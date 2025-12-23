尖東燈飾2025已經亮燈！今個聖誕，尖沙咀東部、海濱長廊多幢建築物外牆及在市政局百週年紀念花園內聖誕燈飾，已經準備好各位盡情打卡！燈飾點綴維港，帶來聖誕氣氛滿滿的溫暖祝福。約定家人朋友一起到尖東海濱長廊感受冬日佳節的溫馨與療癒感！

市政局百週年紀念花園首設大型燈飾

今年尖東燈飾最大亮點，就是市政局百週年紀念花園首度設大型燈飾裝置！裝置以璀璨「天幕」為概念，燈飾有如光穹繁星，聖誕絕對要來打卡留念。燈飾將展示至2026年3月3日，延續節日的溫暖祝福。

尖東多個聖誕燈飾登場

今年聖誕，尖東多座地標建築將以匠心獨運的主題設計，帶來難忘聖誕盛宴。麼地道三條天橋，今年化身節日焦點，設計以幸福的「摩天輪」為主題，摩天輪與載滿心意的禮物，日夜不斷傳遞祝福，帶來洋溢溫馨的聖誕體驗。尖沙咀中心及帝國中心今年隆重呈獻全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，分為三大篇章：「Love & Peace」、「Merry Everything & Happy Always」及「Here With You」。透過AI動畫技術，將市民與家人或摯愛的溫馨照片呈現於信和光影藝術幕牆上，一起向全城送上祝福。麼地里燈海亦以嶄新面貌登場，以許願星光長廊為設計概念，打造出一條由逾二十萬顆垂珠交織而成的星海，幻彩流光在長廊閃爍躍動，整條街道瀰漫著極致唯美的歐陸浪漫情調。南洋中心外牆則以繽紛色彩繪出聖誕圖景，燈飾融入聖誕老人、禮物、糖果與星星等節慶元素，牆上更飾有「Merry X’mas」，傳遞聖誕祝福；永安廣場則以可愛的熊貓圖案點綴，伴以「Season’s Greetings」溫馨問候。海景嘉福洲際酒店則以「紅銀綠」經典聖誕色系為主題，透過燈光設計烘托佳節氛圍。九龍香格里拉酒店大堂舉辦「Enchanted Wonders」聖誕慶祝活動，設置聖誕樹及巨型禮盒，為賓客獻上節日驚喜。千禧新世界香港酒店則以金光閃閃的「垂珠」，閃耀佳節祝福。富豪九龍酒店外牆的白色雪花燈飾及大堂內的璀璨聖誕樹，營造溫馨聖誕氛圍。帝苑酒店延續經典「雪花」主題，外牆裝點38顆雪花燈飾，部份更帶有閃爍效果，營造浪漫溫馨的冬日詩意。