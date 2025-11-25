聖誕2025｜聖誕護膚/美妝/香水套裝推介 24折入手高CP值禮盒

聖誕節臨近，不少美妝品牌都紛紛推出套裝禮盒，包裝精美之餘，最重要是價錢比平日平一截，部分更以24折價錢發售，各位小資女可以趁低吸納囤貨，又或者送給閨蜜做聖誕禮物，都非常吸引！ 聖誕套裝 2025 ｜ Grown Alchemist CHROME EDITION 護手套裝 提起Grown Alchemist，不少人都會記起它的招牌護手霜。套裝正好集結清新舒怡潔手露(500ml)及修復護手霜(500ml)，在潔淨同時強化肌膚屏障，在冬日為雙手注入絲緞般的柔滑呵護，瓶身以耀目鍍鉻設計，即時成為浴室亮點。

聖誕套裝 2025 ｜ Aesop 靜澈之間—肌膚護理二重奏 禮盒精選兩款面部肌膚護理配方，包括純淨滋潤去角質霜(75 ml)及藍甘菊保濕面膜(60ml)，為忙碌生活提供片刻休憩與放鬆。先代謝老廢角質，再敷上以輕盈補水凝霜，舒緩肌膚。

聖誕套裝 2025 ｜ fresh 紅茶美肌亮澤三步護理套裝 套裝集合多款王牌，為肌膚打好亮澤基礎：以大豆卸妝潔面乳(150ml)，溫和卸除彩妝與防曬，同時補水保濕；紅茶酵素抗氧精華水(250ml)，富含抗氧化成分，有效修護肌膚、提升光澤感；最後以紅茶凝時煥活面霜(50ml)，改善肌膚緊緻度和彈性，支撐因膠原蛋白自然流失而受損及日漸鬆散的肌膚，帶來抗衰老功效。

聖誕套裝 2025 ｜ GLYCEL 瑞士聖誕鑽肌盛禮 限量禮盒精選多款經典熱銷單品，包括「紅水」泉淨活膚肌底精華、冷凍膠原凝時空煥膚膠囊、泉效極緻再生精華、深海礦物激活原液及燕窩緊緻修護乳霜等，由基礎潔面至高效修護，全方位呵護肌膚，一套共有16款，以24折發售！ 套裝包括： ．泉淨活膚肌底精華 (瑞士美肌紅水) 60ml 1件 ．冷凍膠原凝時空煥膚膠囊 3套 ．高效活膚潔面乳 80ml 1件 ．泉效極緻再生精華 15ml 1件 ．深海礦物激活原液10ml 1件 ．冰川幹細胞修護原液10ml 1件 ．燕窩緊緻修護乳霜 15g 1件 ．幹細胞VII複活修護晚霜 15g 1件 ．泉效極緻再生眼霜7g 1件 ．6D高效修護面膜 1片 ．全效升級版魚子極緻修護面膜 1片 ．高效膠原水凝眼膜 2片 ．$200電子現金券 1張

聖誕套裝 2025 ｜ La Mer 緊緻修護套裝 強效護膚組合煥活肌膚新生，先以肌底修護液(100ml)為肌膚注入能量，喚醒活力，為後續護膚程序做好準備；再以提升緊緻精華(15ml)及精華柔潤乳霜(15ml)，帶來緊緻提拉及全天候修護保濕，令肌膚飽滿柔嫩，煥發年輕神采。

聖誕套裝 2025 ｜ Aveda 頭皮抗衰老淨化洗護禮盒 三步護理方案專為解決關鍵頭皮問題而設，以護膚為靈感的Scalp Solutions頭皮抗衰老系列，頭皮抗衰老洗髮水、頭皮抗衰老護髮素，以及頭皮抗衰老凝露，原單能對抗頭皮過早老化的徵兆，更令扁塌髮質重喚生機。

聖誕套裝 2025 ｜ BVLGARI 沐光玫香女士香水套裝 套裝以沐光玫香女士香水為主角，明亮的玫瑰香息揭開序幕，散發青木瓜的果香和多汁能量以及紫羅蘭葉的清爽芬芳，為花香和麝香注入自然氣息，探索女性氣質和玫瑰的不同面向，香水配備50ml及15ml容量。配以全新護手霜(40ml)，為雙手帶來優雅香氣與舒緩感受。

聖誕套裝 2025 ｜ CHARLOTTE TILBURY 夢幻美妝旅行套裝 $490 備受喜愛的PILLOW TALK系列推出限量套裝，以限量版心形魔法包裝設計，令人愛不釋手，內有標誌性的裸粉色眼唇彩妝產品，包括摩登霧感唇膏、唇線筆、眼影霜及睫毛膏，簡單一盒即可輕鬆打造迷人夢幻的妝容。

