聖誕2025｜香港繽紛冬日巡禮 冬日小鎮/聖誕市集/星光長廊 (有片)

香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事 「香港繽紛冬日巡禮」 由即日起至2026年1月4日舉行。今年旅發局與置地公司攜手呈獻 「冬日小鎮·中環」，將中環皇后像廣場花園變成夢幻的聖誕樂園，園內設有5大浪漫冬日打卡點，包括：高達 20 米的戶外聖誕樹、巨型玩具裝置和聖誕老人小屋等，指定日子更有聖誕市集以及光影匯演。即睇以下活動詳情！
中環皇后像廣場「聖誕天地」 20 米聖誕樹閃亮登場
中環皇后像廣場「聖誕天地」內設有多個大型玩具裝置，包括巨型玩具飛機、吉普車、小火車、飛船等，小火車每隔20分鐘會啟動一次，並配有汽笛聲及煙霧效果，給市民和遊客們在此拍照留念。場內的「星光火車站」以燈飾佈置，呈現冬日夜景。並且放置了復古時鐘、心型「士的糖」等裝飾細節。
臨近聖誕節期間，現場將安排聖誕頌歌表演，聖誕老人亦會不定時驚喜現身於聖誕老人小屋，與大家互動合照。此外，場內由12間小木屋組成的聖誕市集將於11月28日開始營業，提供節日主題餐飲、應節精品及節日工作坊。
遮打道化身「星光長廊」
連接「聖誕天地」的 中環遮打道，11 月底起將披上金色燈海的新裝，化身為夢幻 「星光長廊」。沿路逾 30 棵樹木與行人天橋掛滿璀璨燈飾，遮打大廈上蓋位置更懸掛金色串燈聖誕樹裝置，營造浪漫步行體驗。大家可由皇后像廣場出發，漫步燈海前往置地廣場中庭，欣賞大型聖誕互動裝置 「Noëlia at LANDMARK」，感受溫馨冬日魅力。
八大地標聯手呈獻「光影匯·中環」 沉浸式視聽盛宴
11 月 28 日起，中環八幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，將上演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。結合 3D 投影、燈光效果及節日音樂，展現天使、雪人、馴鹿、聖誕禮物等立體的節慶元素圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，打造多層次視覺效果，為大家呈獻創新視聽盛宴。