每年聖誕，香港都會洋溢濃厚的節日氣氛。今年2025年也不例外，港九不少商場早已密鑼緊鼓為大家送上聖誕主題活動，以下為大家搶先介紹太古城/海港城/朗豪坊/MegaBox等全港各區的聖誕商場活動，包括聖誕村、維港燈飾、巨型聖誕樹等等，單看照片已經令人非常期待過聖誕！

MOSTown 新港城中心 x 日本貓咪mofusand 日本人氣貓咪mofusand 即將進駐馬鞍山MOSTown新港城中心，並推出全港首個聖誕主題企劃──「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」，打造出一座夢幻聖誕村，貓迷必去！由2025年11月8日至2026年1月1日，商場首度聯乘mofusand，在L2天幕廣場打造4大主題打卡區及2大主題體驗區，匯聚逾30款聖誕萌LOOK，包括全港首度登場的3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高Santa mofusand聖誕樹坐鎮的「mofusand站前冰雪廣場」、「MOST-Exploring冰雪樂園」、「漫『郵』時光郵局」及「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」。今個聖誕，一起走進mofusand的可愛世界，感受節日溫暖與療癒魅力，締造珍貴回憶！ 商場更特別設計一套六款「MOSTown新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」WhatsApp Sticker，讓你以聖誕造型mofusand向摯友傳遞暖心祝福。



地址：馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

馬鞍山廣場 為食Fatty聖誕甜蜜樂園 馬鞍山廣場將化身為食Fatty聖誕甜蜜樂園，邀請一眾甜點控一同沉浸節日歡樂！頭戴聖誕帽的巨型為食妹，將在高達6米的聖誕派對蛋糕上手拿刀叉，準備與大家一同品嘗甜蜜滋味。以車厘子及士多啤梨點綴的海綿忌廉蛋糕，將幻變成特別版旋轉木馬，每匹木馬在為食妹與Puffy策動下，化作各款紙杯蛋糕，將幸福感覺一圈圈傳遞。更有跳樓機及過山車美食之旅，為食妹手持蛋糕等你登上過山車，展開刺激冒險。



地址：馬鞍山廣場L2天幕廣場

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

+WOO嘉湖 x 聖誕爆「脆」曲奇Party屋 +WOO嘉湖化身聖誕爆「脆」曲奇Party屋，置身童趣棋盤，為食妹躍入3米巨型「曲奇夾夾機」，大快朵頤各式美味曲奇，每一口滿載驚喜！她同時堆疊曲奇威化餅，邀你共慶聖誕普天同樂。屋頂上，光頭仔換上聖誕薑餅人造型，熱情迎賓，添節日氛圍。女神已進入購物模式，提袋精緻曲奇回家裝飾聖誕樹，與親友分享甜蜜。而在「曲奇扭蛋機」前，為食妹自豪展示自製曲奇，以她與Puffy為原型，融合美味與樂趣，帶來無限歡笑！ 地址：+WOO嘉湖1期地下大堂

日期：2025年11月1日至2026年1月4日

尖沙咀中心及帝國中心 全新AI光影匯演「Windows of Wonder」 今年尖沙咀中心及帝國中心將首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，更邀請全港市民及遊客參與。只要於12月5日前，上載與家人摯愛的照片，分享小故事，即有機會以AI動畫呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上！由11月27日起，尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」將播放全新AI動畫將，並分為三大篇章：「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，而每個窗戶都是一個家庭的溫馨合照。伴隨著聖誕頌歌旋律與摯親的溫馨畫面，一個個動人故事傳遍維港兩岸，迎接美好聖誕時刻。



尖沙咀中心及帝國中心 全新AI光影匯演「Windows of Wonder」

MCP 新都城中心 Dumbo 聖誕飛翔狂想曲 由 2025年11月1日至2026年1月1日期間，MCP CENTRAL （新都城中心 2 期）特別呈獻「Dumbo 聖誕飛翔狂想曲」，在佔地3,000呎的Dumbo主題聖誕嘉年華中，將會有9大打卡場景及遊戲區，當中打卡位包括4米巨型小飛象充氣裝置、9米高超巨型閃爍星光聖誕樹等。大家更可挑戰4大攤位遊戲，贏取會場限定小飛象主題精品，分別有咕𠱸、圓形餐碟及頸枕，全部實用又可愛。H‧COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿 HK$300，即可換領嘉年華遊戲券 4 張，顧客亦可即場以優惠價 HK$100 購買遊戲券 4 張 (原價：HK$120)，有興趣的話一於去玩下啦！

