聖誕2025｜全港最大型社企市集嘉年華 全新品牌好物晒冷/社區共融藝術展

全港最大型戶外聖誕社企市集嘉年華 「Christmas Sharelebration! 2025」，將於11月27至29日 在中環花園道三號舉行。今屆再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，雲集多個本地社企品牌，更有全新品牌首次登場。今年特別加入新主題，結合藝術與共融，舉辦社區共融藝術展以及創新體驗式工作坊，讓大家過一個有意義的聖誕節日！



全新社企掛耳咖啡書禮盒 今年參加市集的不乏首次亮相全新社企，如今年五月成立的Coffee BOATS，烘焙與銷售咖啡，直接與全球天主教區等組織營運的咖啡莊園合作，讓當地農民獲得合理回報。所有收入的20%不扣除任何成本，直接捐贈給香港明愛，賦權基層婦女、青年及殘疾人士，協助他們透過專業培訓改善生活。全港首個由視障人士創立的烘焙品牌點字曲奇，首發的聖誕禮盒除了包含獨創的解碼曲奇外，更特別加入兩款以點字代表Hope及Love的薑餅人純素曲奇。藝術襪專門店Sababu選用透氣、有機、可生物降解且對環境友善的棉料，由獲得公平報酬的基層農民種植。並與來自不同國家、才華橫溢但資源匱乏的藝術家合作，30%的利潤直接回饋予藝術家或相關社群，同時在全球推廣社會關懷與共融意識。

客製化布藝飾物 香港首間也是唯一一家香港製造的果物升級再造社企not only powder，將外觀不佳或剩餘的水果轉化為健康、長保質期的果乾及果粉，拯救被浪費的食物，並提升大眾對健康生活及環保的關注，同時為少數族裔及年輕婦女提供就業機會。今次會將自動清洗果昔機帶到市集，即場沖調果昔。Dress Green將廢棄物如酒店舊床單及校服等升級再造成不同產品，即場客製化製作煲呔、頭繩、寵物頸鏈等布藝品，並為顧客刺繡圖案。由新生精神康復會成立的社企紅白藍330，首發聖誕禮物包，內含天然花果茶、果乾、熊白藍帆布袋連匙扣。而wePaint的手工布藝袋及藝術品均由SEN青年及照顧者親手製作，讓大眾認識及支持多元共融的價值。

首辦社區共融藝術展 今年社企市集嘉年華首度舉辦「Art for Inclusion 社區共融藝術展」，展出14位有特殊學習需要如聽障、自閉症等的青少年，以及少數族裔學生創作的畫作，並獲得近380位租戶支持參與 Art Jamming 為作品上色，為聖誕注入藝術溫度。所有畫作將於11月27日起至年底在花園道三號展出。市集更特設「共融藝術體驗工作坊」，參加者將戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定畫作。大眾可透過身體感官的轉換，親身感受聽障及視障人士等的日常挑戰，免費參加。



手語報佳音 今年聖誕高掛10米高聖誕樹，將於11月27日舉行亮燈儀式，屆時將邀請推行聾健共融的獻主會聖母院書院、保良局林文燦英文小學和保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園的學生，以歌聲配合手語表演聖誕樂曲，送上節日祝福，展現共融精神。



2025 Christmas Sharelebration！聖誕社企市集嘉年華 日期：2025年11月27日（星期四）

時間：中午12時至晚上7時30分（聖誕燈飾亮燈儀式於下午6:30開始） 日期：2025年11月28日及29日（星期五、六）

時間：中午12時至下午6時

地點：中環花園道三號

免費入場 Art for Inclusion社區共融藝術展

日期：2025年11月27日至2026年1月2日

時間：上午8時至晚上10時

免費入場 10米高聖誕樹及聖誕燈海展覽

日期：2025年11月27日至2026年1月2日

時間：上午8時至晚上10時

免費入場 查詢：2878 8028

