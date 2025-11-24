聖誕2025｜九龍香格里拉 6大聖誕活動 聖誕老人現身/外賣到會/慈善活動

每逢聖誕佳節，尖東一帶亮起燈飾，特別有節日氣氛。而位於尖東的九龍香格里拉酒店除了以璀璨燈飾點綴，營造出冬日童話的節日氛圍外，更為大家準備好一系列聖誕活動及禮遇，當中包括包括聖誕驚喜禮物盒、聖誕樹亮燈盛典、Baked By Shangri-La 全新形象登場及精緻節日甜點系列、星級大廚節日到會美饌、節日盛典禮物籃，以及聯乘「聖誕老人行動」的慈善義賣活動，貼心陪伴大家慶祝聖誕！

1. 聖誕樹亮燈盛典 迎接冬日夢幻聖誕，聖誕老人將於2025年11月28日（星期五）下午5時30分，親臨點亮酒店大堂璀璨的聖誕樹燈飾，為節慶拉開帷幕，帶來歡樂與祝福。當天，維多利亞（海峰園）幼兒園的小朋友將在大堂獻唱動聽聖誕詩歌，為佳節添上溫馨祝福。聖誕老人更會在12月24日至25日（星期三及四）指定時段驚喜登場，與賓客互動合影，締造珍貴回憶。九龍塘學校（小學部）合唱團亦將於晚上6時30分及7時15分呈獻兩晚限定的悠揚聖誕頌唱，為家庭和小朋友帶來無盡歡樂。

聖誕樹亮燈盛典

2. 聖誕驚喜禮物盒 九龍香格里拉呈獻「香格里拉聖誕綺境寶盒」（港幣$2,288），這款聖誕禮盒以鮮豔紅色為主，綴以金色精靈及聖誕樹圖案，開啟奇幻節日之門。輕啟寶盒中的一扇小門，即可獲節日驚喜，包括朱古力禮盒、薑餅聖誕老人曲奇、DIY薑餅聖誕樹套裝，另附香格里拉餐飲禮券（價值港幣$200）及Baked By Shangri-La 精選原個蛋糕（2 磅）禮劵。寶盒內更含大堂酒廊雙人「聖誕奇遇」下午茶禮券（價值港幣$698）及Flower By Shangri-La永恆花束禮券，滿載浪漫與甜蜜，不論是送禮或收藏都值得入手！由2025年11月17日起，可於節日專櫃及香格里拉精品店預訂此獨特寶盒，為親友獻上滿載巧思的節日禮物，共享喜悅。

3.Baked By Shangri-La 節慶甜點夢幻登場 今個聖誕，Baked By Shangri-La以嶄新形象登場，推出精緻甜點系列，帶領賓客進入甜蜜節日之旅。朱古力聖誕樹（港幣$480）外型如精品擺設，以香醇黑朱古力塑成立體形態，並以可愛聖誕信件朱古力點綴，為餐桌增添奢華風采。朱古力聖誕老人（港幣$320）造型憨厚討喜，充滿節慶氣息，大小朋友均愛不釋手。必買手工製經典聖誕薑餅屋（港幣$450），精巧小屋散發夢幻氛圍，適合與親友共享甜美滋味。不可錯過的還有原個蒙布朗蛋糕（港幣$480）及迷你件裝（港幣$62），以柑橘酥餅為底，配柔滑栗子慕斯，內藏維也納杏仁蛋糕及雲呢拿焦糖布丁，外覆栗子蓉與碎粒，層次豐富，每一口盡享優雅韻味。

4. 星級大廚節日到會美饌 九龍香格里拉提供節日外賣到會服務，讓各位在家輕鬆享用星級美饌，與親朋共度佳節。多元節慶菜式滿足不同需求，推薦6-8人派對火雞套餐（港幣$1,788），內含煙豬面頰炒椰菜仔、黑松露薯蓉等多款配菜及櫻桃蛋糕；其他烤肉選擇包括澳洲M4-5和牛西冷（港幣$3,388）、威靈頓牛肉（港幣$1,888）、蜜汁煙燻火腿（港幣$388）等，供饕客挑選。所有菜餚由專業廚師團隊新鮮烹製，可自取或送遞，將傳統奢華節慶風味帶進家中。

5.奢華節日盛典禮物籃 酒店推出節日盛典禮物籃（港幣$4,388），精選意大利及法國頂級食材與美酒，為贈禮增添驚喜。籃內匯聚匠心之作，如手工皮埃蒙特榛子朱古力、雜錦朱古力、IGP原粒榛子、黑松露套裝、初榨橄欖油、秘密花園茶套裝及2019年法國香檳，盡顯高貴氣派。以雅緻包裝呈現，是企業或親友送禮理想選擇，讓心意化作難忘節日祝福。

6.聖誕老人行動 慈善活動 為聖誕節添上關愛與分享美意，九龍香格里拉推出限量版Edward熊貓及Ellie熊貓公仔（港幣$160），增添節日溫暖。由2025年11月17日起，可於節日專櫃及香格里拉精品店訂購此可愛組合。活動收益扣除成本後，全數捐予年度慈善項目「聖誕老人行動」，支援本地社區有需要人士，與賓客共同透過這份意義深遠的禮物，將愛與希望傳遍城中每個角落。 九龍香格里拉網站