深受港人家庭熱愛的日本樂高樂園度假村，今年聖誕推出全新限定聖誕活動！ 2025年11月21日至12月25日期間展開冬季限定活動「日本樂高樂園過聖誕」，互動光影設施全新登場，歷年大受歡迎的解謎活動與樂高角色互動表演亦同步回歸，即睇詳情。

位於名古屋的「日本樂高樂園®度假村」作為全亞洲第二座樂高積木主題樂園，擁有多達40多項專為兒童設計的遊樂設施、工作坊及劇院等等。在樂園正對面還有結合樂高模型的體驗式大型水族館「SEA LIFE 名古屋」同時設有樂高積木世界的「日本樂高樂園酒店」，絕對是家庭旅遊好選擇。

互動光影設施「光之樂音」全新登場

今年日本樂高樂園聖誕燈光匯演將以全新主題「光之樂音」登場。用腳步踩踏發出樂音，燈光也會隨之變色，與親朋好友一起參與一場光與音的演奏會，感受濃厚的節日氣氛。