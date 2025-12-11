聖誕禮物推介｜交換禮物｜抽獎禮物｜踏入12月，總有大大小小的派對聚會，今次介紹一系實用又有心思的禮物，無論是同事、親友都總會啱用！禮物價值在$300內，預算不多亦能無痛入手。 聖誕交換禮物推介｜ Caudalie 節日煥膚救星便攜套裝 100%天然純素配方的精華爽膚水「皇后水」，養膚同時定妝；緊緻毛孔、掃走暗黃倦容，更能全日控油抗菌，有助提升貼妝力。配合排毒面膜，能秒速吸走多餘油脂，清除毛孔內的雜質、污垢、毒素，淨化同時緊緻毛孔，令膚色更均勻明亮，顯著改善膚質。迷你裝方便攜帶，適合於佳節旅遊。 • 葡萄籽活性爽膚水30ml • 速效抗倦排毒面膜 15ml

聖誕交換禮物推介｜ Ommi Care 花漾足浴養生套裝 5.0 不少上班族都要長時間站立，加上日常工作壓力，收工絕對要舒緩。「花漾足浴養生套裝5.0」集浸足、熏蒸及芳療於一身，在家都可以做足浴。套裝內有天然喜馬拉雅精油浴鹽配上乾花，浸泡雙腳同時熏蒸膝蓋，深層放鬆疲憊雙腿，同時改善手腳冰冷、促進循環，釋放雙腿在長時間站立後的壓力，同時幫助入睡與提升睡眠質素。都能在家中輕鬆完成。(Log-On獨家發售)

聖誕交換禮物推介｜ Ommi Care 智能恆溫肩頸發熱圍巾 2.0 第二代發熱圍巾全新升級，石墨烯材質只需5秒加熱，加上遠紅外綫深層滲透，比一般發熱體更有效放鬆肌肉。暖流自後頸蔓延至全身，舒緩肩頸僵硬與寒涼不適，熱敷整個頸椎及大椎穴，促進血液循環，預防及舒緩頸椎疲勞及酸痛，改善富貴包及五十肩。智能恆溫技術，每15分鐘自動降溫5℃至45℃後恒溫，用得舒適又安心。95g超輕設計加上柔軟絨面材質，讓保暖同時更具質感。除了自用，亦非常適合送給長輩、另一半或經常肩頸疲勞的朋友。(Log-On及官網有售)

聖誕交換禮物推介｜ JELLYCAT Original Jolly Gingerbread Ruby公仔 近年大熱的JELLYCAT推出多款聖誕主題的毛絨玩具，除了經典的兔子之外，亦有薑餅人款式。(連卡佛有售)

聖誕交換禮物推介｜JELLYCAT Original Jolly Gingerbread Ruby公仔 $295

聖誕交換禮物推介｜ Pret A Manger 聖誕特別版 Coffee & Bakery Pass 咖啡卡 Pret A Manger 推出聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」咖啡卡，由即日起至明年1月24日發售。咖啡卡只需港幣$188，顧客可憑卡自選10款由咖啡師調製的飲品或烘焙酥點，平均低至港幣$18.8，即可享用品牌招牌單品，更包括節日限定特選和經典酥點。

聖誕交換禮物推介｜Pret A Manger聖誕特別版Coffee & Bakery Pass咖啡卡 $188

聖誕交換禮物推介｜ BLUE BOTTLE COFFEE RITUAL AROMA INCENSE STICK Blue Bottle Coffee聯乘香港香氛品牌becandle，推出限量版RITUAL AROMA線香。線香香氣特別呼應Blue Bottle Coffee今季節日單一產地咖啡的豐盈風味，香調層次包括柑橘、肉荳蔻、零陵香豆、日本雪松、檀香，讓咖啡與線香香氣交融，引領大家沉浸於靜謐節奏。

