聖誕2025｜Chiikawa Bakery推出聖誕限定禮盒 超還原兔兔聖誕麵包登場

日本人氣IP Chiikawa去年於日本表參道開設主題麵包店Chiikawa Bakery，今個聖誕正式推出2025聖誕節限定禮盒，還原《Chiikawa》漫畫中的兔兔蛋糕造型，粉絲必定要入手，即睇詳情！

Chiikawa Bakery 聖誕節禮盒登場 今年聖誕，Chiikawa Bakery推出兩款聖誕禮盒，分別有聖誕禮盒A及聖誕禮盒B，兩款禮盒內有阿薩姆及錫蘭紅茶茶包、精美聖誕迷你賀卡，以及兔兔造型的史多倫聖誕麵包(Stollen)！造型來自2024年的《Chiikawa》聖誕漫畫，故事中兔兔化成了超可愛的史多倫聖誕麵包！另外聖誕禮盒A更附有一塊天然木質砧板，造型精美，送給Chiikawa粉絲就最適合不過。

兔兔化身聖誕麵包來源 是次兔兔化身史多倫聖誕麵包，其造型來源自2024年的《Chiikawa》聖誕漫畫，故事中兔兔化成了超可愛的史多倫聖誕麵包！在漫畫中，火雞Chiikawa及小八被聖誕鹿困住，聖誕麵包兔兔驚喜登場，恰巧解救了Chiikawa及小八，劇情既治癒又搞笑。

入手方法 想入手聖誕禮盒，即日起至10月31日23:59可於網店預購，每人每款限購一盒，預計12月初發貨。而門市發售日則由11月28日開始，數量有限，售完即止。 網店：請按此 門市限定史多倫聖誕麵包 如果只想一嘗兔兔史多倫聖誕麵包，11月28日起到門市亦可以入手！Chiikawa Bakery線下門市亦會推出單件發售的兔兔史多倫聖誕麵包，入口充滿堅果及果乾，濃郁香甜的香料味營造滿滿聖誕氛圍，每人限購一份。

門市限定史多倫聖誕麵包 1,620 日圓

Chiikawa Bakery 地址：日本東京都東急Plaza表參道Omokado 3樓 營業時間：11:00 – 20:00