聖誕2025｜太古城中心變身糖果樂園 8米高聖誕士的糖 逾400款糖果甜甜店

今個聖誕太古城中心將變身成夢幻糖果樂園，帶來《Sweetmas糖果兵團》主題裝置活動，由11月14日至2026年1月4日。場內以繽紛糖果作主題，設有多個打卡位、互動遊戲及節日限定甜蜜活動，邀請市民一同走進充滿童趣的甜蜜世界，即睇以下活動詳情。

聖誕2025｜巨型糖果登場 太古城中心二樓中庭將設置高達8米的紅白條紋「士的糖」巨型裝置，旁邊還有三隻熊仔笑笑糖迎賓，與遊人一同倒數聖誕來臨。整個商場佈滿糖果造型裝飾與閃亮燈飾，營造濃厚節日氣氛，成為拍照打卡熱點。

聖誕2025｜四大互動打卡區 商場設有四大主題區域，包括：聖誕布甸禮盒屋：輕拍按鈕喚醒熟睡的聖誕布甸；粟米糖迷宮：與30個粟米糖角色展開趣味探險；曲奇快趣挑戰：限時30秒挑戰亮燈朱古力豆，考驗反應力，最後是快閃甜甜店：提供逾400款糖果，讓大小朋友盡情挑選節日甜點。

聖誕2025｜尋寶遊戲換禮物 除了主題裝置外，糖果兵團還會「藏身」於商場不同角落。LIVE+會員只要找到並掃描兩位糖果角色的QR code，再追蹤太古城中心Instagram帳號，即可換領限量版「熊仔笑笑糖」掛飾盲袋乙個。活動期間限定，數量有限，先到先得。

聖誕2025｜綠色行動推環保 太古城中心今個聖誕亦與回收機構The Loops合作，推出「減『零』回收大行動」，回收零食包裝，鼓勵大家從日常實踐可持續發展。只需將塑膠或鋁箔零食包裝等可回收物料，壓平、反開或剪開包裝，之後用洗潔精清洗，沖水後晾乾，再放入太古城中心位於二樓中橋的回收箱中，就可以一起推動可持續發展，共同歡渡一個別具意義的聖誕。