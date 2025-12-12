聖誕2025｜玩具反斗城聖誕禮物提案 全新獨家牙寶Fuggler系列登場/即睇聖誕優惠

聖誕將至，玩具”反”斗城準備好一系列節日驚喜！12月期間推出多款獨家發售人氣IP玩具及限量毛公仔系列，同時聖誕「抵到RRR！」優惠登場，精選不同預算$150/$200/$300/$400禮物，保證各位都能買到心水禮物！搞怪潮流IP、實用精品定派對玩具，一應俱全！即睇詳情。

今年聖誕，玩具”反”斗城帶來多款獨家限定毛公仔系列，最注目有「Fuggler Old Fogies系列」，以阿婆造型登場，醜萌又帶點慈祥氣息；柔軟觸感與鮮明色彩讓人一抱難忘！同場登場的「Fuggler Fugg Life 系列」，以街頭風格為主題，多位角色化身潮流達人，配上反轉cap帽、頭巾及塗鴉牆背景，完美演繹叛逆街頭態度。更有全新推出的「Fuggler生活精品系列」，將Fuggler的幽默魅力帶入日常生活！系列包含多款實用又趣味的生活用品，如毛茸茸筆記簿、筆袋、眼罩、貼紙便條、卡牌、拼圖及迷你背包等，於玩具”反”斗城獨家發售。

人氣大 IP 角色萌爆聖誕

除了Fuggler系列之外，今年玩具”反”斗城亦帶來多款超人氣角色新品，從療癒系萌豬到毛絨動物再到設計師聯乘角色，送禮自用都充滿驚喜：

罐頭豬LuLu「夢裡什麼都有」系列膠臉毛絨掛件盲盒

全系列首度解鎖罐頭豬LuLu豬多款新表情，更有隱藏款配件，可自由穿脫、隨意搭配。

優獸大都會棉花糖毛絨鑰匙圈系列

動物角色毛茸茸、圓蓬蓬的！系列包括朱迪、阿力、阿閃等多位人氣角色，小尺寸設計配搭珠鍊，可輕鬆掛於背袋或收納包上，讓角色們成為你每日造型的可愛點綴。

JOGUMAN 毛公仔吊飾盲盒

大熱人氣品牌JOGUMAN推出全新盲盒匙扣系列以「幽默 × 驚喜」為主題，每款設計均展現Joguman招牌的趣怪表情與獨特造型。

Kuromi 餐點夢工場

以人氣角色Kuromi為主題，結合燈光與聲效設計，讓小朋友化身小廚師，體驗烹調與擺盤的樂趣！配備多款食材與廚具配件，可自由搭配製作各式餐點，享受親子互動角色扮演遊戲，今個聖誕最可愛又最具教育意義的禮物之選。