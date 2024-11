聖誕2024︱盤點2024商場聖誕活動 Pokémon/ DINOTAENG/小薯茄/Piske and Usagi/天線寶寶 (持續更新)

商場聖誕活動︱小薯茄【聖誕すげえ ( 薯茄 ) 樂園 @T.O.P 】

小薯茄為了配合其8周年主題「希望」,由11月18日起化身聖誕老人及鹿仔在T.O.P This is Our Place(T.O.P)攜手呈獻【聖誕すげえ(薯茄)樂園@T.O.P】。屆時場內設有五大打卡位及一系列互動遊戲。薯茄首次以聖誕老人形象亮相,並化身成三米高薯仔聖誕老⼈及蕃茄鹿仔於商場派禮物,到訪者可以寫下願望,投入聖誕襪郵筒,聖誕老人有機會達成你的願望。

《雪櫃冷笑話》是小薯茄的經典環節。今次Snapio專程打造聖誕版雪櫃冷笑話場景,不但有多款不同相框隨意挑選,更能與小薯茄幕前演員合照,留下開心記憶。

在Snapio照相館拍照後覺得不夠喉?7位小薯茄幕前成員的1:1人形立牌在商場大集合,為粉絲安排了「任影狂歡區」。粉絲可以與小薯茄幕前成員瘋狂1對1影相,將快樂傳遞出去。

【聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P 】活動詳情:

日期:11月18日至2025年1月12日

地址:旺角彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place