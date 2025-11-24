聖誕2025｜愉景灣意式冬日慶典20米高玻璃城堡/浪漫飄雪/露天市集/免費渡輪優惠(有片)

愉景灣年度盛事「意式冬日慶典」今年節目相當精彩！於11月21日晚在愉景北商場舉行了亮燈儀式及巡遊表演，邀請了魏浚笙（Jeffrey）與眾高層一起主持亮燈儀式，現場獻唱三首歌，率先為慶典揭開序幕。今年聖誕節日期間更推出免費渡輪優惠，即睇內文優惠詳情！



多個浪漫打卡位 愉景灣布置充滿意式浪漫氣氛！愉景廣場裝置閃亮玻璃屋之外，愉景北商場也有打卡位，20米高的金色玻璃城堡與鐘樓，靈感來自羅馬的西班牙廣場船之噴泉。魏浚笙Jeffrey在11月21日晚就在城堡前唱歌，吸引粉絲圍觀。而愉景廣場的D’Deck海濱長廊及愉景北商場的心鎖長廊化身聖誕星光大道，掛上閃亮璀璨燈飾，恍如置身意大利廣場。晚上廣場燈光投影和飄雪效果，更添節日氣氛。 「愉景灣意式冬日慶典」打卡位及燈飾 日期：2025年11月21日至2026年1月1日

地點：愉景北商場、愉景廣場及D’Deck



免費愉景灣渡輪限定優惠 由即日起至2026年1月1日逢周末及公眾假期，大眾可於中環3號碼頭免費*乘搭上午11:30指定班次的渡輪前往愉景灣。星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。只需使用八達通卡入閘，即可享受此優惠。活動共提供8,000張船票，總值超過40萬港元！（*限單程且先到先得，額滿即止。12月24日的免費班次將於上午11:40開出。） 愉景灣免費渡輪節日優惠詳情

日期：2025年11月29日、30日、12月6日、7日、13日、14日、20日、21日、24日*、25日、26日、27日、28日、2026年1月1日（星期六、星期日、平安夜及公眾假期）

指定班次出發時間：上午11:30 (*12 月 24 日的免費班次將於上午 11:40 開出)

出發地點：中環3號碼頭

於星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。

只需使用八達通卡入閘，即可享這優惠（限單程且先到先得，額滿即止）。 免費交通優惠詳情請瀏覽

聖誕露天市集 12月25日至28日在愉景廣場將會舉辦充滿意式風情的聖誕露天市集，並安排聖誕老人派發小禮物、魔術師表演魔術、兒童舞蹈以及跳繩表演。聖誕市集以小木屋布置，接近50檔，焦點攤位有

「四喜麵包西餅」炮製的皇牌酸種蛋撻、國王餅；「想甜嚐甜」的節日限定雪糕有白雪草莓、微醺雪糕，更帶來招牌燒焦糖燉蛋雪糕；「Kiukisweet Bakery」自家低糖低油的KIUKI軟曲奇以及日本小山園五十鈴抹茶調配的特飲；精品咖啡Sipper Coffee的Tasting Set；「DB BREW」的罐裝手工啤酒；本地社企「天糧行膳 Amity」的花茶；「Fair Taste 細味公平」的多種口味有機腰果糖。還有mefacepaint.hk提供面部及手部彩繪服務。 愉景灣聖誕露天市集 2025詳情

日期：12 月 25 日至 28 日 (共 4日)

時間：中午 12:00 至晚上 8:00

地點：愉景灣露天廣場

門票：免費入場 愉景灣意式冬日慶典詳情可瀏覽網址

《新城．我們的大熱唱2025》 由新城電台主辦，愉景灣全力支持的《我們的大熱唱2025》，將於12月14日（星期日）在愉景北商場舉行。TVB《中年好聲音》第一季冠軍周吉佩、季軍羅啟豪，聯同新晉女子組合 Beanies及IdG Bubbles將會現場表演。 《新城．我們的大熱唱2025》

日期：2025年12月14日（星期日）

時間：下午2:00至下午4時

地點：愉景北商場 Best Music. Best Taste @DB

日期：2025年12月26日（星期五）

時間：下午2時至下午3:30

地點：愉景北商場

表演嘉賓：周吉佩、羅啟豪，Beanies 及 IdG Bubbles

