盤點2025聖誕外賣到會！聖誕派對怎少得叫到會，即睇記者整合由2人小聚到45人家庭派對聖誕大餐，由火雞、巨型豬手、刺身拼盤、Pizza、海鮮至聖誕甜品一文睇盡。精選全港連鎖餐廳及人氣到會品牌，更有多個早鳥優惠推出，人均低至$54起就歎盡各種美食，即睇詳情。
2025聖誕到會｜元氣壽司外賣聖誕盛4大優惠
元氣壽司今個聖誕準備一系列外賣聖誕盛，一次集齊各款人氣壽司、小食及甜品！更推出四重驚喜優惠，包括低至8 折的早鳥優惠。多款全新聖誕壽司盛組合，不論是小聚或是大型派對，一樣可以歎盡美食。另外，元氣特別推出75 折追加優惠，以驚喜價品嚐各款人氣小食及甜品！
四大優惠包括：
- 低至8折早鳥優惠
尊尚會員及銀會員於2025 年11 月20 日至12 月14 日期間訂購元氣外賣聖誕盛，可享獨家8 折早鳥優惠，而恒生信用卡客戶則可享85 折優惠，而一般客戶亦有9 折優惠。
- 網上訂購限定禮品
在推廣期間經「元氣壽司外賣自取網上訂購」平台單次淨消費滿港幣$800 或以上(須惠顧最少一客元氣外賣聖誕盛3)，即可免費獲贈「元気別注版夾公仔機」乙個，數量有限，送完即止。
- 會員專屬著數
基本、銀及尊尚會員凡惠顧任何外賣聖誕盛，即可獲贈「惠顧滿HK$300 享HK$50優惠(堂食)電子優惠券」乙張。
- 單次消費訂購滿$500即晉身銀會員
2025 年11 月20 日至2026 年1 月1 日期間，經外賣自取單次淨消費滿港幣$500(須惠顧最少一客聖誕盛)，即可登記成為元気銀會員，尊享每月會員感謝日、迎新禮遇、手機APP 遙距取票、賺取「元気の賞分」及生日優惠等一系列精彩獨家福利。
立即訂購：請按此
2025聖誕到會｜Pizza Hut派對套餐人均低至$85
又到聖誕，Pizza Hut為各位準備適合12至45人的超值聖誕派對美食套餐，更送上聖誕驚喜6重優惠，包括低至85折的早鳥預訂優惠、送出超過$1,200獎賞包括滿額加送必勝批、會員專屬現金券、禮品及優惠等，派對套餐人均低至$85！更有多款聖誕限定新品，包括雲朵芝士炸雞及迷你Churros等強勢登場，冬日甜品Hershey’s 邪惡朱古力軟心厚曲奇亦人氣回歸，今年更為大家帶來台灣熱賣、善用必勝批批底釀製的「啤薩 BEERZA BEER」，只需$25加配價就可沉醉於啤酒與美食的完美配搭。
六重優惠包括：
- 早鳥優惠：只要在12月19日或之前經Pizza Hut網站或手機應用程式訂購任何聖誕及新年派對美食，並輸入優惠碼【PHEB15】即享85折優惠！
- 免費美食：於12月19日或之前訂購金額折扣後滿$2,000，即送香濃肉醬意粉(價值$99)一客！而滿$3,000 ，再送海鮮至尊大批(價值$214)一客。
- 電子優惠券：Hut Rewards會員訂單折扣後滿$2,000或以上，即送折扣及美食優惠券，總值高達$526！
- 免費寶可夢集換式卡牌遊戲 朱&紫 ex初階牌組：Hut Rewards會員凡惠顧任何聖誕及新年派對套餐即送寶可夢集換式卡牌遊戲 朱&紫ex初階牌組一組，款式隨機贈送，數量有限，送完即止！
- 5倍積分回贈：yuu會員以外賣自取/外送速遞惠顧聖誕及新年派對套餐或單點派對美食，即享5倍yuu積分回贈。
- 免費速遞服務：凡惠顧滿$350，即享免費速遞服務，足不出戶輕鬆訂購。
另外加堆學生專享8折優惠，憑有效學生證及Hut Rewards會員親臨Pizza Hut分店訂購聖誕及新年派對套餐或單點派對美食，即享 8折優惠！學生優惠除了早鳥85折優惠外，可與其他優惠同時使用。
立即訂購：請按此
2025聖誕到會｜PHD聖誕派對套餐人均$54起
手拉薄餅專門店PHD由即日起帶來兩大精選派對套餐，無論是12-14 人的Happy Gathering，或是30 人的「大製作」，PHD 都一次集齊多款人氣Party 必叫美食，包括自選皇牌手拉薄餅及飯或意粉，加上脆爆拼盤小食，以至各款必備小食及甜品，由即日起至2026 年1 月7 日，全線PHD 推出兩款派對套餐，分別是適合12-14 人套餐($1,238)，以及30 人套餐($1,888)，12 月19 日前訂購更有85 折早鳥優惠，折後早鳥價分別低至$1,052.3及$1,604.8，人均消費只需$54 起即可歎盡派對美食！
四大限定優惠：
- 早鳥優惠：由即日起至12 月19 日，顧客凡訂購任何聖誕派對套餐或美食，即可享85 折早鳥優惠。「12-14 人派對套餐」（早鳥價：$1,052.3；原價：港幣$1,238）及「30 人派對套餐」（早鳥價：$1,604.8；原價：$1,888），以及一系列派對美食包括沙律、意粉及飯、小食、皇牌脆香雞及雞翼等。
- 學生限定優惠：由即日起至2026 年1 月5 日，學生凡親身於PHD 分店訂購聖誕派對套餐或美食，並於落單前出示有效學生證，即可享8 折優惠。
- PHD 會員限定優惠：由即日起至2026 年1 月5 日，PHD 會員凡於網上訂購聖誕派對套餐，並於付款前登入PHD 帳號，即可獲港幣$100 PHD優惠券，供下次消費時使用。
- yuu 會員限定優惠：由2025 年11 月17 日至2026 年1 月5 日，yuu 會員凡訂購聖誕派對套餐或美食即可獲額外5 倍yuu 積分！
立即訂購：請按此
2025聖誕到會｜Food Channels Catering環球聖誕派對盛宴
Food Channels Catering今年聖誕主打儀式感滿分的派對盛宴！今個聖誕必食美國直送煙燻火雞、沙巴巨型AAA級老虎蝦、香草焗聖誕原隻大豬腿。聖誕菜單能靈活滿足由二人世界至數十人的派對。必食聖誕火雞套餐由 $1588 起，包含一隻香烤原隻煙燻火雞，熱盤、沙律、小食、主食及甜品，輕鬆打造完美聖誕派對。精選多款在家中難以烹調的重量級美食，由經驗豐富的廚師團隊匠心炮製。聖誕及冬至套餐更設早鳥優惠，由即日起至 12月14日，訂購滿 $2,000 並輸入優惠碼 「XMAS200」，可享 $200 折扣優惠。
立即訂購：請按此