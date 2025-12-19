聖誕2025｜聖誕首飾珠寶禮物推介：Pandora x Ivy So刻名吊墜、本地小眾品牌美學

臨近聖誕節，相信不少男士都爭取最後時間揀聖誕禮物，而首飾一定是最不會出錯的選擇，無論是每日都可以戴的百搭日常款式，還是具紀念價值的珠寶，都盛載著珍貴的意義及祝福，送給另一半絕對不會錯！

Ivy So 演繹 Pandora 聖誕系列

今個聖誕，Pandora邀請人氣偶像COLLAR成員Ivy So，親自設計3款鑄刻吊墜，包括：

．Journey of 2025：除了像獅子座般堅定與溫柔，更象徵「蘇蝦們」猶如大樹，守護她的成長。吊墜中特別融入獅子尾巴的細節，獨具力量與柔情並濟的韻味。

．X‘mas Wishes：將Ivy So的摯愛貓咪「波波」化身愛神，射出溫暖的祝福之箭，讓聖誕的愛意滿溢。

．Goal for 2026：以勇敢探險太空人為靈感，承載無限的可能。