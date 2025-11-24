盤點2025聖誕外賣到會！聖誕派對怎少得叫到會，即睇記者整合由2人小聚到45人家庭派對聖誕大餐，由火雞、巨型豬手、刺身拼盤、Pizza、海鮮至聖誕甜品一文睇盡。精選全港連鎖餐廳及人氣到會品牌，更有多個早鳥優惠推出，人均低至$54起就歎盡各種美食，即睇詳情。

2025 年 11 月 20 日至 2026 年 1 月 1 日期間，經外賣自取單次淨消費滿港幣 $500( 須惠顧最少一客聖誕盛 ) ，即可登記成為元気銀會員，尊享每月會員感謝日、迎新禮遇、手機 APP 遙距取票、賺取「元気の賞分」及生日優惠等一系列精彩獨家福利。

基本、銀及尊尚會員凡惠顧任何外賣聖誕盛，即可獲贈「惠顧滿 HK$300 享 HK$50 優惠 ( 堂食 ) 電子優惠券」乙張。

在推廣期間經「元氣壽司外賣自取網上訂購」平台單次淨消費滿港幣 $800 或以上 ( 須惠顧最少一客元氣外賣聖誕盛 3) ，即可免費獲贈「元気別注版夾公仔機」乙個，數量有限，送完即止。

尊尚會員及銀會員於 2025 年 11 月 20 日至 12 月 14 日期間訂購元氣外賣聖誕盛，可享獨家 8 折早鳥優惠，而恒生信用卡客戶則可享 85 折優惠，而一般客戶亦有 9 折優惠。

元氣壽司今個聖誕準備一系列外賣聖誕盛，一次集齊各款人氣壽司、小食及甜品！更推出四重驚喜優惠，包括低至8 折的早鳥優惠。多款全新聖誕壽司盛組合，不論是小聚或是大型派對，一樣可以歎盡美食。另外，元氣特別推出75 折追加優惠，以驚喜價品嚐各款人氣小食及甜品！

2025 聖誕到會｜ Pizza Hut 派對套餐人均低至 $85

又到聖誕，Pizza Hut為各位準備適合12至45人的超值聖誕派對美食套餐，更送上聖誕驚喜6重優惠，包括低至85折的早鳥預訂優惠、送出超過$1,200獎賞包括滿額加送必勝批、會員專屬現金券、禮品及優惠等，派對套餐人均低至$85！更有多款聖誕限定新品，包括雲朵芝士炸雞及迷你Churros等強勢登場，冬日甜品Hershey’s 邪惡朱古力軟心厚曲奇亦人氣回歸，今年更為大家帶來台灣熱賣、善用必勝批批底釀製的「啤薩 BEERZA BEER」，只需$25加配價就可沉醉於啤酒與美食的完美配搭。

六重優惠包括：

早鳥優惠：只要在 12 月 19 日或之前經 Pizza Hut 網站或手機應用程式訂購任何聖誕及新年派對美食，並輸入優惠碼【 PHEB15 】即享 85 折優惠！



免費美食：於 12 月 19 日或之前訂購金額折扣後滿 $2,000 ，即送香濃肉醬意粉 ( 價值 $99) 一客！而滿 $3,000 ，再送海鮮至尊大批 ( 價值 $214) 一客。



電子優惠券： Hut Rewards 會員訂單折扣後滿 $2,000 或以上，即送折扣及美食優惠券，總值高達 $526 ！



免費寶可夢集換式卡牌遊戲 朱 & 紫 ex 初階牌組： Hut Rewards 會員凡惠顧任何聖誕及新年派對套餐即送寶可夢集換式卡牌遊戲 朱 & 紫 ex 初階牌組一組，款式隨機贈送，數量有限，送完即止！



5 倍積分回贈： yuu 會員以外賣自取 / 外送速遞惠顧聖誕及新年派對套餐或單點派對美食，即享 5 倍 yuu 積分回贈。



免費速遞服務：凡惠顧滿 $350 ，即享免費速遞服務，足不出戶輕鬆訂購。



另外加堆學生專享8折優惠，憑有效學生證及Hut Rewards會員親臨Pizza Hut分店訂購聖誕及新年派對套餐或單點派對美食，即享 8折優惠！學生優惠除了早鳥85折優惠外，可與其他優惠同時使用。

立即訂購：請按此