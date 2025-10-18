聖誕2025｜聖誕商場懶人包 打卡好去處 聖誕村/維港燈飾/巨型聖誕樹

每年聖誕，香港都會洋溢濃厚的節日氣氛。今年2025年也不例外，港九不少商場早已密鑼緊鼓為大家送上聖誕主題活動，以下為大家搶先介紹全港各區的聖誕商場活動，包括聖誕村、維港燈飾、巨型聖誕樹等等，單看照片已經令人非常期待過聖誕！

MOSTown 新港城中心 x 日本貓咪mofusand

日本人氣貓咪mofusand 即將進駐馬鞍山MOSTown新港城中心，並推出全港首個聖誕主題企劃──「MOST-Exploring 喵喵聖誕探險記」，打造出一座夢幻聖誕村，貓迷必去！由2025年11月8日至2026年1月1日，商場首度聯乘mofusand，在L2天幕廣場打造4大主題打卡區及2大主題體驗區，匯聚逾30款聖誕萌LOOK，包括全港首度登場的3米高巨型毛茸「MOST-Cuddly! 抱抱mofusand」、7.5米高Santa mofusand聖誕樹坐鎮的「mofusand站前冰雪廣場」、「MOST-Exploring冰雪樂園」、「漫『郵』時光郵局」及「MOST-Glittery聖誕閃爍花園」。今個聖誕，一起走進mofusand的可愛世界，感受節日溫暖與療癒魅力，締造珍貴回憶！

商場更特別設計一套六款「MOSTown新港城中心 x mofusand MOST-Exploring喵喵聖誕探險記」WhatsApp Sticker，讓你以聖誕造型mofusand向摯友傳遞暖心祝福。



地址：馬鞍山MOSTown新港城中心

日期：2025年11月8日至2026年1月1日