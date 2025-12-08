聖誕2025｜麗思卡爾頓酒店冬日夢幻仙境 Diptyque香氛之旅/胡桃夾子下午茶/親子薑餅屋工作坊

香港麗思卡爾頓酒店今年以「冬日夢幻仙境」為主題，於節日期間推出一系列活動，包括與 Diptyque 合作的節日裝置與香氛體驗、慈善義賣、親子薑餅屋工作坊、以《胡桃夾子》為靈感的住宿體驗、節慶餐飲及 OZONE 除夕倒數活動，讓賓客以不同方式享受節日氣氛與相聚時刻。

Diptyque 節日香氛之旅 酒店 9 樓大堂以 Maison Diptyque 2025 節日系列為靈感，設置 16 呎高聖誕樹及香氛主題展示，讓賓客可在節日期間探索品牌香氛及相關藝術裝置 。 由即日起至12月31日，凡入住香港麗思卡爾頓酒店「Diptyque 節日香氛之旅」，皆可參與 Diptyque 節日詩篇體驗。賓客可於 9 樓大堂揭開神秘篇章，探索暗藏於精美畫冊入面的書籤。每當取下一枚書籤，輕柔的香霧慢慢散開後，就可見到一幅幅超現實的圖畫。同時，書籤每一次的翻啟均伴隨一份驚喜禮遇，包括玫瑰之水淡香水（Eau Rose EDT，2 毫升）、 節慶限定車用香氛，或漿果小型蠟燭（Baies Candle，35 克）。 作為「Diptyque 節日香氛之旅」的一部分，酒店賓客亦可於 12 月 7 日參加 Diptyque 手作聖誕花環工作坊，親手製作精緻的松果花環。於12月8日或之後入住的賓客，則可獲贈一個 Diptyque無花果經典蠟燭（Figuier，6.5 盎司）。此奢華住宿禮遇亦包含行政酒廊禮遇、Diptyque 精心準備的迎賓 禮物、Diptyque 節慶專區專屬邀請，以及一系列迎賓禮遇，包括一瓶麗思卡爾頓香檳或氣泡茶， 價值港幣 800 元的水療或餐飲消費額度，聖誕限定版麗思卡爾頓小獅子，以及精緻的節慶蛋糕。

慈善義賣 酒店今年與本地慈善機構「Rise Wise 晉智慈善基金」合作，在 9 樓大堂夢幻木屋進行聖誕小獅子慈善義賣，每隻售價港幣100元。收益扣除成本後全數撥捐予基金，用於支持動物輔助治療服務，同場亦設有雪景時刻及節慶小品。

親子手作薑餅屋 工作坊 酒店於103樓設置以冬日森林為背景的薑餅屋裝置，並於 12 月多個週末舉行薑餅屋工作坊，讓 3 至 12 歲的小童在糕點主廚指導下進行創作；工作坊需提前預訂並另外收取每位參加費用$ 888 元 。可瀏覽酒店網站了解更多關於薑餅屋工作坊的詳情。名額有限，敬請提前預訂。價格另收 10%服務費。 同場亦設有為期 24 天的聖誕倒數日曆互動體驗，於 Café 103 或大堂酒廊享用下午茶並在社交平台分享照片，並標記 #EnchantedWonderland 及 @ritzcarltonhongkong，即可參與抽取節慶禮遇，包括餐飲禮券、下午茶體驗、雙人平日午市自助餐、經典蛋糕、泳池及健身中心一日通行證，以至香港麗思卡爾頓酒店的一晚住宿體驗，獎品非常豐富。

親子手作薑餅屋工作坊

麗思家庭胡桃夾子幻樂之旅 酒店與香港芭蕾舞團合作推出「麗思家庭胡桃夾子幻樂之旅」住宿體驗。於指定日期預訂家庭套房的賓客，可享有行政酒廊禮遇、以《胡桃夾子》為主題的下午茶、兒童活動體驗，以及芭蕾舞團 VIP 區門票等；部分日期更提供排練室參觀機會，名額有限，先到先得。 「胡桃夾子幻樂下午茶」將於 Café 103 與大堂酒廊供應至 2026 年 1 月 7 日。是以經典芭蕾舞劇《胡桃夾子》為靈感的鹹甜美點，精選鹹點包括鴨肝黑加侖子榛子撻，以細滑的鴨肝芭菲配上清甜酸爽的黑加侖子酒果凍，再以烤榛果碎點點綴；白松露蘑菇撻則以絲絨般的蘑菇芭菲疊上晶瑩的香菇啫喱，再灑上冬季黑松露薄片而成。 而各式甜品則包括以現代手法演繹的黑森林蛋糕，透過濃郁的黑朱古力海綿蛋糕，加上酸櫻桃醬和輕盈雲呢拿忌廉所製成；脆脆開心果柑橘撻結合了牛油香濃的朱古力酥餅底、鮮亮的金橘及翠綠的開心果脆粒；栗子黑加侖子慕絲則以細滑栗子忌廉配搭淡紫色黑加侖慕絲，為整個味覺盛宴劃上完美句號。

香港麗思卡爾頓酒店 聖誕餐單 由 12 月 24 日至 1 月 1 日，酒店各餐廳包括 Café 103、OZONE、大堂酒廊、天龍軒及 Tosca di Angelo 均會提供節慶菜單，涵蓋自助餐及多道菜式的節日餐飲選擇。Tosca di Angelo 以時令食材呈獻多款節慶菜式，靈感源自主廚的西西里背景 。 聖誕期間亦會安排合唱團表演及聖誕老人巡遊，增添節日氣氛 。

除夕夜活動：OZONE「Studio 118」 12 月 31 日晚，OZONE 將以「Studio 118」為主題舉辦跨年活動，現場設有 DJ 演出、舞台表演及特選香檳服務。賓客可欣賞維港跨年煙花。活動提供站位門票、不同等級套餐及私人包廂選項 。站位門票由港幣 688 元起；白銀、鎏金、白金等套餐價格最高至 港幣 11,088 元；私人包廂套餐 O3（最多可容納 12 人）價格則為港幣 45,000 元，包含精選香檳、 優質烈酒與調配材料，讓賓客與親友在舒適的氛圍中享受相聚時光。賓客亦可以「Disco」風格的 裝扮出席，共享溫馨跨年時刻。