熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-16 13:00:00

聖誕2025｜海港城Sundae Kids 巨型粉紅禮物屋/全新漫畫故事/限量抱枕毛毯換領

分享：
聖誕2025｜海港城Sundae Kids 巨型粉紅禮物屋/全新漫畫故事/限量抱枕毛毯換領

聖誕2025｜海港城Sundae Kids 巨型粉紅禮物屋/全新漫畫故事/限量抱枕毛毯換領

今個聖誕，海港城聯同泰國人氣插畫組合 Sundae Kids，由即日起至 2026 年 1 月 4 日推出「Threads of Love」主題聖誕企劃。以大型藝術裝置、插畫展覽及互動體驗貫穿商場多個角落，包括巨型粉紅禮物屋、4 米高「雲」暖聖誕樹、期間限定店及「傳心信箱」活動，同時設有藝術作品慈善展售，收益將捐助香港血癌基金。

 

 

巨型粉紅禮物屋登場　親簽原作公開展出

位於港威商場大堂 II 的主裝置「This is for You」粉紅禮物屋，屋內首度展出 Sundae Kids 為是次企劃創作的 4 幅大型塑膠彩畫原作，作品均由藝術家親筆簽名，主題圍繞「愛與贈予」，以溫柔筆觸描繪人與人之間的情感連結。活動期間，部分原作及插畫將作慈善展售，收益將全數捐予香港血癌基金。

 

adblk5
巨型粉紅禮物屋登場 親簽原作公開展出 巨型粉紅禮物屋登場 親簽原作公開展出 Sundae Kids聖誕樹

4 米高「雲」暖聖誕樹　打卡位延續甜蜜氛圍

禮物屋旁設有高約 4 米的「雲」暖聖誕樹，以雲朵造型配合柔和色調，營造溫馨冬日氣氛。樹前的 V 形「傾心長椅」設計，讓坐下的人自然靠近，是情侶、朋友及家庭打卡留念的熱門位置。

 

4 米高「雲」暖聖誕樹　打卡位延續甜蜜氛圍

4 米高「雲」暖聖誕樹　打卡位延續甜蜜氛圍

期間限定店及「傳心信箱」  用文字分享節日心意

禮物屋內同時設有 Threads of Love 期間限定店，發售多款 Sundae Kids 周邊，包括 T 恤、編織袋、漫畫書、貼紙及明信片等。顧客於店內購物或捐款後，可免費獲得由藝術家設計的主題明信片，寫下祝福後投入「Post Your Heart」傳心信箱。部分精選訊息將有機會於海港城官方 Threads 平台分享。

 

期間限定店及「傳心信箱」　用文字分享節日心意 期間限定店及「傳心信箱」　用文字分享節日心意 期間限定店及「傳心信箱」　用文字分享節日心意 期間限定店及「傳心信箱」　用文字分享節日心意 期間限定店及「傳心信箱」　用文字分享節日心意

「愛的聖誕藝廊」全新插畫 限定自拍亭留念

港威商場地下長廊則化身為「愛的聖誕藝廊」，展出為活動特別創作的全新漫畫故事及 12 幅未公開插畫作品，全部附有藝術家親筆簽名，兼具收藏及慈善意義。場內亦設有節日限定四格相自拍亭，以 Sundae Kids 經典漫畫佈局為靈感，讓大家記錄專屬的聖誕回憶。

 

「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念 「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念 「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念 「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念 「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念 「愛的聖誕藝廊」全新插畫　限定自拍亭留念

限量抱枕毛毯換領及聖誕老人活動

活動期間，大家可透過消費及捐款方式換領 Sundae Kids 限量兩用抱枕毛毯，收益同樣撥捐香港血癌基金。12 月指定日子，聖誕老人亦將於「雲」暖聖誕樹前現身，捐款後可合影留念，為節日增添溫馨回憶。

 

adblk6
限量抱枕毛毯及聖誕老人活動 限量抱枕毛毯及聖誕老人活動 限量版兩用抱枕毛毯慈善換領詳情 聖誕老人見面會活動詳情

Sundae Kids 追蹤送禮活動 分享聖誕時刻有機會獲得 2026 年曆卡

在活動期間，顧客只需追蹤任何一個海港城官方社交帳號（包括Instagram、Facebook 、Threads或小紅書），並在個人社交平台分享一張於「Threads of Love」主題佈置拍攝的照片，於貼文中標註 @HarbourCity #HarbourCity #HCXmas及#ThreadsOfLove，即可免費獲得限量版 Sundae Kids 2026 年曆卡乙張，數量有限，換完即止。

 

Sundae Kids 追蹤送禮活動 分享聖誕時刻有機會獲得 2026 年曆卡

Sundae Kids 追蹤送禮活動 分享聖誕時刻有機會獲得 2026 年曆卡

「Threads of Love @ 海港城」聖誕活動詳情

日期：2025年11月29日 – 2026 年1月4日

地點：港威商場大堂II、港威商場地下長廊

adblk7
Threads of Love @ 海港城

Threads of Love @ 海港城

ADVERTISEMENT

ad