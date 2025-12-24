聖誕2025︱精選時尚配件與禮物推薦靈感 ANTEPRIMA / COCKTAIL / 45R / Marimekko / ATSURO TAYAMA

2025聖誕︱精選時尚配件與禮物推薦靈感 ANTEPRIMA / COCKTAIL / 45R / Marimekko / ATSURO TAYAMA

今天聖誕，仍未為派對聚會準備禮物？多個品牌在佳里呈獻一系列精緻又充滿節日氣氛的時尚配件。從閃亮袋款到趣味吊飾，都是派對穿搭或節日送禮的完美之選。

ANTEPRIMA 的閃爍聖誕 派對造型除了精緻完美的妝髮和服裝，更少不了一個閃亮的手袋為造型畫下完美點綴。ANTEPRIMA今季最炙手可熱的FLUIDO Fluido Mini Wirebag換上呼應節日的亮眼新色。這款輕巧的迷你腋下包，帶來優雅時尚的穿搭點綴，強調從2D躍變成3D HOBO BAG廓形的獨特設計。迷你尺寸卻可裝入手機、錢包等日常物品。時尚俐落的設計，不論是聚會、出遊、派對都非常適合。 此外，今年聖誕ANTEPRIMA 推出多款趣味吊飾，包括旋轉木馬造型勾勒出節日的氛圍，內加了伸縮扣，可用作鎖匙包。立體薑餅人、聖誕襪與聖誕樹造型，為 Wirebag 增添童趣與個性。 ANTEPRIMA 網址： https://hk.anteprima.com/ 電話：2265 7368

COCKTAIL 的絕美禮物選擇 搜羅全球多國時裝美品的collect shop COCKTAIL，一直引入充滿活力又令人注目的應節服裝與配飾。從精緻的花卉、北歐圖紋，到經典格紋設計，讓節日色彩與細膩質感點燃時尚魅力。而店內的時尚精品，像北歐品牌FRANTIC的聖誕開襟衫，採用純烏拉圭美麗諾羊毛手工編織，以原始風格圖案帶來節日氣氛；還有東倫敦手工玩偶品牌BOBBY DAZZLER的毛公仔，以及法國品牌 INOUI EDITIONS的圍巾，都是令人愛不惜手的禮品。 COCKTAIL 網址： https://sidefame.com.hk/collections/cocktail 電話：2167 7386

45R 的佳節穿搭靈感 日本高級牛仔服品牌45R，帶來獨一無二節日藍色聖誕穿搭靈感，全新推出藍染鴨子塗鴉單品，具深邃韻味的靛藍色襯衫、風呂敷(Furoshiki)方形圍巾及totebag。系列印製獨具創意的鴨子塗鴉圖案，靈感來源於「外星人上學」的奇妙故事情節，描繪外星人搭乘校車上學的童趣畫面。 襯衫設計以美國復古紀念夾克為藍本，注重細節表現，俏皮的胸前斜扣帶與可調節袖口的金屬鈕扣構成巧妙點綴，輕鬆演繹如同水手般的活潑風格。Furoshiki採用supima有機棉製成，具有絲滑的光澤、順滑質感。Totebag採用密度極高的帆布製成，由於布料裁切位置的不同，每個袋款的圖案將呈現獨一無二的美。 45R 網址： https://45rglobal.com/blogs/shop/hong-kong-star-street 電話：2861 1145

Marimekko 令人驚艷派對服飾 來自芬蘭的Marimekko，2025節日派對系列以彩色、自信和無拘無束為主題，呈現多款令人驚艷的服飾。當中的Maija Isola的Unikko圖案及Tumma 圖案印花褶皺連身裙及上衣，完美迎合熱愛派對的你。節日季又怎能少了舒適的針織單品？舒適溫暖的羊毛上衣、提花針織開衫及針織裙是疊穿的理想選擇，輕鬆應對各類場合。 Marimekko 網址： https://www.marimekko.hk/ 電話：2203 4218

ATSURO TAYAMA 和風聖誕單品 日本品牌ATSURO TAYAMA，以聖誕氣氛濃厚的單品，讓時裝愛好者沉浸在節日的絕美色彩，推出壓軸之作——Fring系列，融合日本傳統修補藝術金繼(Kintsugi)、園藝生活細節，以及Tayama的巧思，設計出創新廓形與元素，以不規則的織紋設計，模仿「金繼」一片片陶瓷碎片的拼接效果，完美呈現品牌標誌性的soft avant garde風格。 ATSURO TAYAMA 網址： https://sidefame.com.hk/collections/atsuro-tayama 電話：2918 1688