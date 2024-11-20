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2024-11-20 17:00:00

聖誕2024｜盤點2024聖誕商場活動 PART 2 海港城/荃灣廣場/LCX（持續更新）

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聖誕2024｜盤點2024聖誕商場活動 PART 2 海港城/荃灣廣場/LCX（持續更新）
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聖誕節即將來臨，不知道各位想好要到哪裡慶祝未呢？不少本地商場開始準備各種充滿節日氣氛的活動及裝飾，期待與訪客共同留下美滿回憶，以下盤點香港不同商場的聖誕活動及裝飾。

節日氣氛漸濃，不少商場已經準備好精緻聖誕裝飾！

商場聖誕活動︱海港城攜手田中達也設5大打卡位/微模型展覽

海港城是市民每年聖誕打卡必到之地，今年海港城與日本微型攝影藝術家田中達也(Tatsuya Tanaka)合作。由即日起至明年11日，海運大廈露天廣場化身田中達也的幻想世界，將微模型場景按比例放大成5大打卡位，包括由堆疊書本變成的5米高溫馨小屋和聖誕帽放大而成的10米聖誕樹等，讓大家彷彿走進巨人國。 

海港城美術館同時舉行「Countdown to Mini-mas」微模型展覽，展出田中達也的全新聖誕系列作品，例如將棉花棒變成雪人，不禁驚嘆田中達也的想像力及創意。 

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商場聖誕活動︱太古廣場及星街小區 「聖誕奇妙村莊」

由即日起至明年12日，太古廣場以毛茸茸萌獸為主題設置5大打卡位，當中包括「毛絨樹林」、「糖果廠」、「神秘樹洞」、「村莊邊境」及「樅樹平台」，一眾屬不同MBTI的巨型萌獸於「聖誕奇妙村莊」迎接各位，帶給訪客視聽嗅覺的特別體驗。商場同時舉辦親子工作坊，父母與小朋友一同製作冬日必備的編織手提袋及聖誕花環，增添節日氣氛。 

聖誕奇妙村莊:

開放日期：即日起至202512

地點：太古廣場及星街小區

商場聖誕活動︱LCX超可愛POP MART泡泡萌粒限定聖誕派對

多款POP MART人氣角色聖誕化身泡泡萌粒，於LCX等緊各位粉絲將它們一手抓回家！由即日起至明年13日，LCXPOP MART聯手打造各種可愛冬日場景，將人氣角色 MOLLYSKULLPANDADIMOO變身為泡泡萌粒，與香港首發限量版DIMOO心願鹿萌粒一同在粒「LovePOP BEAN聖誕派對期間限定店發售。LCX內不同地方設置萌粒打卡裝置，一同留下開心聖誕回憶。 

LCX | POP MART【泡泡萌粒過聖誕】活動及期間限定店總覽 

開放日期：即日起至202513 

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 

商場聖誕活動︱荃灣廣場 LINE FRIENDS minini 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

MBTI 16型人格近年熱爆全球，不少人認識新朋友時總要問對方的mbti，快速簡單了解對方性格。荃灣廣場今個聖誕攜手LINE FRIENDS minini舉辦「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」，融合MBTI及充滿「未來感」的科幻 Y3K 風格。由即日起至明年11日，20米長MBTI 個性定「格」打卡牆、7米高炫彩充氣滑梯、夢幻舞台及一系列工作坊於荃灣廣場等緊各位Gen Z

LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園

日期：由即日起至202511

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

商場聖誕活動︱海港城聯乘 不二家牛奶妹

1121日至明年11日，可愛牛奶妹登錄海港城港威商場，大堂設超巨型牛奶盒糖果屋，更有限定相框四格相自拍亭，與牛奶妹一起留下深刻回憶。糖果屋外的牛奶妹慈善扭蛋機，捐款$50即可擁有1款全港首推的3款小物系列產品，當中隨機包括特別版牛奶妹公仔掛飾。另外，16個牛奶妹及牛奶仔模型同時換上冬日新衣，兼擺出招牌動作於港威商場長廊列陣，大小粉絲們一定要去朝聖。

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