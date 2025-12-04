聖誕2025｜聖誕大餐懶人包 低至78折！海景扒房/西餐/中菜 （持續更新）

聖誕將至，仲未揀好餐廳慶祝？今次為大家整合港九有供應聖誕大餐的餐廳，包括海景扒房、西餐、中菜、日本料理等，部分更提供折扣優惠，最多高達78折！多間餐廳相信總有一間合你心意，下文即睇介紹！

日本意大利fusion菜餐廳aqua 坐擁無敵維港景致的 aqua 以創新手法融合日意料理精髓，嚴選時令食材，呈獻多款別出心裁的節日菜式，包括意大利紅蝦燴飯配椰菜花泥及酸豆粉、智利鱸魚竜田揚配蝦高湯餡汁及蕪菁蒸盅，以及節日限定的聖誕絲絨蛋糕，結合香濃雲呢拿慕絲與鬆軟肉桂曲奇，為佳節增添甜蜜滋味。節日美饌將全日輪流登場，精彩不絕，包括：節日早午餐於 12 月 25 日及 28 日供應，每位港幣 588 元，可加配香檳任飲套餐；節日午餐於 12 月 22 日至翌年 1 月 2 日供應，每位港幣 488 元；五道菜節日晚餐於 12 月 19 日至翌年 1 月 4 日供應，每位港幣1,388 元，另可以港幣 788 元起加配葡萄酒配對。



aqua

地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 17 樓

意大利小餐館 Cantina 意大利小餐館 Cantina推出二、三及四道菜的節日套餐，在溫馨氛圍中細味濃厚節日氣息。節日套餐匯聚多款傳統意式佳餚，包括慢煮小牛脷配黑椒蛋黃醬、辣根醬、小蘿蔔、意大利豬肉腸燴意大飯配莎莎醬及豬鞍配薯蓉、蘑菇、栗子，專為歡聚分享而設，並於不同時段供應：節日晚餐（12 月 19 日至 30 日）及節日午餐（12 月 22 日至翌年 1 月 2 日）。此外，12 月 25 日至 28 日期間將推出節日早午餐，每位港幣 528 元，另可加配香檳任飲套餐，讓節日倍添醉人滋味。 Cantina

地址：香港中環荷李活道10號大館警察總部01座

人氣扒房Morton’s The Steakhouse 聖誕限定套餐 聖誕佳節，Morton’s The Steakhouse 呈獻精緻午市套餐（每位港幣$938），三道菜式將華麗登場。先有招牌珍寶蝦咯嗲、經典凱撒沙律，或人氣龍蝦湯。主菜可選肉嫰多汁的 6 安士免翁牛柳，搭配人氣的經典珍寶蟹餅、肉質彈牙的深海龍蝦尾或煙肉焗帶子，令人回味無窮。伴菜則有芝士松露炸薯條、綿密薯蓉、珍寶蘆筍或忌廉粟米，完美襯托主菜，帶來滿滿幸福滋味。最後甜品可以三選一，包括莫爾頓經典焗暖心朱古力餅、絲滑焦糖布丁，或清新青檸批，同樣甜蜜滋味。

此外，聖誕限定晚市套餐（每位港幣$1,788）於12月24日、25日及31日三天獨家供應。餐廳坐擁維港璀璨景致，讓您與摯愛共賞醉人夜色。前菜精選龍蝦湯、龍蝦意大利餛飩、香煎鵝肝配蘋果醬，或西班牙黑毛豬火腿沙律配山羊芝士，主菜則有Morton’s The Steakhouse 嚴選優質牛肉，提供10安士USDA Prime西冷牛扒配蘑菇黛安汁、16安士USDA Prime肉眼牛扒或肉味濃郁的36安士斧頭扒（二人份 - 另加每位港幣$188）；或可選香烤羊架、智利海鱸魚配魚子醬白酒牛油汁或焗原隻波士頓龍蝦，一樣豐富滿足！晚市套餐均可搭配 Morton’s 人氣招牌配菜，包括酸忌廉焗薯蓉配芝士煙肉、黑松露忌廉粟米、芝士松露炸薯條和忌廉菠菜等。甜品當然不少得充滿冬日氛圍的特濃朱古力蛋糕配覆盆子汁，或蘋果批配香草雪糕，為節日晚餐畫上完美句號。



