兔兔為主題，4.5米高、7米長的歷奇繩網陣的「夢幻雪人糖果池」，感受糖果池的甜蜜開心。 除了2個玩樂區外，商場設有4個主題打卡區，包括「粉炫夢幻門廊」、「粉紅星光禮物村」、「聖誕雪橇禮物車」及「神秘魔法禮物盒」。 P 助與粉紅兔兔換上聖誕新衣，化身可愛的聖誕樹小精靈及率先坐上雪橇車。粉絲們要把握機會與P助及粉紅兔兔一起度過開心粉紅冬日。 希望與P助及粉紅兔兔來個近距離見面的話，不妨在指定日期到場，就有機會與P助與粉紅兔兔開心合照，歡度聖誕佳節。顧客於場內憑即日電子貨幣單一消費滿HK$200並捐款予「香港公益金」或VIC會員憑積分，即可換領見面會入場券一張。 荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」活動詳情： 日期：11月22日至2025年1月5日 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

商場聖誕活動︱ MCP 新都城中心 x 天線寶寶 聖誕雪國尋「寶」之旅 由即日起至明年1月1日，將軍澳新都城中心2期及3期攜手童年經典回憶《天線寶寶》打造全港首個「MCP x 聖誕雪國 Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」。劇中4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky以全新可愛冬日造型出場。今次的聖誕雪國設粉絲必拍的7.5米高巨型充氣Po，及「Teletubbies Snow Playground」，當中包括：全港首個「Teletubbies Laa-Laa極地冰雪世界」享受玩雪的樂趣、「Dipsy 極速滑雪梯」及「Teletubbies 冰上門球」。 香港位處亞熱帶，不會有下雪時刻，將軍澳新都城中心則以聖誕雪國為題打造多款打卡位及玩樂區，讓大家與天線得得B一起沉醉在冰雪世界之中。全場最受矚目當然是「7.5米巨型充氣Po」， Po以一身聖誕裝扮陪伴家長及小朋友玩親子「Dipsy極速滑雪梯」。「Teletubbies 冰雪世界」還有仿真雪，讓參加者盡情扔雪球、砌城堡，毋須坐飛機就能享受玩雪樂趣。 冰雪樂園內每天整點更上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，漫天雪花飛舞讓人彷彿身處在外地，切身感受下雪浪漫時刻。 MCP x Teletubbies聖誕雪國之旅詳情： 日期：即日起至2025年1月1日 地點：MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場 MCP新都城中心將舉行天線寶寶慈善心意卡換領，會員於場內以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可換領一套五款「天線寶寶慈善心意卡」一套。每換出一套心意卡，MCP新都城中心將向願望成真基金捐出$50，幫助兒童實現願望。

商場聖誕活動︱屯門市廣場「 Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza 」 《機動戰士高達》自從發行以來，已經成為日本動漫史上的經典，今年已是《機動戰士高達》面世45周年。屯門市廣場特別聯乘Bandai Namco，於11月16日至2025年1月1日，舉辦「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」，全新打造的3米高元祖高達RX-78-2立像及首度打造4米高的充氣造型SD RX-78-2高達，必定成為高達粉絲今個冬日朝聖之地。 活動期間更有Netflix影集《機動戰士高達：復仇的安魂曲》主題展區，展出兩部影集登場的1.8米高機體立像，包括高達 EX 及無識別型渣古 II，粉絲們可以先睹為快，近距離欣賞兩部機體的每項細節。 屯門市廣場 X Bandai Namco「Mobile Suit Gundam 45th Anniversary @tmtplaza」活動詳情： 日期： 11月16日至 2025年1月1日 活動地點： 屯門市廣場1期 1樓中央廣場 BANDAI 高達模型期間限定店詳情： 日期及時間： 11月16日至 2025年1月1日至上午11時至9時 地點： 屯門市廣場1期1樓中央廣場 內容︰ 提供多達過百款高達模型產品以供選購，當中近40款是會場首發的限量版 高達模型，限量版將會分階段每個星期推出。

商場聖誕活動︱MOKO 新世紀廣場「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園」 由11月16日至明年1月1日，MOKO 新世紀廣場聯乘日本經典卡通角色KEROKEROKEROPPI，打造瑰麗奢華王國。KEROKEROKEROPPI以不同貴氣形象出現在瑰麗庭園內的5大超唯美打卡場景及3大互動遊樂體驗，包括必影相的5米高奢華風寶石皇冠寢室、最佳朝聖打卡位置「皇室舞台」及於「珍稀寶物荷花池」中尋找國王準備的聖誕禮物。 鬼馬的KEROKEROKEROPPI更與大家一起玩捉迷藏，MOKO由L2至L5樓層均會出現不同造型的國王可愛貼紙，把握機會與國王合照之餘，某些 貼紙旁邊更附上神秘QR Code，掃瞄QR Code將得到限定 KEROKEROKEROPPI電子聖誕賀卡一張，用環保方式將祝福送給好友。KEROKEROKEROPPI將於指定時間華麗現身商場中庭舉辦見面會，與粉絲近距離互動打卡。 MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園活動詳情： 日期：11月16日至2025年1月1日

商場聖誕活動︱北角匯 辦全港首個「寵愛動物文句展」 11月21日至明年1月1日，北角匯舉辦全港首個「寵愛動物文句展」，以「感謝那些拯救過我們的可愛靈魂」為題，閱讀多幅治癒系插畫和溫馨文句，向那些一直默默支持和安慰我們的「可愛靈魂」表達感激。主人可與毛孩一起參加4場「塵聖Pawty」，讓毛孩享用豐富「塵」主題甜點及由「活 Litm」寵物餐廳提供的聖誕大餐，與毛孩共渡開心美味聖誕。

商場聖誕活動︱東港城ｘMy Sweet Piano 「甜蜜冰之國」 東港城與Sanrio旗下超人氣角色粉紅小綿羊My Sweet Piano攜手打造「甜蜜冰之國」，特設全港首個佔地近2000呎的My Sweet Piano主題環保溜冰場。場內定時有飄雪從天而降，讓人彷彿置身白色冰室世界。相關冰板由瑞士品牌研發，曾於巴西里約奧運及平昌冬奧項目中使用，冰板無需水電，達至零能耗。 11月11日至2025年1月1日，東港城與My Sweet Piano打造6大甜蜜打卡場景，包括4米高甜蜜聖誕樹及5米高浪漫風車故事塔，與角色拍下溫馨合照，創造甜粉紅浪漫回憶。