聖誕2025｜聖誕商場懶人包 打卡好去處 聖誕村/維港燈飾/巨型聖誕樹

每年聖誕，香港都會洋溢濃厚的節日氣氛。今年2025年也不例外，港九不少商場早已密鑼緊鼓為大家送上聖誕主題活動，以下為大家搶先介紹全港各區的聖誕商場活動，包括聖誕村、維港燈飾、巨型聖誕樹等等，單看照片已經令人非常期待過聖誕！
MOSTown 新港城中心 x 日本貓咪mofusand
日本人氣貓咪mofusand 即將進駐馬鞍山MOSTown新港城中心，並推出全港首個聖誕主題企劃──「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」，打造出一座夢幻聖誕村，貓迷必去！由2025年11月8日至2026年1月1日，商場首度聯乘mofusand，在L2天幕廣場打造4大主題打卡區及2大主題體驗區，匯聚逾30款聖誕萌LOOK，包括全港首度登場的3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高Santa mofusand聖誕樹坐鎮的「mofusand站前冰雪廣場」、「MOST-Exploring冰雪樂園」、「漫『郵』時光郵局」及「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」。今個聖誕，一起走進mofusand的可愛世界，感受節日溫暖與療癒魅力，締造珍貴回憶！
商場更特別設計一套六款「MOSTown新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」WhatsApp Sticker，讓你以聖誕造型mofusand向摯友傳遞暖心祝福。
地址：馬鞍山MOSTown新港城中心
日期：2025年11月8日至2026年1月1日
馬鞍山廣場 為食Fatty聖誕甜蜜樂園
馬鞍山廣場將化身為食Fatty聖誕甜蜜樂園，邀請一眾甜點控一同沉浸節日歡樂！頭戴聖誕帽的巨型為食妹，將在高達6米的聖誕派對蛋糕上手拿刀叉，準備與大家一同品嘗甜蜜滋味。以車厘子及士多啤梨點綴的海綿忌廉蛋糕，將幻變成特別版旋轉木馬，每匹木馬在為食妹與Puffy策動下，化作各款紙杯蛋糕，將幸福感覺一圈圈傳遞。更有跳樓機及過山車美食之旅，為食妹手持蛋糕等你登上過山車，展開刺激冒險。
地址：馬鞍山廣場L2天幕廣場
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
+WOO嘉湖 x 聖誕爆「脆」曲奇Party屋
+WOO嘉湖化身聖誕爆「脆」曲奇Party屋，置身童趣棋盤，為食妹躍入3米巨型「曲奇夾夾機」，大快朵頤各式美味曲奇，每一口滿載驚喜！她同時堆疊曲奇威化餅，邀你共慶聖誕普天同樂。屋頂上，光頭仔換上聖誕薑餅人造型，熱情迎賓，添節日氛圍。女神已進入購物模式，提袋精緻曲奇回家裝飾聖誕樹，與親友分享甜蜜。而在「曲奇扭蛋機」前，為食妹自豪展示自製曲奇，以她與Puffy為原型，融合美味與樂趣，帶來無限歡笑！
地址：+WOO嘉湖1期地下大堂
日期：2025年11月1日至2026年1月4日
尖沙咀中心及帝國中心 全新AI光影匯演「Windows of Wonder」
今年尖沙咀中心及帝國中心將首次推出全新AI光影匯演「Windows of Wonder」，更邀請全港市民及遊客參與。只要於12月5日前，上載與家人摯愛的照片，分享小故事，即有機會以AI動畫呈現於維港兩岸的巨型光影幕牆上！由11月27日起，尖沙咀中心及帝國中心的「信和光影藝術幕牆」將播放全新AI動畫將，並分為三大篇章：「Love, Peace & Laughter」、「Merry Everything & Happy Always」及「Happy Holidays!」。匯演以宏偉的建築揭開故事的序幕，溫暖燈光逐漸亮起，繽紛的花環點綴窗沿，一扇扇的窗戶如魔法般開啟，而每個窗戶都是一個家庭的溫馨合照。伴隨著聖誕頌歌旋律與摯親的溫馨畫面，一個個動人故事傳遍維港兩岸，迎接美好聖誕時刻。