踏入冬季，香港天氣漸轉涼爽，而南半球的墨爾本正沐浴在夏日陽光中，迎來夏日聖誕季節。今年12月，維多利亞州首府墨爾本邀請旅客體驗夏日聖誕的魅力！於璀璨節日燈飾下悠閒漫步、在露天空間品嚐節慶美食，並延伸行程探索維州郊外，盡享大自然的寧靜與壯觀風光。適逢香港航空於12月12日起開辦香港直飛墨爾本的新航線，香港旅客可更輕鬆直達溫暖的澳洲，體驗與眾不同的澳式聖誕。

聖誕 2025 ｜墨爾本聖誕廣場 即日起至12月25日，聯邦廣場(Federation Square)將如往年般成為市內聖誕節慶焦點。高達17.5米的LED巨型聖誕樹、精彩現場表演，以及福林德斯街車站(Flinders Street Station)外牆每晚上演的燈光投影秀，為墨爾本中央商業區打造成一個充滿節日氛圍的露天藝廊。旅客可走在充滿節日裝飾的Bourke Street Mall，欣賞歷史拱廊的節日櫥窗，再沿雅拉河(Yarra River)河畔享用戶外晚餐，在夏日夜風與點點燈光中，體驗這份獨特的澳式聖誕魅力。

聖誕 2025 ｜墨爾本聖誕夢幻樂園重臨考菲爾德馬場 超人氣的「墨爾本聖誕夢幻樂園」(Melbourne’s Christmas Wonderland)將於即日至12月24日再度登場！一家大小可於考菲爾德(Caulfield)馬場的巨型冷氣帳篷下，感受猶如童話般的聖誕魔法。帳篷內掛滿成千上萬顆閃爍的LED星星，今年更設有全新主題區域，賓客將穿梭不同場景，參加「雪球大戰」、溜冰場上暢滑，或與聖誕老人近距離見面，於室內空間盡情投入節日氣氛，是今年聖誕不容錯過的打卡熱點。

墨爾本聖誕夢幻樂園

聖誕 2025 ｜各大聖誕市集現身 12月亦是探索墨爾本各大聖誕市集的最佳時節，城市各處將充滿特色手作、節日禮品與多款美食。旅客可於Riverside Christmas Twilight Market盡情探索，亦可前往維多利亞女皇市場Christmas at Queen Vic Market，節日期間將延長開放、增設季節性攤位；深受喜愛的 South Melbourne Market亦會推出節慶限定產品與手作市集，讓遊客體驗在地風味與創意工藝。旅客同時可走訪南岸及藝術區(Southbank and the Arts Precinct)的節日快閃市集，集結本地設計師與創作人，帶來更多具節慶氣氛的特色選物。

聖誕 2025 ｜大自然慢活之旅體驗 12 月正值維多利亞州盛夏，正是親親大自然的最佳季節。旅客可趁清晨前往皇家植物園(Royal Botanic Gardens)享受寧靜漫步，或參加導覽步行，深入了解當地植物生態；亦可前往莫寧頓半島(Mornington Peninsula)，探索海岸步道、欣賞海景並體驗天然溫泉。想欣賞壯麗景致，不妨自駕或參加本地團，到聞名全球的大洋路(Great Ocean Road)，感受海風拂面，飽覽壯闊海岸線與絕美日落，以及一些澳洲最受青睞的沿海風光攝影地。

聖誕 2025 ｜維多利亞州河畔節慶遊船 墨爾本的雅拉河(Yarra River)，在節慶期間沿岸將布置節日燈飾，兩岸燈光璀璨，旅客可以選擇搭乘聖誕燈光遊船，沿途飽覽亮燈地標，欣賞城市天際線與節日燈飾的倒影。亦可於船上享用午餐或晚餐遊船，在水上享受節日佳餚；又或在甲板上一邊品嚐雞尾酒、一邊欣賞黃昏時分的迷人景致，感受夏日聖誕的悠閒氣氛。

香港航空全新直航接通香港與墨爾本 自2025年12月12日起，香港航空正式開通香港至墨爾本的新航線，每周營運三班直航航班，由空中巴士A330客機負責執飛。此新航線大幅拉近兩地距離，讓香港旅客僅需約九小時飛行時間，即可輕鬆抵達維多利亞州首府墨爾本，感受當地熱鬧繽紛的夏季聖誕節慶。旅客更可延伸行程，探索州內多元景點，盡享城市璀璨節日燈飾、特色美食美宿，以及大自然悠閒慢活的完美假期體驗。