聖誕2025｜新機動戰記高達W 30周年 必影1.8米高高達！KYUBIx高達期間限定店登場/同場加映東立聖誕動漫祭

新機動戰記高達W 30周年，1.8米高型格高達登陸荃新天地！更全港首發KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM聯乘系列，今個聖誕將化身全港動漫迷必到朝聖地！另外荃新天地2期強勢打造「東立聖誕動漫祭」，雲集多部人氣動漫作品周邊，特設主題打卡位，絕對不能錯過！

巨型打卡牆 +1.8 米高高達 高達迷潮聖必影 適逢《新機動戰記高達W》今年30周年，今年聖誕與人氣潮流品牌KYUBI聯乘，由2025年12月5日至2026年1月4日，於荃新天地1期中庭舉辦《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》主題企劃。場內設多個沉浸式主題打卡位，必影場地中央的月球場景，讓大家化身高達駕駛員，於無重外太空，盡情拍出專屬照片。 另外更有4米高Wing Gundam Zero (EW)巨型打卡牆登場，動畫中五位人氣主角——希羅‧尤、狄奧‧麥韋、多諾華‧巴頓、卡多魯‧魯賓‧溫拿及張五飛將齊集商場，粉絲可與心愛角色一起重現經典時刻，投入《新機動戰記高達W》熱血世界！ 同場最矚目絕對是1.8米高的死神高達及飛翼高達立像Wing Gundam Zero (EW) 及 Gundam Deathscythe Hell (EW )。Gundam Deathscythe Hell (EW )手持招牌光束鐮刀，造型凌厲逼真；飛翼高達配上標誌性潔白羽翼，線條精細分明！此外，大會更經典重現元祖高達RX-78-2模型，配合場內特別配備的煙霧及燈光效果，極具氛圍感！同場亦有發售Bandai高達模型玩具，粉絲們記得入手。

KYUBI 聯乘《機動戰士高達》期間限定店 KYUBI首次與日本著名玩具製造商Bandai合作，推出限定聯乘系列《KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025》，獨家發售多款全港首發的香港限定KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM主題產品，主打兩大皇牌系列：《機動戰士高達》與《新機動戰記高達W》，款式涵蓋潮流T-Shirt、手提袋及擺設等。特別推介限定聯乘滑板與藝術玩具，全球限量發售，KYUBI及高達迷一定要把握機會入手！另外亦可入手KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM系列的金屬收藏掛飾，造型精細奪目，配合透明收藏盒及可拆式皮扣，極具收藏價值。

KYUBI 期間限定店 荃新天地1期地下樓層亦同步開設KYUBI期間限定店，發售備受熱搶的KYUBI Charm系列，以3D金屬鑄造的精緻KYUBI Charm，展現KYUBI一貫的「Have A Young Heart」品牌理念，想補購熱搶聯乘系列的KYUBI Fans絕不能錯過。

東立聖誕動漫祭登場 荃新天地與東立香港強勢聯手，於2025年11月29日至2026年1月4日期間在荃新天地2期中庭打造「東立聖誕動漫祭」！場內集結多套熱爆人氣動漫，發售多部人氣漫畫及周邊商品，包括：《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《鬼滅之刃》BOXSET、《Gachiakut》BOXSET、《火影忍者》愛藏版、《排球少年!!》、《進擊的巨人》、《葬送的芙莉蓮》、《BLUE LOCK 藍色監獄》、《孤獨搖滾！》等，以及本地原創的《火鳳燎原》多部人氣作品。 場內更有多個動漫聖誕打卡位，包括《SPY×FAMILY 間諜家家酒》聖誕主題場景，搭配聖誕裝飾，節日氣氛滿載！同場更輪換展出多個主題角色立牌，包括《火鳳燎原》、《鬼滅之刃》、《排球少年!!》、《新蠟筆小新》、《孤獨搖滾！》、《心橋鏈結》、《比比森林》等超人氣角色強勢列陣，成為今個冬季動漫迷的打卡朝聖地！ 期間限定店有大量會場限定商品，重點搶購包括全球首賣極具收藏價值的《火鳳燎原》殘兵紀念手錶及「三英來朝」會場限定立牌、SHOHORIKU「砌合金黃金俠」系列 (第一彈會場現貨，第二彈會場預購)、獨家優先發售的《葬送的芙莉蓮》精品，以及「排球少年」桌遊、會場預購的GC x ANIME「機動戰士高達POKER」等，各位動漫迷記得前來掃貨！動漫祭每週將有不同的COSPLAY主題，化身成當週Cosplay主題角色，更可在結帳時享有88折優惠！

東立聖誕動漫祭

動漫原創市集 舉行簽書會 荃新天地2期更設動漫原創市集，集結本地創作者發售原創作品，亦有菲林相機及攝影分享會分享菲林攝影入門及周邊產品銷售區。動漫祭更邀得人氣作者於12月14日親臨現場舉行簽名會，包括《火鳳燎原》作者陳某及《心橋鏈結》作者Walker，《比比森林》作者陳小球亦會於12月26日及1月1日舉行簽名會及兒童漫畫工作坊教導小朋友畫漫畫。此外，多位受歡迎插畫師亦將即席示範，與粉絲面對面交流。不同日子更有Cosplay相片展覽及神秘Cosplayer驚喜現身，與大家互動打卡。 首個 AnimePop Party 逢週末更邀請多位日系偶像組合輪番演出及舉行見面會，近距離與粉絲互動拍照！演出陣容包括日系女子偶像組合「乙女新夢」成員Maho、Ali及Rinka、實力派雙人組合「Hizuki x Kuyumi」等等。 12月24日平安夜及12月25日聖誕夜晚更會舉辦全港商場首個「動漫音樂派對AnimePop Party」，為大家帶來專業DJ全程無間斷打碟熱播跨年代動漫金曲，兩日派對前分別有首次在商場演出的「Seeklight Music」聖誕音樂劇及動漫歌曲鋼琴演奏會，讓一眾動漫迷與同好一起狂歡！ 12月28日更有以超人氣漫畫《孤獨搖滾！》為主題的「小孤獨」結他手比賽，邀請參賽結他手同台競技，重現作品中的搖滾熱血。節目豐富不容錯過！

KYUBI X MOBILE SUIT GUNDAM Christmas 2025 日期：2025年12月5日至2026年1月4日 時間：10:30 - 22:00 地點： 荃新天地1期高層地下中庭 KYUBI期間限定店 日期：2025年12月5日至2026年1月4日 時間：10:30 - 22:00 地點：荃新天地1期地下 (萬寧側) 東立聖誕動漫祭 日期：2025年11月29日至2026年1月4日 時間：12:00 - 20:00 地點： 荃新天地2期高層地下中庭