Morton’s The Steakhouse 香港

地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓

Mue Mue泰味聖誕套餐78折 尖沙咀摩登泰菜Mue Mue推出獨特泰味聖誕節二人套餐，套餐為每位附一杯聖誕特飲，菜單有泰式小食薈萃，包括香茅雞翼、泰式蝦多士、紅磚豆腐和炭燒豬頸肉各式美味小食；更有泰式青醬生蝦、泰式椰皇雪燕、泰皇咖喱龍蝦、煙燻香茅脆皮燒雞、地道飛天通菜、泰胡椒海鮮炒糯米河；甜點以椰子焦糖燉蛋配花生醬雪糕作結，帶來豐盛泰式盛宴。



Mue Mue泰味聖誕二人套餐

日期：整個12月，晚巿時段推出

價錢：兩位用$888，需另加一服務費

透過Mira eShop預購，可享78折早鳥優－惠價兩位用$688和免加一服務費 Mue Mue

地址： 尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓302號舖

胡同 聖誕 節日早午餐 今個十二月，胡同以辛香四溢的北方風味點燃節日氣氛，讓賓客在絢爛夜色下細味辛香四溢的馳名佳餚。由 12 月 19 日至 21 日期間限定推出的八道菜冬至晚宴（四位用港幣 3,888 元），精選藤椒鮑汁乳鴿釀花膠素翅及三葱爆炒老虎蝦等匠心佳餚，寓意團圓豐收，為冬至倍添節慶喜悅。適逢聖誕佳節，胡同節日早午餐（每位港幣 588 元）將於 12 月 25 日至 28 日載譽回歸，並於 12 月 24 日至 26 日推出八道菜聖誕晚宴（每位港幣 1,288 元），呈獻豆酥波士頓龍蝦及宮保乳豬卷等匠心菜式，滿載窩心暖意。 胡同

地址：香港尖沙咀中間道 15 號 H Zentre 18 樓

九龍香格里拉Angelini 維港景畔意式聖誕盛宴 意大利餐廳 Angelini聖誕特別呈獻節日限定意式晚餐，讓大家可以於維港夜景的映照下邊品嚐節日美饌，迎接聖誕節的到來。聖誕慶祝晚市套餐（每位港幣$1,280 起）首先以清爽的龍蝦沙律配揭開序幕，以奢華的奧思迦魚子醬作點綴，突出了龍蝦的鮮美。意式經典如蘑菇鴨肝小雲吞配牛肝菌清湯和西西里紅蝦寬麵配番茄、紅蝦汁及開心果碎同樣不容錯過，彈牙意粉掛滿以西班牙紅蝦熬製的醬汁，盡顯主廚功架。 主菜可選擇醃鱈魚配蟹肉、小椰菜及奶油紫薯或澳洲和牛柳配栗子及黑松露，盡享海陸雙重滋味。應節甜品更有薑棗布甸，加入芝士忌廉、蜜餞香橙、焦糖雲尼拿及榛子雪糕製成，帶來幸福甜蜜滋味。 Angelini

地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道64號閣樓

The Chinese Library The Chinese Library 精選珍貴滋補的時令食材，並由行政總廚李振龍師傅及其團隊以精湛手藝呈獻一系列節日佳餚，其中包括南非吉品伴三色時蔬、羊肚菌海參炆飯，意式海皇餃以及鮑汁海參拌香煎蝦米腸，每一道皆盡顯心思。餐廳亦特別推出多款節日菜單，讓不同歡聚場合皆能享受佳節滋味：五道菜節日晚宴於 12 月 19 日至 30 日供應，每位港幣 1,088 元，另可以每位港幣 688 元加配葡萄酒配對；節日午宴於12 月 22 日至翌年 1 月 2 日供應，每位港幣 488 元；節日早午餐於 12 月 25 日至 28 日供應，每位港幣 528 元。此外，節日期間將推出限定小食烤火雞芥末春卷，以創意手法重新演繹傳統節慶食材，外層金黃酥脆，帶來驚喜滋味。 The Chinese Library

地址：香港中環荷李活道10號大館警察總部01座