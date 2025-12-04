聖誕2025｜5間聖誕酒店下午茶推介 巨型三層架/GODIVA朱古力/奢華魚子醬

聖誕節除了大食大喝的聖誕大餐，同樣不能錯過在酒店歎一餐靚景下午茶！以下將為大家盤點全港多間人氣酒店聖誕下午茶，由經典三層架、魚子醬豪華下午茶，到開心果主題自助餐、GODIVA 朱古力主題套餐通通都有，無論是情侶約會、閨蜜打卡，還是一家大小過節，都有美味又有氣氛的美食選擇。價錢由兩位三百多元起，部分更有官網及早鳥優惠，想知各大酒店的聖誕下午茶，即睇以下詳情。

聖誕2025｜ 九龍香格里拉 「聖誕奇遇」下午茶 九龍香格里拉大堂酒廊推出「聖誕奇遇」下午茶，帶來多款精緻又好拍的節日小點。鹹點中最值得一試的是蜜餞櫻桃鵝肝撻，把甜香的櫻桃與濃郁鵝肝結合，味道豐富；「蘑菇花園」則以蘑菇瑪麗蛋糕、牛肝菌粉、大蒜芝士撻和松露脆片組成，口感層次明顯，非常有特色。 甜點方面同樣選擇多樣，包括熱紅酒漬梨意式奶凍、百利甜酒漬車厘子榛子朱古力球，以及酸甜均衡的四季橘榛子迷你樹幹蛋糕。經典的提拉米蘇千層酥和肉桂紅蘿蔔蘋果忌廉芝士杯子蛋糕也值得品嚐，讓整個下午茶充滿節日氣氛。 供應日期﹕即日起至2026年1月2日 時間﹕下午3:00至下午6:00 價目﹕兩位用HK$698；一位用HK$398（另收以原價計算之加一服務費） 官網購買 / KLOOK購買

聖誕2025｜ 灣景國際酒店「冬日星語夢幻下午茶」 灣景國際酒店推出「冬日星語夢幻下午茶」，以溫馨的冬日為主題，帶來多款甜點與鹹點。甜點包括椰香彩虹蛋糕、開心果朱古力撻、玫瑰伯爵奶凍及士多啤梨蜜桃啫喱杯；鹹點則有三文魚籽牛油果海鮮撻、無花果配西班牙火腿、金絲鵝肝及海鮮雞尾酒杯。客人可按喜好配搭咖啡或茶享用。 供應日期：即日起至2026年1月31日（不包括2025年12月13日至2026年1月4日） 時間：下午 3:00 至 5:30 價目：兩位用HK$323.80；一位用HK$218.20（另收加一服務費） 按此購買

聖誕2025｜香港嘉里酒店「奢華獻禮」魚子醬下午茶 香港嘉里酒店大堂茶座推出「奢華獻禮」魚子醬下午茶，以頂級魚子醬為主角，配上多款精緻鹹甜點，帶來豐富而細膩的味覺享受。 下午茶以一整盒魚子醬揭開序幕，之後可品嚐多款以海鮮入饌的鹹點，包括蟹肉、三文魚籽及煙三文魚等時令食材。甜點則有栗子蘋果蛋糕、蜂蜜金橘蛋糕、白乳酪黑醋栗蛋糕及黑森林芭菲，款款造型都十分精緻。并且所有茶點以全新銀色三層架呈上，視覺效果亮眼。整個下午茶將橫跨聖誕節期間供應，是冬日下午享受魚子醬與甜點香氣的好選擇。 供應日期：即日起至2026年1月4日 時間：

星期一至五：下午2時30分至5時30分

星期六、日及公眾假期：

首輪用餐：下午1時30分至4時

次輪用餐：下午4時15分至6時 價目：HKD 758 兩位用 ，包括兩小時無限添飲咖啡或茶（另加一服務費） *於2025年12月14日或之前訂座更有8折早鳥優惠 官網購買 / KLOOK購買

聖誕2025｜ 香港百樂酒店聖誕下午茶自助餐 香港百樂酒店推出聖誕下午茶自助餐，以開心果為主題，將其融入多款鹹甜料理，為節日添上獨特風味。鹹點包括開心果入饌的沙律、薄餅、意粉及多款創意壽司，口味清新又有層次。甜點方面同樣以開心果為亮點，帶來多款蛋糕、酥點及甜品，香氣濃郁，選擇豐富。自助餐還提供果汁、咖啡及茶無限暢飲，讓賓客輕鬆享受節日午後時光。 供應日期：即日起至 2026年1月1日（12 月 25 至 26 日除外） 時間：下午 3:00 至 5:00 價目：成人 HK$328；小童 HK$308 12 月 25 至 26 日 時間：下午 3:00 至 5:00 價目：成人 HK$348；小童 HK$328（4 至 11 歲適用） 特別優惠： • 買一送一優惠：於網上預訂1月1日前的下午茶自助餐（適用於星期六至日及公眾假期），並成功繳付每位HK$100元訂金，即可享買一送一優惠

• 買二送一優惠：於網上預訂1月1日前的下午茶自助餐（適用於星期六至日及公眾假期），並成功繳付每位HK$100元訂金，即可享買二送一優惠

• 生日優惠：每4位或以上惠顧下午茶自助餐，1位當月的生日之星可免費享用1次，同行賓客可享75折優惠

• 長者小童優惠：60歲或以上長者可享68折優惠；12歲以下小童可享半價優惠

• Facebook優惠：讚好或追蹤「香港百樂酒店」Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，即可享7折優惠 官網購買 / KLOOK購買

聖誕2025｜ Hotel ICON唯港薈 GREEN X GODIVA 星願木馬下午茶 唯港薈（Hotel ICON）餐廳 GREEN 與比利時朱古力品牌 GODIVA 合作推出「GREEN X GODIVA 星願木馬下午茶」，以濃郁朱古力為主題，為三道菜下午茶注入節日氣氛。套餐從精緻頭盤開始，將朱古力元素融入多款鹹點，包括煙燻三文魚卷、小食拼盤及朱古力蛋黃醬配炸生蠔等，味道帶來新鮮驚喜。主菜提供多款選擇，如烤神戶牛、味噌湯浸鱈魚，或以 GODIVA 朱古力忌廉汁烹調的烤龍蝦意粉，亦可加配鵝肝提升享受。 甜點部分以一系列 GODIVA 朱古力甜品為亮點，包括泡芙、芝士蛋糕、奶凍、朱古力沾士多啤梨等，還有鬆餅配奶油忌廉與果醬，可另加選冬日小鹿熱朱古力。飲品可選咖啡或 WG 茶，亦可加配無限添飲氣泡酒，為節日午後增添更多歡愉氣息。 供應日期﹕2025年11月17日至2026年2月13日 時間﹕下午3:00至下午5:30 地點﹕大堂餐廳GREEN 價目﹕ 星期一至五：一位HK$388起；兩位HK$698起

星期六、日及公眾假期：一位HK$448起；兩位HK$788起（每位惠顧賓客可獲贈法國氣泡酒乙杯）

2025年12月25日至26日及2026年1月1日：一位HK$498起；兩位HK$888起（每位惠顧賓客可獲贈法國氣泡酒乙杯） 平日限定官網優惠 現凡於唯港薈官網以優惠碼「GNAFTNOV26」預訂平日GREEN「星願木馬下午茶」即可享9折優惠以及每位免費獲贈冬日小鹿 GODIVA 熱朱古力奶一杯。 官網購買 / KLOOK購買