東薈城名店倉 BIG HUGS抱抱人 SPARK★TACULAR CHRISTMAS 11月13日至2026年1月4日期間，東薈城名店倉與美國藝術家CDR攜手打造全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。美國潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)於2015年設計療癒系角色BIG HUGS抱抱人，期望透過角色傳達「擁抱，讓世界變得更美好」的理念。矚目焦點必屬入口位置的2.5米高的BIG HUGS聖誕老人。訪客走到2樓中庭廣場的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，更加設7大打卡及互動裝置。當中包括「星芒漫遊」親子單車互動裝置和高達4米的巨型「擁抱奇織」裝置！

如心廣場「Chill織熊聖誕派對」 8米高的Chill織熊化身將巨型聖誕樹，閃耀登場於如心廣場一期露天廣場！Chill織熊圍上厚實圍巾、周身環繞繽紛燈泡，散發出溫暖又活潑的節日氛圍，造型超可愛！入夜後，燈飾閃爍將點亮整個空間，帶來甜蜜璀璨的聖誕魔力，打卡必影！此外還有一眾調皮的Chill織熊朋友仔在如心廣場一期及二期四處出沒，等你野生捕捉後來張可愛合照！沙田好運中心、將軍澳翩滙坊及元朗順福糧倉亦設有Chill織熊主題打卡景點，一於進入Chill織熊世界，展開一趟充滿驚喜的冒險啦！

荃灣廣場 夢幻冰雪樂園 聖誕當然要玩雪啦！荃灣廣場由11月18日至2026年1月1日期間，將會化身「夢幻冰雪樂園」，推出6大冰嬉體驗及打卡盛會。矚目設施必屬全港首個商場「兒童雪地碰碰車」，玩家可玩齊溜冰及碰碰車，指定時間更會有沉浸式光影飄雪，增添聖誕氣氛。玩完碰碰車記得到5米高的「白雪唯美聖誕樹」拍照打卡，留下難忘回憶。 12月16日至2026年1月1日期間，商場特設「聖誕暖心美食烘焙市集」，雲集超過30間本地人氣甜品烘焙品牌，當中包括均香餅家、MadnessFamily及Buttergram等，甜品控必到！

朗壹廣場 彈彈跳聖誕列車 11月30日起，元朗朗壹商場設過千呎的「彈彈跳聖誕列車」彈跳樂園，讓小朋友盡情放電。樂園以節日經典的紅綠作為主色調，設有經典的波波池、攀爬小山丘，以及4.5米高的鐘樓，當然還有聖誕標誌角色聖誕老人及薑餅人，各位不妨打卡。

荷里活廣場 x Sumikkogurashi角落小夥伴「白色奇幻聖誕」 11月15日至2026年1月4日期間，鑽石山荷里活廣場攜手Sumikkogurashi 角落小夥伴打造「白色奇幻聖誕」。活動設6大打卡位及2大玩樂區。商場變身成雪國，不妨與超可愛的5米高毛絨白熊合照。最後別忘記從5米長的「冰極冒險滑梯」滑下及暢玩7米長的「冰雪極地飛索」

朗豪坊 Noodoll: Merry PotatoMAS 11月14日至2026年1月1日期間，英國爆紅品牌Noodoll的薯仔家族首次訪港，登陸旺角朗豪坊與粉絲見面！12隻毛毛Noodoll Ricespud薯仔公仔將會化身不同打卡點，加上全港獨有4米高Noodoll閃亮聖誕樹，隨手一拍，即可得到充滿節日氣氛照片。

將軍澳中心 X UNDERBOBO 「UNDERBOBO Magical Gift Wonderland」 11月8日至2026年1月4日期間，英國治癒系人氣角色「UNDERBOBO」首次登港，現身將軍澳中心。粉絲必影2.5米高巨型UNDERBOBO及可愛貓咪BOZO。小朋友絕對要玩齊5大親子遊戲區，變身為「禮物小精靈」將禮物妥善包裹及裝飾。成功挑戰所有任務的小精靈，更可帶走限量版UNDERBOBO聖誕樹掛飾！

MegaBox Christmas Advent Delights 11月28日起，MegaBox變身「Christmas Advent Delights」聖誕盛會。商場5樓設近4米的「華麗倒數月曆」 打卡裝置及高達5米的 「紅寶石聖誕樹」 ，不妨與朋友家人一起倒數節日來臨。聖誕當然少不了玩遊戲！訪客亦可在「巨型啤啤禮物池」 與 「聖誕奇幻禮物火車」，以夾公仔等方式帶走商場電子現金券或節日禮品。

