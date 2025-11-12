聖誕節將至，多個商場亦陸續推出節日主題活動及裝置，以下為大家介紹各大商場即將舉行的聖誕活動，從人氣組合 MIRROR 的卡通化角色展覽，到各個主題角色聯乘裝置，還有聖誕必不可少的燈飾，為大家冬日出行遊玩增添夢幻氣氛。

今個聖誕，又一城將於2025年11月25日至2026年1月1日期間，呈獻首個由本地人氣男團MIRROR的可愛卡通角色BABY MIRROR 與SANRIO CHARACTERS首次聯乘的SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR 「BABY MIRROR GO ROUND」。場內除設有 9 米高旋轉木馬、2.6米高聖誕水晶球及綿花糖車和8米長的夢幻互動體驗隧道等多個亮點打卡裝置外，換上Sanrio角色服飾的BABY MIRROR成員亦在此與大家見面。期間限定Pop-up Store亦同步開幕，獨家發售全新SANRIO CHARACTERS MEET BABY MIRROR聯乘商品及Sanrio聖誕精品，而又一城亦為My FESTIVAL 會員特設獨家限量版精品換領禮遇。此外，MIRROR 12子將現身開幕典禮。而近期日、韓、台爆紅的Sanrio人氣角色Usahana亦會首次公開亮相，萬眾期待。

POP MART 星星人登陸 MOKO 打造「滋味冬日派對」

由2025年11月21日至2026年1月1日期間，MOKO 新世紀廣場將迎來一場甜蜜又療癒的奇幻旅程。POP MART 星星人將以全新「美味時刻」系列造型，首次現身「MOKO滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」。一眾星星人化身可愛烘焙師，帶領大家進入巨型甜品派對的歡樂世界。場內充滿夢幻打卡景點，包括放大200倍的餅乾屋星星人、與大家共聚聖誕餐桌的幸福蝴蝶酥星星人、在閃耀星光旁悠然迎賓的馬卡龍星星人，以及化身為麵包師傅、於巨型焗爐中施展「鏡像魔法」的強壯麵包星星人。抹茶奶油雪星星人則忙於為聖誕蛋糕點綴士多啤梨與車厘子，為大家準備出最甜蜜的節日驚喜。

商場於2025年12月24日至2026年1月1日期間更特設3大主題互動遊戲挑戰，限定化身3大玩樂攤位：「星際彈珠台」、「星星人牛角包夾夾樂」及「星光果醬大作戰」，挑戰大家身手及眼界，更有機會得到由星星人特別準備的獨家限量贈品。

「 MOKO 滋味冬日派對：星星人美味時刻主題展」

日期： 2025 年11月21日至2026年1月1日

時間： 上午10時-晚上10時

地點： MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