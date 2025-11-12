聖誕節將至，多個商場亦陸續推出節日主題活動及裝置，以下為大家介紹各大商場即將舉行的聖誕活動，從人氣組合 MIRROR 的卡通化角色展覽，到各個主題角色聯乘裝置，還有聖誕必不可少的燈飾，為大家冬日出行遊玩增添夢幻氣氛。
SANRIO CHARACTERS X BABY MIRROR 登陸香港又一城
今個聖誕，又一城將於2025年11月25日至2026年1月1日期間，呈獻首個由本地人氣男團MIRROR的可愛卡通角色BABY MIRROR 與SANRIO CHARACTERS首次聯乘的SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR 「BABY MIRROR GO ROUND」。場內除設有 9 米高旋轉木馬、2.6米高聖誕水晶球及綿花糖車和8米長的夢幻互動體驗隧道等多個亮點打卡裝置外，換上Sanrio角色服飾的BABY MIRROR成員亦在此與大家見面。期間限定Pop-up Store亦同步開幕，獨家發售全新SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR聯乘商品及Sanrio聖誕精品，而又一城亦為My FESTIVAL 會員特設獨家限量版精品換領禮遇。此外，MIRROR 12子將現身開幕典禮。而近期日、韓、台爆紅的Sanrio人氣角色Usahana亦會首次公開亮相，萬眾期待。
SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR - BABY MIRROR GO ROUND @ Festival Walk
日期：2025年11月25日至2026年1月1日
時間：上午11時 – 晚上9時
地址：又一城LG2
POP MART星星人登陸MOKO 打造「滋味冬日派對」
由2025年11月21日至2026年1月1日期間，MOKO 新世紀廣場將迎來一場甜蜜又療癒的奇幻旅程。POP MART 星星人將以全新「美味時刻」系列造型，首次現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」。一眾星星人化身可愛烘焙師，帶領大家進入巨型甜品派對的歡樂世界。場內充滿夢幻打卡景點，包括放大200倍的餅乾屋星星人、與大家共聚聖誕餐桌的幸福蝴蝶酥星星人、在閃耀星光旁悠然迎賓的馬卡龍星星人，以及化身為麵包師傅、於巨型焗爐中施展「鏡像魔法」的強壯麵包星星人。抹茶奶油雪星星人則忙於為聖誕蛋糕點綴士多啤梨與車厘子，為大家準備出最甜蜜的節日驚喜。
商場於2025年12月24日至2026年1月1日期間更特設3大主題互動遊戲挑戰，限定化身3大玩樂攤位：「星際彈珠台」、「星星人牛角包夾夾樂」及「星光果醬大作戰」，挑戰大家身手及眼界，更有機會得到由星星人特別準備的獨家限量贈品。
「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」
日期： 2025 年11月21日至2026年1月1日
時間： 上午10時-晚上10時
地點： MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭
德福廣場冬日「Pucky聖誕奇幻森林」 全港首個PUCKY木系藝術裝置
今年聖誕，德福廣場聯乘香港藝術家Pucky（畢奇）創作的小精靈，由11月14日起至2026年1月4日，呈獻全港首個「Pucky聖誕奇幻森林」，把商場搖身變成為木系夢幻森林，配合浪漫光影交織，營造出童話般的氛圍。 場內共有6大互動打卡位，包括全球首度亮相的3米高巨型豆子裝置及4米高森林樹屋打卡位，讓大家沉浸在童話般的節日氛圍中。現場也將設有特色展覽，以及期間限定店，為大家帶來數十款角色精品，當中包括PUCKY香港首發的商品，絕對是PUCKY迷不容錯過的入手精品好時機。此外，德福廣場將於指定日子舉辦PUCKY簽名會，為大家帶來歡樂與創意交織的節日體驗。
德福廣場「Pucky聖誕奇幻森林」
日期： 2025 年11月14日（周五）至2026年1月4日（周日）
時間： 早上11時-晚上9時
地點： 德福廣場一期中庭
黃埔天地聖誕盛典【THE WISHPHERE@THE WHAMPOA】
黃埔天地於今年冬季呈獻「THE WISHPHERE@ THE WHAMPOA」，將場地佈置為以音樂與光影為主題的聖誕空間。商場以逾 18 萬顆燈飾打造節日景觀，結合鏡面聖誕球、光影投影與雪花光雕等元素，帶來立體的視覺體驗。
鏡映星語聖誕樹
高約4.5米的聖誕樹以三層拱門構成，約80顆鏡面與亮面裝飾球交錯排列，燈光在鏡面反射下形成層次光影，營造安靜而溫暖的節日氣氛。
幻鏡聖誕星球
直徑約3米的鏡面球體能映照周遭景象與人影，隨光線變化而呈現不同倒影，讓觀賞者在倒映間感受節日氛圍。
星光樂章花園
以約12米長的燈光隧道構成，色彩流動、光影交錯，配合音樂節奏，呈現簡潔明亮的聖誕景象。
星霧飄雪光雕
水面光影與飄雪投影形成柔和畫面，半透明球體懸於空中反射星光與倒影，展現寧靜的冬日氛圍。
【THE WISHPHERE@THE WHAMPOA】聖誕裝置開放詳情
日期：2025年11月24日至2026年1月4日
亮燈時間：下午5時至晚上11時
地點：黃埔天地黃埔號及德安街