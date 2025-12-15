聖誕2025｜$338起合家歡聖誕餐 燒肉飄雪樂園/海景音樂表演/抵食法國餐(多圖)

今次聖誕餐合集不介紹貴價酒店，而是較貼地實惠又有獨特心思的餐廳聖誕晚餐，$338起就歎到三道菜優雅法國餐、燒肉店特設戶外飄雪樂園、海景餐廳一邊欣賞音樂表演一邊享受地中海料理及泰國菜，充滿聖誕節日氣氛，適合家庭或一班朋友慶祝。即睇以下精心推介！



聖誕2025｜火土燒肉聖誕小屋飄雪樂園 走露營風日式燒肉路線的火土燒肉，將餐廳戶外酒吧區化身成飄雪樂園，場內設置4米高的白色聖誕樹，並有幾棵3米高的白色聖誕樹及聖誕小屋點綴，氣氛浪漫。戶外聖誕小屋提供多款露營風味小食，包括新登場的關東煮和戶外燒肉。餐廳更推出晚市時段節日驚喜，只需於室內用餐消費即可免費獲贈爆谷券一張，憑券到聖誕小屋可換取爆谷。

餐廳為宮崎牛官方認證餐廳，除宮崎牛之外，更提供熊本縣的頂級品種「和王」，和牛油花分布均勻，肉質軟嫩，入口即化；又有北海道白老牛三角腹，油花細膩，肉質柔嫩帶有濃郁奶香。別錯過花切長牛舌，一整條牛舌適合多人享用，燒烤後外酥內嫩。（二人精選和牛套餐$468） 火土燒肉

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 3 樓 314 號舖

電話：3954 5644

營業時間：12:00-16:00；17:00-23:00

室外酒吧：19:00-02:00

備註：Busking逢星期五8:30-10:30，飄雪樂園期間限定至1月1日。

聖誕2025｜The Bayside x O’Thai海景音樂表演

坐擁維港海景的地中海餐廳The Bayside與隔鄰同集團泰國菜餐廳O’Thai，將於12月24及25日攜手推出「一席呈獻兩大料理」的聖誕節晚餐（六道菜$448位，兩位起)，包括四款小食、一款自選主菜及節日甜品，可一次過細味地中海料理與泰國風味菜式。由即日起至12月31日逢星期三至六 （包括聖誕節）晚上6時30分至10時，歌手及樂手會更設有現場音樂表演，一邊聽節日輕快旋律的樂曲，一邊歎蟹肉意粉卷搭配牛油果慕斯、龍蝦酥盒配黑魚子醬、香煎鵝肝配鬆軟布莉歐牛油麵包及無花果醬、酥脆軟殼蟹配甜蒜蓉辣椒醬；主菜有大蝦蛋忌廉咖喱配香脆法包、香煎乾式熟成和牛腹肉伴紅酒醬及有機蔬菜、西班牙龍蝦海鮮飯等；甜品以朱古力聖誕樹幹蛋糕配雲呢拿雪糕畫上甜美句號。餐廳亦備有為6至12歲兒童而設的聖誕節兒童套餐（$198位），食盡和牛迷你漢堡、烤火雞肉配忌廉醬意粉、聖誕樹幹蛋糕，逗小孩開心。食客更可尊享海濱廣場兩小時免費泊車服務！ The Bayside 及 O'Thai

地址：紅磡黃埔花園德豐街18號地面商舖G1

電話：6108 9153

網上預訂

聖誕2025｜$338 À Poêle三道菜法式節慶晚餐 法式小餐館三道菜節慶晚餐（$338/位起）幾抵食，由11月25日至12月31日期間供應，難得聖誕節及除夕都是同樣價錢。頭盤、主菜、甜品都可自選，頭盤可選法式洋蔥煬、蟹肉迷你鬆餅、法式蝸牛、法式鵝肝凍批、法式冷切拼盤等。主菜提供多達12款選擇，如慢烤火雞胸伴以蘑菇、馬鈴薯泥、椰菜仔、甘筍，配上肉汁，充滿節日儀式感。羊腿肉卷烤至外層金黃微脆，羊肉香嫩多汁，佐以露絲瑪莉馬鈴薯泥、青豆醬和甘筍，散發香草芳香。其他主菜還有法式烤雞、油封鴨腿、鱸魚與大蜆、白酒煮藍青口、烤西冷扒拼波士頓龍蝦等。想更豐盛可再追加海鮮拼盤或法國生蠔。 À Poêle

地址：太古太裕路5號興安閣地下G514號舖

電話：2446 1598

營業時間：

星期一至星期五：上午11時半至晚上10時

星期六及星期日：上午11時至晚上10時



聖誕2025｜花系餐廳Tomacado花廚打卡套餐 這間附設花店的打卡勝地花系餐廳，每張餐桌每個角落都綴上優雅花飾，而且菜式精緻，無論少女以至媽媽祖母輩都會喜歡這裡講求生活美學的氛圍。由即日起至2026年3月3日特別推出節日限定的《暖冬慶典・聖誕新年節日雙人套餐》（HK$1,288／兩位），以及為四人而設的《歡聚分享套餐》（HK$1,888／四位），四人盛宴提供六道菜，湯品奉上花廚特式菌菇湯、番茄牛肉湯，隨之而來有金鎗魚能量沙律以及同樣特別升級的小食拼盤，分別有黑松露牛肉塔、三文魚塔塔、巴瑪火腿配露筍。自選主菜有黑松露香草烤全隻三黃雞、花廚特色烤肉及蝦拼盤、A4和牛肉眼牛扒（300克），又或具有南洋風情的海鮮辣味咖哩燴飯。最後甜品附上黑芝麻布丁或班蘭抹茶雪糕法式吐司，隨餐更贈上伴手禮。 Tomacado花廚

地址：銅鑼灣告士打道280號wwwtc mall 2樓L2–06號舖

電話：2388 6282

營業時間：星期一至日早上11時30至晚上11時



聖誕2025｜湊湊火鍋冬日懷石聖誕盛宴 「冬日懷石聖誕盛宴」選用季節性食材帶來多款新作及限定料理。重點「皇牌至尊鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹」，一次盡享世界三大至尊等級部位，包括日本鹿兒島極品A4和牛、USDA Prime美國頂級牛頸脊及USDA Choice美國牛小排，美牛只使用最頂級的2%部位，配上特製懷石和風醬。「一品二食海龍皇」每日空運直送野生加拿大龍蝦，分別炮製清甜刺身，龍蝦殼用來熬湯。「至尊佳節鮮活六珍海鮮匯」用上鮮活沙巴龍躉魚、鮮脆鯇魚、鮮白鰻魚、鮮活南非飽魚、基圍跳跳蝦及鮮活黃蜆，相當豐盛。「企鵝堆雪球」的企鵝丸配以100%墨魚肉製成的墨魚滑，造型玩味趣致。（節日2人餐$798，節日4人餐$1598，均包括「皇牌至尊鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹」。） 「湊湊火鍋．茶憩」全線分店供應，以下為其中兩間分店資料：

銅鑼灣希慎廣場店

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1401-1402舖

電話：2818 0698

營業時間：11:00-23:30（日至四），11:00-01:00（五、六） 旺角家樂坊店

地址：旺角登打士街56號家樂坊商場B1層B03號舖

電話：2360 0299

營業時間：12:00-24:00（日至四），11:00-01:00（五、六）

