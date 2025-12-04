聖誕2025｜上水廣場&PopWalk天晉滙「Disney Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對」 聖誕烘焙工房互動體驗/期間限定店/限量精品換領

今個聖誕，新地旗下上水廣場及將軍澳 PopWalk 天晉滙聯手打造【Chip ‘n’ Dale甜蜜烘焙派對】主題活動，以兩大主題場景串連多個打卡位、主題周邊產品以及互動體驗，與你一起記錄下屬於這個冬天的甜蜜回憶。還有Chip ‘n’ Dale聖誕烘焙工房體驗，和限量精品換領，即睇以下詳情！

場內設置 Chip ‘n’ Dale「甜蜜烘焙雪屋」，混合麵包香、草莓甜味同閃燈效果，營造暖笠笠的冬日森林感覺。粉絲可以走進多個打卡位置，包括「香噴噴搗蛋烘焙坊」、「Sweet Dream Dessert Bar」及雪地聖誕樹區。現場還重現鋼牙躲在麵粉袋後、以及大鼻偷嚐草莓蛋糕等經典場面，總共有 5 個打卡位，全部都是必影項目！

PopWalk 以森林風主題打造「聖誕の森烘焙屋」，在 2 期中庭呈現松果、麵包、果仁等造景，讓大家走進 Chip ‘n’ Dale 的烘焙小世界。3 米高的發光松果森林更延伸至 3 期及 Ocean PopWalk 長廊，組成節日打卡路線，最後去到 1 期的「森林焗爐屋」裏，感受滿滿聖誕氣氛。

詳情﹕顧客憑場內指定消費單據，即可換領鋼牙與大鼻主題限量精品一份，數量有限，先到先得。

限定店亦推出多款 Chip ‘n’ Dale 造型甜品，包括曲奇、奶凍套裝、馬卡龍同手工曲奇等。以電子貨幣消費購物滿 HK$380 更可獲贈主題購物袋，數量有限，送完即止。

另外亦有聖誕主題禮品，如曲奇套裝、倒數日曆、聖誕襪、抱枕、DIY 聖誕圈、香薰等，粉絲必定滿載而歸。

聖誕送禮季節又點少得精品？今次限定店帶來超過 200 款迪士尼 商品，當中更有 50 多款首度亮相 的 Chip ‘n’ Dale 烘焙主題限定設計，包括麵包造型精品、聖誕裝飾、雜貨同甜點系列。

換領詳情：只需於上水廣場(2-5樓) 商戶消費滿港幣1,500元 (最多累積2組消費單據) 及於【鋼牙與大鼻主題期間限定店】任何消費，即可換領「甜蜜烘焙師」體驗證乙張，展開獨特互動體驗！

換領日期：2025年11月17日至2026年1月4日(逢星期六、日及公眾假期)

上水廣場特設 【聖誕烘焙工房】 互動體驗，參加者將會化身「甜蜜烘焙師」，為 Chip ‘n’ Dale 造型麵包「加醬」、「調味」再「包裝」，像走入迷你烘焙劇場般，親手做一份屬於冬天的節日小禮物。由2025年11月22日至2026年1月4日期間(逢星期六、日及公眾假期)，於上水廣場換領「甜蜜烘焙師」體驗證即可參與。

上水廣場限定 Chip ‘n’ Dale 自拍機

想為今個冬日留下甜蜜印記，上水廣場引入 了Chip ‘n’ Dale 主題自拍機，無論是自己打卡還是送相片給朋友，都很適合。

PopWalk 週末限定：寵物精品都買到

PopWalk 逢週末更有期間限定攤位，除了烘焙主題新品外，還加入寵物專屬系列，讓你同毛孩都可以一齊過節。