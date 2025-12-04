熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-04 10:00:00

聖誕2025｜上水廣場&PopWalk天晉滙「Disney Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 聖誕烘焙工房互動體驗/期間限定店/限量精品換領

分享：
聖誕2025｜上水廣場&PopWalk天晉滙「Disney Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 聖誕烘焙工房互動體驗/期間限定店/限量精品換領

聖誕2025｜上水廣場&PopWalk天晉滙「Disney Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 聖誕烘焙工房互動體驗/期間限定店/限量精品換領

今個聖誕，新地旗下上水廣場及將軍澳 PopWalk 天晉滙聯手打造【Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對】主題活動，以兩大主題場景串連多個打卡位、主題周邊產品以及互動體驗，與你一起記錄下屬於這個冬天的甜蜜回憶。還有Chip ‘n’ Dale聖誕烘焙工房體驗，和限量精品換領，即睇以下詳情！

 

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」5大打卡位

場內設置 Chip ‘n’ Dale「甜蜜烘焙雪屋」，混合麵包香、草莓甜味同閃燈效果，營造暖笠笠的冬日森林感覺。粉絲可以走進多個打卡位置，包括「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及雪地聖誕樹區。現場還重現鋼牙躲在麵粉袋後、以及大鼻偷嚐草莓蛋糕等經典場面，總共有 5 個打卡位，全部都是必影項目！

 

adblk5
上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」 上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」

PopWalk 天晉滙「聖誕の森烘焙屋」

PopWalk 以森林風主題打造「聖誕の森烘焙屋」，在 2 期中庭呈現松果、麵包、果仁等造景，讓大家走進 Chip ‘n’ Dale 的烘焙小世界。3 米高的發光松果森林更延伸至 3 期及 Ocean PopWalk 長廊，組成節日打卡路線，最後去到 1 期的「森林焗爐屋」裏，感受滿滿聖誕氣氛。

 

PopWalk 天晉滙「聖誕の森烘焙屋」 Ocean PopWalk中庭的「聖誕の森拱門」 3 米高發光松果森林與角色裝飾 3 米高發光松果森林與角色裝飾 3 米高發光松果森林與角色裝飾 PopWalk 天晉滙1期「森林焗爐屋」

兩大商場同步開設【鋼牙與大鼻主題期間限定店】

聖誕送禮季節又點少得精品？今次限定店帶來超過 200 款迪士尼 商品，當中更有 50 多款首度亮相 的 Chip ‘n’ Dale 烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、雜貨同甜點系列。

另外亦有聖誕主題禮品，如曲奇套裝、倒數日曆、聖誕襪、抱枕、DIY 聖誕圈、香薰等，粉絲必定滿載而歸。

限定店亦推出多款 Chip ‘n’ Dale 造型甜品，包括曲奇、奶凍套裝、馬卡龍同手工曲奇等。以電子貨幣消費購物滿 HK$380 更可獲贈主題購物袋，數量有限，送完即止。

聖誕烘焙主題禮品換領

日期：20251122日至202614

時間：上午10時至晚上10

地點：上水廣場L4顧客服務中心PopWalk天晉滙2 Ocean PopWalk地下顧客服務中心

詳情﹕顧客憑場內指定消費單據，即可換領鋼牙與大鼻主題限量精品一份，數量有限，先到先得。

*詳情請留意各商場Facebook專頁公佈

 

 

 

【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 【鋼牙與大鼻主題期間限定店】售賣超過200款迪士尼限定設計烘焙主題產品及聖誕禮物精品 消費換領限量Chip ‘n’ Dale主題精品

【聖誕烘焙工房】互動體驗

上水廣場特設 【聖誕烘焙工房】 互動體驗，參加者將會化身「甜蜜烘焙師」，為 Chip ‘n’ Dale 造型麵包「加醬」、「調味」再「包裝」，像走入迷你烘焙劇場般，親手做一份屬於冬天的節日小禮物。由2025年11月22日至2026年1月4日期間(逢星期六、日及公眾假期)，於上水廣場換領「甜蜜烘焙師」體驗證即可參與。

上水廣場【聖誕烘焙工房】互動體驗

換領日期：20251117日至202614(逢星期六、日及公眾假期)

換領時間：上午11時至晚上6

地點：上水廣場L2中庭

換領詳情：只需於上水廣場(2-5) 商戶消費滿港幣1,500 (最多累積2組消費單據) 及於【鋼牙與大鼻主題期間限定店】任何消費，即可換領「甜蜜烘焙師」體驗證乙張，展開獨特互動體驗！

上水廣場【聖誕烘焙工房】互動體驗 聖誕烘焙工房Step 1｜點亮焗爐・派對開幕： 跟隨焗爐燈光亮起，一起準備烘焙倒數！ 聖誕烘焙工房Step 2｜扭出角色麵包公仔：從限定扭蛋機中隨機獲得Chip ‘n’ Dale角色造型麵包，象徵甜點派對的第一份收穫。 聖誕烘焙工房 Step 3｜親手調味・禮物包裝：挑選自己喜愛的醬料，搭配角色主題包裝，完成你的專屬「聖誕烘焙禮物」。 聖誕烘焙工房 Step 4｜寫下祝福日誌卡：即場寫下節日祝福，掛上雪屋祝福牆，把溫暖傳遞給摯愛！

上水廣場限定 Chip ‘n’ Dale 自拍機

想為今個冬日留下甜蜜印記，上水廣場引入 了Chip ‘n’ Dale 主題自拍機，無論是自己打卡還是送相片給朋友，都很適合。

 

PopWalk 週末限定：寵物精品都買到

PopWalk 逢週末更有期間限定攤位，除了烘焙主題新品外，還加入寵物專屬系列，讓你同毛孩都可以一齊過節。

 

 

adblk6
Chip ‘n’ Dale主題聖誕自拍機

Chip ‘n’ Dale主題聖誕自拍機

「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題精品系列商品一覽

 

「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題精品系列商品一覽

「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題精品系列商品一覽

上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置

日期：20251117日至202614

時間：上午10時至晚上10

地點：上水廣場L2中庭

 

PopWalk天晉滙「聖誕森烘焙屋」主題裝置

日期：20251117日至202614

時間：上午10時至晚上10

地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

 

上水廣場【鋼牙與大鼻主題期間限定店】

日期：20251117日至202614(星期一至星期日)

時間：上午11時至晚上8

地點：上水廣場L2中庭

 

PopWalk 天晉滙「【鋼牙與大鼻主題週末限定店】」

日期：20251117日至202614(逢星期六、日及公眾假期)

時間：上午11時至晚上8

地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊

adblk7

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 