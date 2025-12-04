聖誕2025｜男女朋友聖誕禮物推介 不出錯禮物清單 (持續更新)

聖誕節臨近，相信大家都開始為男女朋友、老公老婆準備聖誕禮物，今次介紹多款性價比高的聖誕禮物，包括手袋、香水及化妝品等，集合一系列高質實用兼有心意之選，正在揀禮物的你不要錯過！

女朋友聖誕禮物推介｜ L ’ Occitane 節日晨光曦微之花系列 L’Occitane推出全新的節日限量版系列，以3款馥郁香味頌揚普羅旺斯節日的奇幻之美。其中晨光曦微之花系列以牡丹與山茶花的交織芳華，綻放花果細膩之香，如冬日黎明乍現的微光，喚醒沉靜的感官世界，十分適合花果香的女生。系列包括優雅淡香水($580/50ml)、輕盈的沐浴泡沫($195/200ml)、滋養綿密的身體潤膚露($300/125ml)、以及冬日必備的潤手霜($90/30ml)等，恍如置身於花香與麝香圍繞的清晨。

女朋友聖誕禮物推介｜L’Occitane 節日晨光曦微之花系列

女朋友聖誕禮物推介｜ le labo 香氛護手霜 le labo最近首度推出香氛護手霜，將經典香氣化作能隨身攜帶的滋潤乳霜，成為日常的優雅儀式。護手霜共有6款經典香氣，包括人氣的Santal 33、Rose 31、Another 13、The Noir 29、The Matcha 26及Bergmont 22。護手霜富含白芒花籽油，滋潤雙手之餘留下怡人香氣，而且香氣中性，即使男朋友都可用。除了55ml包裝，品牌同時推出香氛護手霜探索套裝($660)，包含3支30ml香氛護手霜，小巧包裝方便放入小手袋，讓另一半一次過體驗不同香氣。

女朋友聖誕禮物推介｜le labo 香氛護手霜 $375

女朋友聖誕禮物推介｜ Officine Universelle Buly 香氛潔膚皂 香氛潔膚皂Savon Superfin是日常清潔的必備之選，更可加$60在潔膚皂中央位置鐫刻姓名字首，令禮物更見心思。每件潔膚皂可以鐫刻3個字母，以經典字體或字母組合的形式精準地刻劃，包括品牌的經典專用字體，或是著名雕刻家Charles Mavelot創作的253個字母，以無限的曲線交織出姓名字首，展現個人品味。

女朋友聖誕禮物推介｜ BABOR 全效修復再生面霜 $1,130/50ml 面霜針對「無效護膚」的膚質，如果屏障一旦不健康，角質層細胞排列鬆散，無法鎖住養分與水分，細菌、致敏原及有害污染物更可自出自入，以致肌膚問題接踵而來，塗搽名貴的護膚品亦不見效果。面霜主打修復脆弱肌膚屏障，不單提升保濕力，同時令肌膚狀態穩定及結構緊實，提升彈性和緊緻度，均勻膚色及減少細紋和倦容，重現健康光澤，還原年輕活力。

女朋友聖誕禮物推介｜BABOR 全效修復再生面霜 $1,130/50ml

女朋友聖誕禮物推介｜ RMK 柑橘花香系列 RMK在秋冬之際推出柑橘花香系列，為身體及雙手保濕，以透入心扉的清新柑橘與花香組合，再加上羅勒與丁香的點綴，帶來意想不到的層次，更如高級香水般隨著時間變化，展現層次豐富的迷人氣息。 身體乳液添加柚子精華及香橙精華等保濕成分，加上橄欖油、角鯊烷、荷荷芭油及玫瑰果油的潤膚成分，與肌膚融為一體，將全身肌膚調理得柔嫩飽滿、光澤彈潤。乳液塗抹後轉化為柔滑滋養的油潤觸感，水潤而不黏膩，伴隨充滿正能量的香氣，並在特別日子中，為手臂與鎖骨增添優雅光澤，讓節慶的肌膚與心情一同昇華。

女朋友聖誕禮物推介｜ Laura Mercier 極致持久粉鑽煥亮氣墊 這款氣墊粉底的獨特之處，是雙粉芯設計，外圈以王牌鑽光氣墊粉底配方為基底，內圈是獨創的「追光蜜桃核心」，專為亞洲膚色調配，一拍即可精準提亮褪黃，同步修飾遮瑕；氣墊更可混合使用，重點遮瑕時可利用粉底外圈加強，需提亮的地方則可使用粉樸尖角單獨沾取蜜桃內圈。 氣墊另添加鑽石粉末，上妝後臉龐如被細膩自然的鑽光輕柔環繞，綻放如睡好睡滿的飽滿水潤光澤，綻放持久水鑽亮妝。同時備有兩款專為亞洲膚色而設的色調，精準修正蠟黃暗啞膚色，透現粉亮好氣息。

