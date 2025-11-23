深受港人家庭熱愛的日本樂高樂園度假村，今年聖誕推出全新限定聖誕活動！ 2025年11月21日至12月25日期間展開冬季限定活動「日本樂高樂園過聖誕」，互動光影設施全新登場，歷年大受歡迎的解謎活動與樂高角色互動表演亦同步回歸，即睇詳情。
位於名古屋的「日本樂高樂園®度假村」作為全亞洲第二座樂高積木主題樂園，擁有多達40多項專為兒童設計的遊樂設施、工作坊及劇院等等。在樂園正對面還有結合樂高模型的體驗式大型水族館「SEA LIFE 名古屋」同時設有樂高積木世界的「日本樂高樂園酒店」，絕對是家庭旅遊好選擇。
互動光影設施「光之樂音」全新登場
今年日本樂高樂園聖誕燈光匯演將以全新主題「光之樂音」登場。用腳步踩踏發出樂音，燈光也會隨之變色，與親朋好友一起參與一場光與音的演奏會，感受濃厚的節日氣氛。
日本樂高樂園限定！「迷你人偶交換」活動
只要攜帶想交換的樂高迷你人偶，就可以與園內工作人員交換聖誕活動限定的特別版樂高迷你人偶。今年在活動前後半期共推出13款限定零件組合，至於會換到哪一款，就要留待當天親身揭曉了！
Happy Holiday Hunt升級登場
到日本樂高樂園過聖誕，就一定不能錯過歷年曼人氣的「解謎活動」。今年解謎主題是幫助「糊塗小精靈」找回遺失的聖誕道具，遊客需在園內不同區域完成4道謎題，在夢幻的聖誕場景中動動腦根，與家人一起協力解謎。
「節奏聖誕魔法」互動表演
由聖誕老人、精靈與樂高人氣角色們，帶來精彩互動表演「節奏聖誕魔法」(Rhythmical Christmas Magic)結合聖誕歌舞與樂器演奏，邀請大人小朋友一同律動歡唱，突破國籍與語言隔閡，在樂高世界中盡情歡慶同樂。
除了以上4大聖誕活動外，日本樂高樂園各處同時設各式聖誕主題的樂高模型供打卡留念，包括由61萬顆樂高積木砌成，高達10米的樂高得寶積木聖誕樹，還有入口處巨型的樂高積木聖誕花圈等等。園內同時提供限定聖誕美食，等著各位遊客品嚐。
兒童跨年派對&歡慶新年祭2026
萬眾期待的倒數派對及新年祭，亦於2025年12月31日至2026年1月12日期間登場。屆時有專為兒童打造的跨年倒數派對，以及年賀明信片工作坊，以及繪馬體驗、新年參拜等特別活動，體驗日本傳統新年的魅力。