香港迪士尼樂園年度聖誕重頭戲「迪士尼聖誕音樂 Live！」回歸！適逄今年迪士尼20周年，整個迪士尼樂園將化身巨型聖誕派對現場，濃厚的聖誕氛圍結合20周年慶典的雙重派對 「A Disney Christmas」正式登場，為各位送上滿滿濃厚節日氣氛。由11月22日起，聖誕重頭節目「迪士尼聖誕音樂 Live！」載譽歸來，本地人氣歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗將輪流登場演出，即睇詳情。

即日起至2026年1月4日，香港迪士尼延續20周年慶典氣氛，於節日期間推出「A Disney Christmas」聖誕派對，各位可以在園內感受濃厚聖誕氛圍，舒造難忘聖誕回憶。而每年最期待的音樂盛會「迪士尼聖誕音樂Live！」，今年載譽歸來，這場給合歡樂、音樂、飄雪的音樂會中，賓客將感受到獨一無二的聖誕體驗。

由11月22日起，三位本地著名歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗將分別於三個週末在奇妙夢想城堡舞台輪流登場，與香港兒童合唱團同台演出。更與聖誕高飛及迪士尼朋友，一起演繹多首窩心迪士尼旋律與節日經典樂曲，舉行難忘的聖誕音樂派對，讓整個晚上洋溢歡樂氛圍。

票價詳情

入手「迪士尼聖誕音樂Live！」門票，賓客可安坐於城堡舞台前的指定座位區欣賞音樂表演。票價分別為VIP座位區通行證$349、標準座位區通行證$299。

發售日期及時間：2025年09月18日 10:00AM