尖東燈飾2025已經亮燈！今個聖誕，尖沙咀東部、海濱長廊多幢建築物外牆及在市政局百週年紀念花園內聖誕燈飾，已經準備好各位盡情打卡！燈飾點綴維港，帶來聖誕氣氛滿滿的溫暖祝福。約定家人朋友一起到尖東海濱長廊感受冬日佳節的溫馨與療癒感！
市政局百週年紀念花園首設大型燈飾
今年尖東燈飾最大亮點，就是市政局百週年紀念花園首度設大型燈飾裝置！裝置以璀璨「天幕」為概念，燈飾有如光穹繁星，聖誕絕對要來打卡留念。燈飾將展示至2026年3月3日，延續節日的溫暖祝福。
尖東多個聖誕燈飾登場
今年聖誕，尖東多座地標建築將以匠心獨運的主題設計，帶來難忘聖誕盛宴。麼地道三條天橋，今年化身節日焦點，設計以幸福的「摩天輪」為主題，摩天輪與載滿心意的禮物，日夜不斷傳遞祝福，帶來洋溢溫馨的聖誕體驗。尖沙咀中心及帝國中心今年隆重呈獻全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，分為三大篇章：「Love & Peace」、「Merry Everything & Happy Always」及「Here With You」。透過AI動畫技術，將市民與家人或摯愛的溫馨照片呈現於信和光影藝術幕牆上，一起向全城送上祝福。麼地里燈海亦以嶄新面貌登場，以許願星光長廊為設計概念，打造出一條由逾二十萬顆垂珠交織而成的星海，幻彩流光在長廊閃爍躍動，整條街道瀰漫著極致唯美的歐陸浪漫情調。南洋中心外牆則以繽紛色彩繪出聖誕圖景，燈飾融入聖誕老人、禮物、糖果與星星等節慶元素，牆上更飾有「Merry X’mas」，傳遞聖誕祝福；永安廣場則以可愛的熊貓圖案點綴，伴以「Season’s Greetings」溫馨問候。海景嘉福洲際酒店則以「紅銀綠」經典聖誕色系為主題，透過燈光設計烘托佳節氛圍。九龍香格里拉酒店大堂舉辦「Enchanted Wonders」聖誕慶祝活動，設置聖誕樹及巨型禮盒，為賓客獻上節日驚喜。千禧新世界香港酒店則以金光閃閃的「垂珠」，閃耀佳節祝福。富豪九龍酒店外牆的白色雪花燈飾及大堂內的璀璨聖誕樹，營造溫馨聖誕氛圍。帝苑酒店延續經典「雪花」主題，外牆裝點38顆雪花燈飾，部份更帶有閃爍效果，營造浪漫溫馨的冬日詩意。
節日商戶折扣優惠
東尖沙咀地產發展商聯會成員商戶推出多項節日餐飲及購物優惠，精選禮遇包括：千禧新世界香港酒店的嵯峨野、La Table French Brasserie惠顧指定午市及晚市套餐可享7折優惠。富豪九龍酒店的富豪軒及Mezzo惠顧自選菜式可享7折優惠。預約九龍香格里拉的Café Kool 咖啡廳自助午餐或晚餐，4人或以上同行可享7折優惠；預約大堂酒廊Lobby Lounge下午茶，2人或以上可享8折優惠。帝苑酒店的Le Soleil、四季菊日本餐廳、Sabatini、帝苑軒、東來順午市及晚市自選菜式可享85折優惠，雅苑座午市及晚市可享8折優惠。海景嘉福洲際酒店的The Mistral午市套餐、午市及晚市自選菜式可享85折優惠。帝國中心的韓脈週六午市全單可享8折。永安廣場提供五大精選購物禮遇，於永安百貨旅客凡出示有效旅遊證件可獲旅客優惠證壹張及HK$40 永安現金優惠券兩張；即日累積購物滿HK$800可獲贈HK$30 永安現金優惠券壹張；另外，於大光視光配任何眼鏡或太陽眼鏡可享8折優惠；於Lam Lam Beauty 單筆消費滿HK$1,388 即減HK$50。連