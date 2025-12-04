聖誕2025｜上水廣場&PopWalk天晉滙「Disney Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 聖誕烘焙工房互動體驗/期間限定店/限量精品換領

今個聖誕，新地旗下上水廣場及將軍澳 PopWalk 天晉滙聯手打造【Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對】主題活動，以兩大主題場景串連多個打卡位、主題周邊產品以及互動體驗，與你一起記錄下屬於這個冬天的甜蜜回憶。還有Chip ‘n’ Dale聖誕烘焙工房體驗，和限量精品換領，即睇以下詳情！
上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」5大打卡位
場內設置 Chip ‘n’ Dale「甜蜜烘焙雪屋」，混合麵包香、草莓甜味同閃燈效果，營造暖笠笠的冬日森林感覺。粉絲可以走進多個打卡位置，包括「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及雪地聖誕樹區。現場還重現鋼牙躲在麵粉袋後、以及大鼻偷嚐草莓蛋糕等經典場面，總共有 5 個打卡位，全部都是必影項目！
PopWalk 天晉滙「聖誕の森烘焙屋」
PopWalk 以森林風主題打造「聖誕の森烘焙屋」，在 2 期中庭呈現松果、麵包、果仁等造景，讓大家走進 Chip ‘n’ Dale 的烘焙小世界。3 米高的發光松果森林更延伸至 3 期及 Ocean PopWalk 長廊，組成節日打卡路線，最後去到 1 期的「森林焗爐屋」裏，感受滿滿聖誕氣氛。
兩大商場同步開設【鋼牙與大鼻主題期間限定店】
聖誕送禮季節又點少得精品？今次限定店帶來超過 200 款迪士尼 商品，當中更有 50 多款首度亮相 的 Chip ‘n’ Dale 烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、雜貨同甜點系列。
另外亦有聖誕主題禮品，如曲奇套裝、倒數日曆、聖誕襪、抱枕、DIY 聖誕圈、香薰等，粉絲必定滿載而歸。
限定店亦推出多款 Chip ‘n’ Dale 造型甜品，包括曲奇、奶凍套裝、馬卡龍同手工曲奇等。以電子貨幣消費購物滿 HK$380 更可獲贈主題購物袋，數量有限，送完即止。
聖誕烘焙主題禮品換領
日期：2025年11月22日至2026年1月4日
時間：上午10時至晚上10時
地點：上水廣場L4顧客服務中心PopWalk天晉滙2期 及Ocean PopWalk地下顧客服務中心
詳情﹕顧客憑場內指定消費單據，即可換領鋼牙與大鼻主題限量精品一份，數量有限，先到先得。
*詳情請留意各商場Facebook專頁公佈
【聖誕烘焙工房】互動體驗
上水廣場特設 【聖誕烘焙工房】 互動體驗，參加者將會化身「甜蜜烘焙師」，為 Chip ‘n’ Dale 造型麵包「加醬」、「調味」再「包裝」，像走入迷你烘焙劇場般，親手做一份屬於冬天的節日小禮物。由2025年11月22日至2026年1月4日期間(逢星期六、日及公眾假期)，於上水廣場換領「甜蜜烘焙師」體驗證即可參與。
上水廣場【聖誕烘焙工房】互動體驗
換領日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公眾假期)
換領時間：上午11時至晚上6時
地點：上水廣場L2中庭
換領詳情：只需於上水廣場(2-5樓) 商戶消費滿港幣1,500元 (最多累積2組消費單據) 及於【鋼牙與大鼻主題期間限定店】任何消費，即可換領「甜蜜烘焙師」體驗證乙張，展開獨特互動體驗！
上水廣場限定 Chip ‘n’ Dale 自拍機
想為今個冬日留下甜蜜印記，上水廣場引入 了Chip ‘n’ Dale 主題自拍機，無論是自己打卡還是送相片給朋友，都很適合。
PopWalk 週末限定：寵物精品都買到
PopWalk 逢週末更有期間限定攤位，除了烘焙主題新品外，還加入寵物專屬系列，讓你同毛孩都可以一齊過節。
「Chip ‘n’ Dale」烘焙主題精品系列商品一覽
上水廣場「甜蜜烘焙雪屋」主題裝置
日期：2025年11月17日至2026年1月4日
時間：上午10時至晚上10時
地點：上水廣場L2中庭
PopWalk天晉滙「聖誕の森烘焙屋」主題裝置
日期：2025年11月17日至2026年1月4日
時間：上午10時至晚上10時
地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊
上水廣場【鋼牙與大鼻主題期間限定店】
日期：2025年11月17日至2026年1月4日(星期一至星期日)
時間：上午11時至晚上8時
地點：上水廣場L2中庭
PopWalk 天晉滙「【鋼牙與大鼻主題週末限定店】」
日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公眾假期)
時間：上午11時至晚上8時
地點：PopWalk天晉滙1期及2期中庭、3期戶外及Ocean PopWalk地下中庭及戶外彩虹長廊