聖誕2025｜直擊西九聖誕小鎮 必影逾12米高聖誕樹/市集匯聚30攤檔（有片）

聖誕將至，當然要打卡唯美的聖誕樹及品嘗各款節日美食！西九文化區即日起開放聖誕小鎮。除了可以打卡超過12米高的聖誕樹及逾60棵聖誕樹外，小鎮市集同時集結30個美食及零售品牌，一邊欣賞維港無敵海景，一邊享受溫暖美好的聖誕氣氛。

必影 12 米高巨型聖誕樹！ 西九聖誕小鎮分為兩部分。位於藝術公園海濱西草坪的「西九聖誕森林」必定成為今期打卡熱點。森林內擺放超過60棵聖誕樹，當中包括超過12米高的巨型聖誕樹，加上森林小樹屋及旋轉木馬，營造溫馨夢幻感覺。指定日子更設聖誕老人見面會及飄雪表演，不妨mark實時間。

雲集 30品牌 實試 Whiskey Highball及Tiramisu 設於海濱東草坪的「西九聖誕市集」同樣吸引。市集雲集30個本地及海外美食及零售品牌，當中包括由人氣DJ阿正創立的「咖啡呀唔該」、赤柱人氣咖啡店「PANE E LATTE」和以超大尺寸薄餅著稱的「Mother of Pizzas」。記者實試麥子啤酒的Whiskey Highball及2stayhungry的Tiramisu。Whiskey Highball味道較甜，酒味不重，十分適合酒精新手，而Tiramisu的咖啡味不重，但忌廉口感幼滑，不妨一試。

西九同時邀請不同歌手、學校及團體為訪客送上精彩演出，平安夜當晚唱作歌手 Manson張進翹、唱作歌手及音頻治療師陳明憙Jocelyn Chan將會登場，新晉組合乙女新夢將於12月26日出場。 西九聖誕森林 日期及時間： 2025年12月12至23日 周一至周四：下午2時至晚上11時 周五至周日：中午12時至晚上11時 2025年12月24至26日中午12時至凌晨1時 2025年12月27日至 2026年1月1日 周一至周四：下午2時至晚上11時 周五至周日：中午12時至晚上11時