女朋友聖誕禮物推介｜Laura Mercier 極致持久粉鑽煥亮氣墊 SPF 50．UVA/UVB PA++++ $550

女朋友聖誕禮物推介｜ YSL BEAUTÉ 高訂皮革四色眼影盒 品牌今年以「奢金」為題，為節日彩妝換上象徵力量與魅力的金色包裝。其中高訂皮革四色眼影盒，用上4款百搭不失手色調，備有啞光、金屬和絲緞質感，高顯色度粉末配方蘊含珍貴護膚成分，帶來如羽毛般輕盈的持久舒適妝效。

女朋友聖誕禮物推介｜YSL BEAUTÉ 高訂皮革四色眼影盒 $690

女朋友聖誕禮物推介｜ FILLYJONK Eternity Earcuff Gold FILLYJONK由兩位分別學習建築與金工雕刻的設計師創立，從建築、風景及植物中尋覓靈感，透過工匠們細膩精細的特殊工法，將異想天開的建築的濃縮在一個小小的首飾裡。每件手工作品都根據石材的天然形狀獨一無二地製作，展現人手製作之美。(From THE LITTLE SHOP)

女朋友聖誕禮物推介｜FILLYJONK Eternity Earcuff Gold $2,695

女朋友聖誕禮物推介｜ BLOOMS & BLOSSOMS 小型聖誕樹 $1,258 小型聖誕樹「聖誕星塵」(Starlit Noel)以玉蘭枝為根基，作為節日的象徵巍然佇立。樹身以寓意繁盛的乾橙片、代表溫暖的肉桂枝點綴，配上閃耀金星作為頂飾，成為節日矚目的耀眼布置。由即日起至12月10日，選購該系列可尊享85折早鳥優惠；於12月11日至17日期間選購自取，則可享9折優惠。

女朋友聖誕禮物推介｜BLOOMS & BLOSSOMS 小型聖誕樹 $1,258

男朋友聖誕禮物推介｜ VICTORINOX 限量版 WINTER MAGIC 瑞士軍刀 Victorinox全球限量的Winter Magic 2025年限量版瑞士軍刀，靈感來自夢幻般的冬日景致，刀身雕刻的樹木圖案象徵自然、寧靜與力量，搭配溫潤的棕色梨木刀殼，為設計增添溫暖質樸的冬日氛圍。限量版軍刀備有12項功能，包括大刀、小刀、剪刀、開瓶器等，實用與收藏價值兼備。瑞士軍刀提供刻字服務，可在大刀刃上雕刻姓名縮寫、紀念日期或簡短的祝福語，長度上限為12個字符，傳遞獨一無二的心意，變成只屬於對方的專屬物品。

男朋友聖誕禮物推介｜VICTORINOX 限量版WINTER MAGIC瑞士軍刀 $700

男朋友聖誕禮物推介｜ ETM Remedies ROADTRIP 天然汽車香薰 $380 由香港芳香治療師Belinda Lam創辦的ETM Remedies(Enjoy This Moment)，推出多款聖誕套裝，其中ROADTRIP天然汽車香薰嚴選天然純精油調製而成，汽車香薰能幫助駕駛時保持頭腦清晰、心境平穩與專注，讓每趟駕駛旅程都能盡享芳香治療。

男朋友聖誕禮物推介｜ETM Remedies ROADTRIP 天然汽車香薰 $380

男朋友聖誕禮物推介｜Penhaligon’s 男士節日香氛體驗套裝 $500 男朋友聖誕禮物推介｜ Penhaligon ’ s 男士節日香氛體驗套裝 英倫紳士香氛入門之選，套裝包括5款誘人香氛體驗裝，包括Blenheim Bouquet、Endymion、Juniper Sling、Quercus，以及經典的Halfeti。

男朋友聖誕禮物推介｜ GIVENCHY 紳士雅會香水套裝 ．紳士雅會香水 100ml ．紳士雅會沐浴啫喱 75ml ．紳士雅會香水12.5ml 男朋友聖誕禮物推介｜GIVENCHY 紳士雅會香水套裝 $1,085 (價值$1,391)