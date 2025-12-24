聖誕2025｜周大福傳福系列 延續聖誕暖意 即日至12月28日派熱朱古力

聖誕佳節向來是傳達心意的時刻，周大福開啟「夢幻綺境 閃耀季節」節日季篇章，將節日的夢幻與浪漫，化作傳情達意的珠寶。品牌特別於即日起至12月28日期間，在尖沙咀國際廣場iSQUARE送上暖心的熱朱古力，並在店外設置巨型聖誕水晶球裝置讓大家打卡。

為將節日的溫暖傳遞至城市的每個角落，周大福即日至1月4日期間，在尖沙咀國際廣場iSQUARE店外設置巨型聖誕水晶球裝置。這座夢幻水晶球如同一顆璀璨的祝福之星，在繁華鬧市中綻放溫柔光芒，內部飄灑的雪花與閃爍的光影則營造出如夢似幻的冬日奇境，為路過的每一個人送上節日的祝福。在此期間，周大福亦特別為顧客準備免費熱朱古力，即日至12月28日的下午2時至6時蒞臨iSQUARE店內，享受令人心暖的熱朱古力，與家人朋友共享冬日快樂。

以珠寶傳遞世代幸福

周大福也將節日的夢幻與浪漫，化作傳情達意的珠寶臻禮。承續中華禮贈文化中「福」所承載的情感與祈願，傳福系列以古代「鎖子甲」為靈感，融合其緊密相連的鍊環結構與細膩紋理，重新演繹出環環相扣、交疊相連的「福」字元素，寓意福氣綿延不斷。系列作品運用創新CNC切割工藝，打造出利落的立體感，福字圖案錯落交織，彰顯珠寶的精緻質感，還隱含象徵家庭相依的人字形結構，傳遞凝聚人心的溫情與連結。

昔日的堅硬鎧甲，如今化身為貼合肌膚的靈動飾品，周大福以獨特的設計巧思，將剛毅的形態柔化為溫潤的美感，賦予「守護」的承諾以溫柔的形狀。這份具深刻寓意的設計，成為節日贈禮的最佳選擇——將這份傳遞幸福的珠寶贈予摯愛之人，意味著送出一份綿延不絕的福運，以及一段堅定溫柔的陪伴。