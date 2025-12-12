聖誕2025｜西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日樂園 5.9米闊旋轉木馬/毛孩專屬滑冰派對

臨近聖誕，當然要帶家中的毛孩四圍玩。西沙GO PARK打造全港首個商場戶外機動旋轉木馬及區內首個毛孩專屬滑冰派對，與愛寵創造難忘冬日回憶。商場同步推出聖誕市集及工作坊，集結超過20個人氣品牌，萬勿錯過！
必玩旋轉木馬/寵物滑冰派對
11月28日至2026年1月4日，西沙GO PARK 及12月中旬試業的GO PARK 2攜手打造《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，推出多個打卡位和體驗。焦點必屬「炫夢旋轉木馬」和「冬日萌寵滑冰派對」。歐洲同款的戶外旋轉木馬配有燈海拱門與節日裝飾，彷彿身處歐洲嘉年華，隨手即可拍出浪漫滿分的照片。11月28日起，旋轉木馬更設「人寵Photo Time！」時段，主人可帶同寵物坐上暫停轉動的木馬，留下特別回憶。
另一焦點區內首個「冬日萌寵滑冰派對」則為毛孩而設。牠們可以穿上節日配飾坐上雪橇，感受滑冰的樂趣。西沙GO PARK同時設多個打卡位，包括5米高的聖誕樹、大型充氣搖搖馬和戶外光影長廓等，絕對是冬日人寵好去處。
限定聖誕市集/工作坊
來到西沙，別錯過「GO聖誕市集」和「聖誕主題工作坊」。12月的一連三個週末及公眾假期將於舉辦 GO聖誕市集，匯聚超過20個攤位，包括出售寵物圍巾及寵物主題飾物的My Little Handcraft、製作精緻聖誕掛飾及飾品的A little Xmas Shop & Fluffy Bakery和專注製作100%無添加寵物凍干的CHUBBY.PET。如果熱愛咖啡的話，商場邀請深圳南山著名咖啡店「木念」及專業咖啡培訓教學中心Mysterious Bean Coffee Art Center設置大型美食車，讓一眾啡迷品嘗手沖咖啡、咖啡小食套裝及主題美食等。
自問是運動愛好者的話，不妨參與「聖誕主題工作坊」，親身參與由香港游泳學校舉辦的聖誕破冰轉身自由式工作坊和Cyclone Cycling Club提供的兒童單車租用體驗等。
西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND冬日樂園》
日期：即日至2026年1月4日
時間：10am–10pm
地點：地面中央廣場「炫夢旋轉木馬」(12月20日起正式開放予訪客乘坐)
日期：2025年12月20–31日；2026年1月1、3–4、10–11、17–18、24–25、31日
時間：1pm–8pm (24-26, 31/12 延長至9pm)
地點：地面中央廣場
參加方法：The Point會員憑指定消費及積分即可換領入場門票一張
「冬日萌寵滑冰派對」
日期：12月13–14、20–21、25–28、31日；2026年1月1、3–4日
「GO聖誕市集」
市集：2025年12月13–14、20–21、24–28日
美食車：2025年12月13–14、20–21、24–28日及2026年1月1、3–4日
時間：12nn – 8pm