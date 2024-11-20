聖誕2024｜盤點2024聖誕商場活動 PART 2 海港城/荃灣廣場/LCX（持續更新）

聖誕節即將來臨，不知道各位想好要到哪裡慶祝未呢？不少本地商場開始準備各種充滿節日氣氛的活動及裝飾，期待與訪客共同留下美滿回憶，以下盤點香港不同商場的聖誕活動及裝飾。

商場聖誕活動︱海港城攜手田中達也設 5 大打卡位/ 微模型展覽

海港城是市民每年聖誕打卡必到之地，今年海港城與日本微型攝影藝術家田中達也(Tatsuya Tanaka)合作。由即日起至明年1月1日，海運大廈露天廣場化身田中達也的幻想世界，將微模型場景按比例放大成5大打卡位，包括由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等，讓大家彷彿走進巨人國。

海港城美術館同時舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的全新聖誕系列作品，例如將棉花棒變成雪人，不禁驚嘆田中達也的想像力及創意。