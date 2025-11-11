聖誕2025｜BURBERRY BEAUTY節日限定店 巨大化倒數月曆送王牌試用裝

下個月就是聖誕節，大家開始物色節日禮物了嗎？BURBERRY BEAUTY由即日至11月30日，在尖沙咀海港城開設首間節日期間限定店，其中一大亮點是店內的巨型倒數月曆互動裝置，送出品牌多款王牌試用裝。店內同時展示一系列香氛及彩妝，包括特別版包裝的氣墊粉底，以及多款男女裝香水，為節日送禮提供不同靈感！

巨型倒數月曆互動裝置 限定店設計以節日紅色為主調，充滿濃厚節日氣氛。店內展示一系列香氛及彩妝產品，由Burberry SignatureS香氛系列、Goddess香氛到Beyond Wear彩妝系列。甫入限定店內，即可見到「巨大化」的倒數月曆互動裝置，揉合傳統聖誕倒數月曆的溫馨儀式與創新的遊戲機制，只要在店內消費，即可玩現場的啤牌記憶遊戲，完成後即可根據日子拆開指定格子，獲取多款王牌產品試用裝，喚醒節慶儀式感。

節日濾鏡 Photo Booth 限定店的另一亮點是Photo Booth體驗，在購物之餘，與摯愛好友一同合影留念。另外，11月15、16、22、23及30日，更設有人像速繪活動，讓大家在體驗獨特香氛及彩妝，同時享受奢華藝術，在節日留下獨特回憶。

節日濾鏡Photo Booth

與油畫藝術家 EM Cooper 打造沉浸式插畫企劃 BURBERRY BEAUTY與油畫藝術家EM Cooper今年合作推出全新沉浸式插畫企劃，融合品牌的美學與藝術理念，透過油畫創作，生動呈現出品牌一貫的英倫奢華風格。品牌同時於今個節日，為人氣的Beyond Wear持妝霧柔風衣氣墊粉底換上節日紅色包裝，外殼上更綴上了品牌標誌性騎士徽章，以品牌的經典優雅揉合英倫聖誕的溫暖氣息，極具收藏價值。

BURBERRY BEAUTY海港城節日期間限定店 BURBERRY BEAUTY 海港城節日期間限定店 日期：即至11月30日 時間：周日至四 11:00 – 21:00 | 周五、六及假日前夕 11:00 – 21:30 地點：尖沙咀海港城港威商場 L3 Kiosk 3B