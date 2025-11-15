聖誕2025｜香港繽紛冬日巡禮 冬日小鎮/聖誕市集/星光長廊 (有片)

香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事 「香港繽紛冬日巡禮」 由即日起至2026年1月4日舉行。今年旅發局與置地公司攜手呈獻 「冬日小鎮·中環」，將中環皇后像廣場花園變成夢幻的聖誕樂園，園內設有5大浪漫冬日打卡點，包括：高達 20 米的戶外聖誕樹、巨型玩具裝置和聖誕老人小屋等，指定日子更有聖誕市集以及光影匯演。即睇以下活動詳情！

中環皇后像廣場「聖誕天地 」 20 米聖誕樹閃亮登場

中環皇后像廣場「聖誕天地」內設有多個大型玩具裝置，包括巨型玩具飛機、吉普車、小火車、飛船等，小火車每隔20分鐘會啟動一次，並配有汽笛聲及煙霧效果，給市民和遊客們在此拍照留念。場內的「星光火車站」以燈飾佈置，呈現冬日夜景。並且放置了復古時鐘、心型「士的糖」等裝飾細節。

臨近聖誕節期間，現場將安排聖誕頌歌表演，聖誕老人亦會不定時驚喜現身於聖誕老人小屋，與大家互動合照。此外，場內由12間小木屋組成的聖誕市集將於11月28日開始營業，提供節日主題餐飲、應節精品及節日工作坊。