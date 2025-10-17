熱門搜尋:
聖誕2025︱尖沙咀中心及帝國中心AI光影匯演 首次公開徵合照！登上維港大幕牆 即睇報名方法

今個聖誕，有機會與親朋好友登上維港巨型光影幕牆，化身維港聖誕美景！超過40多年的尖東聖誕燈飾活動，今年尖沙咀中心及帝國中心將首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，更邀請全港市民及遊客參與。只要於125日前，上載與家人摯愛的照片，分享小故事，即有機會以AI動畫呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上，即睇報名詳情！

全新AI光影匯演「Windows of Wonder」登場

信和集團自1983年起在尖東舉辦聖誕燈飾活動，這個40多年的活動成為市民及遊客心目中的集體回憶及標誌性聖誕活動。今年，位於尖沙咀東麼地道的尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」，將首度舉辦全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，邀請全港市民及遊客參與其中！

1127日起，全新AI動畫將分為三大篇章：「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，而每個窗戶都是一個家庭的溫馨合照。伴隨著聖誕頌歌旋律與摯親的溫馨畫面，一個個動人故事傳遍維港兩岸，迎接美好聖誕時刻。

公開徵集照片 登上維港大幕牆

即日起至125日，只須上載與家人或摯愛的照片，並分享背後的故事，獲選照片即有機會透過AI動畫技術，呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上，費用全免！此次活動為全港市民首次親身參與的聖誕燈飾盛事，將珍貴時刻融入充滿節日氛圍的璀璨燈飾，化為維港夜空下溫馨難忘的畫面，與全城共享佳節喜悅。凡於1024日或之前提交表格，即有機會優先於1127日起展示於幕牆，率先閃耀維港！

首輪入選名單將於1028日或之前以電郵通知；次輪入選名單將於128日或之前以電郵通知。

參加表格：請按此

尖沙咀中心及帝國中心「Windows of Wonder

日期：20251127日起至202614

亮燈時間：下午6時至11

地點：信和光影藝術幕牆 - 尖沙咀中心及帝國中心外牆

