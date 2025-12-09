聖誕2025｜朗豪坊聖誕市集 50個攤檔食買玩都有 打卡送免費禮物 必試5大人氣甜品店

朗豪坊今年聖誕再度聯乘香港文創品牌「白紙市集」，推出最具本地特色的聖誕市集，並邀請本地插畫家謝曬皮打造《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》打卡節日裝置，再於「聖誕嚇伏中心」大派驚喜禮物，聖誕市集將於12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年舉行，一於去行市集買禮物啦！

旺角朗豪坊聖誕市集 旺角朗豪坊聖誕市集以「溫暖聚會」為主題，有近50個特色品牌參與，例如上水爆谷、Meat & Greet酒肉盟友、IMAGINE LIFESTYLE黑膠唱片及Deslab自家設計相機袋、手機繩等，陣容非常鼎盛！大家到場除了可找到創意聖誕禮品外，活動更請來五大人氣長龍甜品店駐場，包括貴婦意大利雪糕 L’antico Gelato、麻糬控必食CATCHI 、深水埗老字號均香餅家、由法國藍帶餅師主理的AW Patisserie，以及創意西班牙甜點Bunny Churros，為節日增添甜蜜回憶。 12月白紙市集：《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》活動詳情

日期： 2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年

時間： 一般開放時間：正午12時至晚上9時

特別開放時間：

平安夜（12月24日）：下午3時至晚上10時；

除夕 （12月31日）：晚上6時至晚上10時

地點： 朗豪坊8樓至12樓

聖誕嚇伏中心 本地插畫家謝曬皮將親身坐陣「聖誕嚇伏中心」，即場與你玩遊戲送驚喜「伏」禮，重溫交換禮物的有趣回憶！Boxing Day（12月26日）特別交換禮物會中，大家可從大會精選禮物清單自備一份「伏」禮物，即場與「嚇伏專員」謝曬皮交換禮物，共享溫馨時刻。同場更特設兩款限定版主題相框，配備謝曬皮設計的聖誕限定睡衣及可愛頭飾，讓大家即場拍下人生三格，記錄今個聖誕！ 謝曬皮聖誕特別活動 1.於聖誕市集消費及追蹤朗豪坊、白紙市集及本地插畫家謝曬皮社交平台帳戶，即可於12樓「聖誕嚇伏中心」參加小遊戲獲得驚喜禮物乙份。（每日禮物數量有限，派完即止，詳情請留意白紙市集社交媒體更新） 2.於Boxing Day交換禮物會（12月26日），首50名按大會清單準備「伏」禮物的顧客，即可與插畫家謝曬皮親身互動，並獲得限定精美禮品乙份。 3.凡追蹤指定社交平台帳戶，即可以優惠價HK$40參加【咔嚓.ᐟ最強の製伏友惑拍貼機】乙次。

聖誕音樂會 聖誕睡衣報佳音 朗豪坊 L12 LIVE Stage 更特別聯同香港遊樂場協會《延音 MusicSUS 青少年街頭音樂表演擴展計劃》，呈獻一連7場《聖誕音樂會》。12 樓舞台將於指定日子由年青歌手及樂隊輪流表演，演繹流行曲及聖誕歌，為大家送上溫暖節日祝福。 平安夜及聖誕節將特別舉辦 「睡衣 Busking 音樂會」，新晉歌手將穿上謝曬皮限定睡衣表演。首 50 名到場支持的觀眾可獲贈限量版「謝曬皮睡衣派對頭飾」及L'antico Gelato戀戀聖誕士多啤梨朱古力意大利雪糕乙杯。現場亦會派發應援手牌，超有節日氣氛！

