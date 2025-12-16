聖誕2025｜海港城Sundae Kids 巨型粉紅禮物屋/全新漫畫故事/限量抱枕毛毯換領

今個聖誕，海港城聯同泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，由即日起至 2026 年 1 月 4 日推出「Threads of Love」主題聖誕企劃。以大型藝術裝置、插畫展覽及互動體驗貫穿商場多個角落，包括巨型粉紅禮物屋、4 米高「雲」暖聖誕樹、期間限定店及「傳心信箱」活動，同時設有藝術作品慈善展售，收益將捐助香港血癌基金。

巨型粉紅禮物屋登場 親簽原作公開展出 位於港威商場大堂 II 的主裝置「This is for You」粉紅禮物屋，屋內首度展出 Sundae Kids 為是次企劃創作的 4 幅大型塑膠彩畫原作，作品均由藝術家親筆簽名，主題圍繞「愛與贈予」，以溫柔筆觸描繪人與人之間的情感連結。活動期間，部分原作及插畫將作慈善展售，收益將全數捐予香港血癌基金。

4 米高「雲」暖聖誕樹 打卡位延續甜蜜氛圍 禮物屋旁設有高約 4 米的「雲」暖聖誕樹，以雲朵造型配合柔和色調，營造溫馨冬日氣氛。樹前的 V 形「傾心長椅」設計，讓坐下的人自然靠近，是情侶、朋友及家庭打卡留念的熱門位置。

4 米高「雲」暖聖誕樹 打卡位延續甜蜜氛圍

期間限定店及「傳心信箱」 用文字分享節日心意 禮物屋內同時設有 Threads of Love 期間限定店，發售多款 Sundae Kids 周邊，包括 T 恤、編織袋、漫畫書、貼紙及明信片等。顧客於店內購物或捐款後，可免費獲得由藝術家設計的主題明信片，寫下祝福後投入「Post Your Heart」傳心信箱。部分精選訊息將有機會於海港城官方 Threads 平台分享。

「愛的聖誕藝廊」全新插畫 限定自拍亭留念 港威商場地下長廊則化身為「愛的聖誕藝廊」，展出為活動特別創作的全新漫畫故事及 12 幅未公開插畫作品，全部附有藝術家親筆簽名，兼具收藏及慈善意義。場內亦設有節日限定四格相自拍亭，以 Sundae Kids 經典漫畫佈局為靈感，讓大家記錄專屬的聖誕回憶。

限量抱枕毛毯換領及聖誕老人活動 活動期間，大家可透過消費及捐款方式換領 Sundae Kids 限量兩用抱枕毛毯，收益同樣撥捐香港血癌基金。12 月指定日子，聖誕老人亦將於「雲」暖聖誕樹前現身，捐款後可合影留念，為節日增添溫馨回憶。

Sundae Kids 追蹤送禮活動 分享聖誕時刻有機會獲得 2026 年曆卡 在活動期間，顧客只需追蹤任何一個海港城官方社交帳號（包括Instagram、Facebook 、Threads或小紅書），並在個人社交平台分享一張於「Threads of Love」主題佈置拍攝的照片，於貼文中標註 @HarbourCity #HarbourCity #HCXmas及#ThreadsOfLove，即可免費獲得限量版 Sundae Kids 2026 年曆卡乙張，數量有限，換完即止。

Sundae Kids 追蹤送禮活動 分享聖誕時刻有機會獲得 2026 年曆卡

「Threads of Love @ 海港城」聖誕活動詳情 日期：2025年11月29日 – 2026 年1月4日 地點：港威商場大堂II、港威商場地下長廊

Threads of Love @ 海港城