MegaBox呈獻「Christmas Advent Delights」

iSQUARE國際廣場X日本插畫家Tombonia 萌犬Muck暖暖聖誕物語 11月14日至2026年1月4日期間，iSQUARE國際廣場攜手日本插畫師Tombonia打造「萌犬 Muck 暖暖聖誕物語」。貴婦犬 Muck將會出現地下正門iPIAZZA、三樓 iFUNCTION及大堂樓層iEXHIBITION，與粉絲拍照。

置地廣塲 Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving 11月21日起，置地廣塲打造商場歷年最盛大、最夢幻的聖誕裝置，將中庭變身為寬達30米的夢幻雪國，更矗立著高達11 米的燈塔。屆時，訪客可體驗全港最大的互動祈願湖逅「光之湖」Lake Lumière，只須將魔法錢幣投入湖面，湖畔的守護者將被喚醒。

D‧PARK X Bandai 「扭」轉聖誕樂園 扭蛋迷注意！11月28日至1月4日期間，荃灣D‧PARK首次攜手日本玩具品牌Bandai打造「扭」轉聖誕樂園。活動搜羅多達1000部扭蛋機，涵蓋，《Chiikawa》、《Pokemon 寶可夢》、《膽大黨》、《海賊王》及Bandai Gashapon 限定的平面扭蛋，粉絲必到！活動同步設扭蛋「迷你」打卡場景和8米高幻彩聖誕樹。打開扭蛋後，訪客不妨將扭蛋殼放進聖誕樹旁邊的回收裝置，齊齊度過綠色聖誕，

青衣城 Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園 經典角色Care Bears登陸青衣城！11月13日起至2026年1月4日期間，訪客踏進青衣城一期一樓中庭，隨即來到Care Bears聖誕彩虹甜蜜樂園。園內設有6.5米高超巨型Cheer Bear 聖誕蛋糕及5米高的「彩虹馬卡龍聖誕樹」打卡位。多位人氣角色Cheer Bear、Friend Bear、Love-a-Lot Bear、Share Bear和Wish Bear更會換上節日造型，與粉絲合照。

life@KCC 及 joy@KCC 冬日好萌友音樂會 11月8日至2026年1月4日期間，葵涌life@KCC 及 joy@KCC合力推出「冬日好萌友音樂會」。多位可愛的動物角色將會化身為造7大小鎮動物打卡位。商場更於指定日期舉辦「聖誕樂藝工作坊」、「童心舞動音樂會」及「Merry CHILLmas市集」等，與訪客度過溫馨節日。

海港城X香港迪士尼 Magical Christmas 迪士尼粉絲必到！11月12日至2026年1月4日期間，海港城再次聯同香港迪士尼打造最大規模的節日活動「Magical Christmas@海港城」。活動焦點必屬9米高的聖誕樹和以香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」花車為靈感設計的米奇與好友主題裝置，絕對是城中聖誕打卡熱點！

太古城中心 Sweetmas 糖果兵團甜蜜體驗 太古城中心將於 2025年11月14日至2026年1月4日 舉辦「Sweetmas」甜蜜體驗活動 。商場中庭設置了繽紛的巨型糖果樂園，活潑的熊仔笑笑糖和高達 8米 的士的糖是主要裝飾 。二樓中橋則設有四大互動打卡區 ：包括輕拍按鈕喚醒聖誕布甸的「聖誕布甸禮盒屋」 、充滿30個頑皮粟米糖的「粟米糖迷宮」 、考驗眼明手快的「曲奇快趣挑戰」 ，以及提供逾 400款 特色糖果的「快閃甜甜店」 。此外，場內不同角落亦藏有聖誕薄荷糖、蟲蟲糖和橡皮豆豆等糖果兵團裝飾 。 LIVE+會員可參與「甜心四圍尋」尋寶遊戲 ，找到並掃描其中兩位甜心的QR code，並追蹤太古城中心Instagram @cityplazahk，即可換領「熊仔笑笑糖」糖衣掛飾盲袋一個 。太古城中心亦與回收機構 The Loops 合作，舉辦「減『零』回收大行動」，鼓勵回收清洗乾淨的塑膠或鋁箔零食包裝 。指定日子將有「聖誕音樂表演」 。 「Sweetmas Rewards」甜蜜購物賞活動由 2025年11月21日至12月26日。LIVE+會員於太古城中心及太古城之指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領獨家聖誕好禮 。