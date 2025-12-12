聖誕2025｜西沙GO PARK HAPPY GO ROUND冬日樂園 5.9米闊旋轉木馬/毛孩專屬滑冰派對

臨近聖誕，當然要帶家中的毛孩四圍玩。西沙GO PARK打造全港首個商場戶外機動旋轉木馬及區內首個毛孩專屬滑冰派對，與愛寵創造難忘冬日回憶。商場同步推出聖誕市集及工作坊，集結超過20個人氣品牌，萬勿錯過！

必玩 旋轉木馬/寵物滑冰派對

11月28日至2026年1月4日，西沙GO PARK 及12月中旬試業的GO PARK 2攜手打造《HAPPY GO ROUND冬日樂園》，推出多個打卡位和體驗。焦點必屬「炫夢旋轉木馬」和「冬日萌寵滑冰派對」。歐洲同款的戶外旋轉木馬配有燈海拱門與節日裝飾，彷彿身處歐洲嘉年華，隨手即可拍出浪漫滿分的照片。11月28日起，旋轉木馬更設「人寵Photo Time！」時段，主人可帶同寵物坐上暫停轉動的木馬，留下特別回憶。

另一焦點區內首個「冬日萌寵滑冰派對」則為毛孩而設。牠們可以穿上節日配飾坐上雪橇，感受滑冰的樂趣。西沙GO PARK同時設多個打卡位，包括5米高的聖誕樹、大型充氣搖搖馬和戶外光影長廓等，絕對是冬日人寵好去處。