聖誕2025｜聖誕首飾珠寶禮物推介：Pandora x Ivy So刻名吊墜、本地小眾品牌美學

臨近聖誕節，相信不少男士都爭取最後時間揀聖誕禮物，而首飾一定是最不會出錯的選擇，無論是每日都可以戴的百搭日常款式，還是具紀念價值的珠寶，都盛載著珍貴的意義及祝福，送給另一半絕對不會錯！
Ivy So演繹Pandora聖誕系列
今個聖誕，Pandora邀請人氣偶像COLLAR成員Ivy So，親自設計3款鑄刻吊墜，包括：
．Journey of 2025：除了像獅子座般堅定與溫柔，更象徵「蘇蝦們」猶如大樹，守護她的成長。吊墜中特別融入獅子尾巴的細節，獨具力量與柔情並濟的韻味。
．X‘mas Wishes：將Ivy So的摯愛貓咪「波波」化身愛神，射出溫暖的祝福之箭，讓聖誕的愛意滿溢。
．Goal for 2026：以勇敢探險太空人為靈感，承載無限的可能。
這3款吊墜與Pandora星月系列交相輝映，猶如夜空中閃耀的星辰，其中925純銀星星迷你串飾採用精緻鑽雕工藝，立體且細膩，小巧卻光芒四射，象徵「即使身處黑暗，你依然能照亮前路」。此外，Ivy鍾愛的Pandora蝴蝶系列，以璀璨立方氧化鋯與藍色琺瑯勾勒優雅身形，背面刻有「TOGETHER」與「ABOVE ALL」字樣，搭配可拆分吊飾設計，象徵陪伴與共鳴。經典Be Love心形串飾推出925銀迷你版，質感光滑細膩。
客人亦可到Pandora專門店，親手設計專屬的鑄刻吊墜，為節日注入獨特意義。無論是一句話、一個日期，或一段只屬於你們的回憶，都能在珠寶上留下痕跡。即日起可於指定門市購買可刻字商品，並即場體驗個人化刻字服務。
5+2 by JN 不對稱美學
由本地資深珠寶設計師Janus Ng(吳嘉儀)於2018年創立的「5+2 by JN」，希望讓佩戴者可按心情、衣著展現個性，貫穿5天工作日加2日周末，都能體現輕奢多元選擇。本季全新系列Dual Charm及Whispering，融入幾何元素和古老神話，運用不同材質的寶石點綴。
Dual Charm系列利用幾何形狀，融合對稱與不對稱的美學，創造有趣的視覺效果。戒指及耳掛由闊面的金屬光澤表面配合閃亮的寶石，不同金屬及寶石色調和形狀營造鮮明強烈對比，呈現幾何形態的玩味和獨特美感。另一款Whispering系列，孔雀石款有著如同孔雀羽毛般獨特條紋，粗幼不一並且散發著翠綠色光澤，彷如海神打翻的調色盤，帶著平靜安穩和療癒心靈的能量，保護靈魂不被侵害。
SIA Jewelry Solenne 印章系列
由香港本地母女合作創辦的SIA Jewelry推出Solenne印章戒指與吊墜系列，靈感源自黃金的柔潤光澤與自然流動的紋理。系列核心為復古韻味的標誌性戒指，戒指中央鑲嵌圓形或橢圓形切割主石，由佩戴者根據個人共鳴挑選，主石四周以天然璀璨鑽石輕柔環繞，締造既經典又極具個人特色的作品。同款墜飾延續一致設計理念，讓這枚承載個人故事的印記得以貼身珍藏。
系列精選12種珍稀寶石，每顆寶石蘊含獨特意涵：鑽石象徵永恆純淨，摩根石訴說浪漫情語，海藍寶蘊藏寧靜本質，祖母綠代表盎然生機，石榴石充滿生命活力，托帕石追求思緒澄澈，黃水晶散發溫潤喜悅，粉紅榴石綻放優雅風采，綠碧璽體現自然和諧，坦桑石承載未來希望，紫水晶深藏智慧洞見，橄欖石賜予平和寧靜，紅寶石燃燒熾熱激情。
為迎接佳節，SIA Jewelry 呈獻年度節日獻禮。由即日起至12月20日期間，選購任何系列（除Vintage One&Only系列外）即可尊享分級禮遇，每項消費均贈獻精緻贈禮：
．任何消費均可享全單95折，並贈送精緻髮夾 (價值$80)
．消費滿港幣30,000元可享全單9折，贈「Diamond Girl」金箔髮爪 (價值$260)
．消費滿港幣60,000元可享全單85折，贈尊貴養護禮盒(價值$760)，內含精緻髮夾及精選藍瑪瑙、白水晶、綠瑪瑙、紅紋石或紅玉髓打造之心形刮痧板與按摩工具