聖誕交換禮物推介｜BLUE BOTTLE COFFEE RITUAL AROMA INCENSE STICK $188/25枝

聖誕交換禮物推介｜ The Ordinary 全方位護膚套裝 套裝同時照顧臉部及身體，撫平、亮澤臉部和身體肌膚，同時補水。 ．Niacinamide 5% Face and Body Emulsion(100毫升)：多用途的配方以原大瓶裝登場，有效減淡臉部和身體的黑斑，打造更均勻膚色。 ．Natural Moisturizing Factors + Inulin Body Lotion(100毫升)：適合所有肌膚類型，質地輕盈的身體保濕乳霜，讓肌膚於洗澡後都能保持濕潤。乳液質地的配方提供即時和全日補水，單次使用亦能強化皮膚屏障。 ．Natural Moisturizing Factors + HA(30毫升)：可供日常使用的保濕乳霜，適合所有肌膚類型使用。有效強化皮膚屏障，同時提供即時和全日補水。

聖誕交換禮物推介｜The Ordinary 全方位護膚套裝 $159

聖誕交換禮物推介｜ Paddywax 工藝蠟燭 來自美國的Paddywax專注於手工蠟燭，旨在營造燭光下的美好回憶。每個系列都源於獨特的故事或主題，並設計不同別具匠心的容器，強調材料的選擇與再利用，其中錫蠟燭(Tin Candle)系列不單外表獨特，同時非常適合聖誕時節氛圍。每支蠟燭均使用天然大豆蠟和棉芯，散發迷人的香氣。(From kapok)

聖誕交換禮物推介｜ All the Luck in the World 陶瓷碟 品牌由母女Jane和Nina於2012年在阿姆斯特丹創立，兩人專注於珠寶設計與復古家居用品。產品包括陶瓷餐具、燭台和相框，特色在於色彩繽紛的手繪插畫和自然靈感，營造愉悅獨特的居家氛圍。(From kapok)

聖誕交換禮物推介｜DOIY 牛角包收納盒 $190 聖誕交換禮物推介｜ DOIY 牛角包收納盒 DOIY由法西混血夫妻Elodie與Jaime於08年成立，設計涵蓋食物主題的家居裝飾和時尚廚具。品牌以其非傳統和獨特風格聞名，靈感源自青年文化和懷舊，強調俏皮造型和大膽色彩，以「多巴胺裝飾」理念為居家環境注入活力。(From kapok)

聖誕交換禮物推介｜ Cavallini & Co 藝術拼圖 備受全球博物館喜愛的文具品牌Cavallini & Co.，為經典拼圖推出迷你版，應付香港「土地問題」，拼圖包括貓貓、狗狗、聖誕村及雪人等圖案，完成後可作壁掛藝術。(From kapok)

聖誕交換禮物推介｜CONVEN 10000mAhQI2外置電池 想要大容量又輕薄的「尿袋」？香港本土品牌CONVEN新推出10000mAh大容量鋰聚合物電池，搭載10000mAh大容量，兼具輕薄體態與強勁續航。流線型的電池僅重170克，尺寸為68.5 x 102.5 x 13.6毫米，多口輸出支援同時為多台設備供電，覆蓋iPhone、SamsungGalaxy、iPad等主流裝置，滿足不同需求。PG10MS配備Type-CPD3.0快充，支援最高15W無線充電輸出，提升充電效率。同時內建多重安全保護機制，有效防止短路、過充、過放與過熱，保障使用安全。

聖誕交換禮物推介｜ GOODDAY 胖胖小狗祝福掛耳包 本地餐飲品牌GOODDAY推出兩款節日限定的胖胖小狗祝福掛耳包，兩款口味包括淺烘焙的「肯亞 × 衣索比亞 × 雲南」，帶來多層次的香氣和口感；以及中烘焙的「雲南」，透過保留環繞咖啡豆的黏稠糖層，強化咖啡的甜味和果香風味。店主把愛犬日常「可愛胖胖樣」化成掛耳包主角，加入治癒的小狗插畫。GOODDAY節日掛耳包定價$22/包，套裝5包只需$100，節日禮品包裝特別預留可填寫的祝福留白位，讓大家寫上祝福語。

聖誕交換禮物推介｜ BELLA'S DESIGN GALLERY 2026 個人化月曆 BELLA'S DESIGN GALLERY提供個人化座枱月曆，可自選每月相片，更可自定起始月份，設定最多15個月的頁面；同時可加入香港公眾假期及農曆資訊。另有家庭掛牆月曆版本。